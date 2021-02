Leder

Nye trusler mot sikkerheten

Våre verdier og sikkerhet er truet av så vel fremmede stater som voldelige ekstremister. Norge står overfor et sammensatt og krevende trusselbilde.

Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) presenterte i går trusselvurderinger for 2021. Det er en åpenbar fordel at tre organer med ulike ansvarsområder samlet orienterer om situasjonen. Truslene angår både sivile og militære interesser. Stats- og samfunnssikkerhet henger nært sammen.

Digitale nettverk, som vi alle er avhengige av, gjør oss sårbare for hacking og cyberoperasjoner. Ekstremister bruker internett for å radikalisere tilhengere. Løgner og desinformasjon i sosiale medier brukes bevisst for skade demokratiske prosesser. I dag har de mest ytterliggående og samfunnsnedbrytende tendenser klart å skape seg handlingsrom på digitale plattformer.

I år er sikkerhetstjenestene særlig oppmerksomme på faren for digital spionasje og andre cyberangrep i forbindelse med stortingsvalget i høst. I tillegg er det ventet at truslene mot myndighetspersoner vil øke, blant annet på grunn av misnøye med corona-tiltak. Både i Europa og USA har vi sett eksempler på hvordan særlig Russland har forsøkt å påvirke valg ved hjelp av digitale nettverksoperasjoner. Det vil være naivt å tro at det ikke kan skje også i Norge. For bare noen måneder siden ble Stortinget utsatt for et alvorlig datainnbrudd, som norske myndigheter i ettertid holdt Russland ansvarlig for.

Som tidligere er det Russland og Kina som utgjør den største etterretningstrusselen mot Norge. De siste årene har de utviklet større ekspertise og utnyttet den teknologiske utviklingen. Det er en økende stormaktsrivalisering og det kommer også til uttrykk i flere og mer avanserte cyberangrep. E-tjenesten påpeker at Norge står overfor tre sikkerhetsutfordringer: Påvirkningen fra utenlandske aktører, økt militær aktivitet og påfølgende spenning i nordområdene og den fortsatte terrortrusselen mot Europa.

PST sier at terrortrusselen fra ekstreme islamister er skjerpet. De forventer også økt radikalisering blant høyreekstreme. Det anses som mulig at enkeltmennesker eller grupper i begge disse ekstremistmiljøene vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i år. Når PST bruker ordet mulig mener de at sannsynligheten for et terrorangrep er mellom 40 til 60 prosent.

Trusselbildet er både sammensatt og i raskt endring, drevet blant annet av rask teknologisk utvikling. Vi må også være på vakt mot ytterliggående krefter som vil skape splittelse i samfunnet og undergrave tilliten til demokratiet.

Sikkerhetstjenestene har svært viktige oppgaver i å avdekke og forebygge angrep. I et demokrati er det dessuten avgjørende med åpenhet og kunnskap om sikkerhetstruslene. Det gjør oss mer bevisste. Det øker samfunnets motstandskraft.