Denne mutanten vil vi i hvert fall ikke ha

Av Astrid Meland

CORONAFAST I BERGEN: Haukeland universitetssykehus påviste i helgen 32 muterte virustilfeller. Det er snakk om både den såkalt britiske og sørafrikanske varianten. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Den varianten av coronaviruset som ekspertene frykter kan snike seg unna vaksine, har begynt å spre seg i Bergensområdet.

Det er som på kino. En fryktet «escape mutant» sprer seg i Bergen. Det er fra en byggeplass på Fantoft man tror den såkalte sørafrikanske varianten av coronaviruset har smittet. Like ved er det en studentby. 1600 studenter er bedt om å teste seg.

Tre kommuner har stengt butikker og fritidsaktiviteter. I området rundt er tiltakene også svært strenge.

For det alle er engstelige for, er at vaksinene virker dårligere på denne varianten.

STENGT: En byggeplass ved Fantoft stasjon er stengt etter at flere arbeidere der har fått påvist koronasmitte, noen av dem med den sørafrikanske mutasjonen. Foto: Marit Hommedal

Dette kom fort. I rådene fra FHI understreket de tidlig hvor få som reiser til og fra Sør-Afrika. Om Haukeland sykehus selv ikke hadde begynt å undersøke virus for mutasjoner, hadde vi kanskje ikke visst om dette.

For Norge har vært opptatt av den britiske, mer smittsomme varianten. Og den er fortsatt et problem. I Ulvik i Hardanger, med vel 1000 innbyggere, er rundt 100 smittet.

Det må være en slags smitterekord. Ordføreren er redd for mutantsmitten er drevet av utbrudd på barnehage og skole. Selv om det ikke er noe tegn til at barn og unge smitter mer enn andre av mutantvarianten, tror ekspertene at alle grupper får økt smittsomhet.

1600 STUDENTER BES OM Å TESTE SEG: Fantoft studentby i Bergen ligger i nærheten av byggeplassen. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Det snur opp ned på en del, dette. Om ordføreren har rett, kan vi stå foran flere stengte skoler og barnehager.

Om sørafrikanske myndigheter har rett, trenger vi oppdaterte vaksiner. I Sør-Afrika satte myndighetene søndag vaksineringen på vent, fordi de mener forskningen tyder på at AstraZeneca-vaksinen ikke lenger har noe effekt.

Det igjen har ført til at Sykepleierforbundet i Norge uttrykker skepsis til at helsepersonell skal få denne vaksinen.

TRYKKET PÅ DEN RØDE KNAPPEN: Helsebyråd Beate Husa i byrådet i Bergen i helgen. Foto: Marit Hommedal

Er vi riktig uheldige, kan Storbritannia miste vaksine-forspranget sitt. Landet har satset mest på AstraZeneca. Dette er den samme vaksinen som har store leveringsproblemer i Europa, og årsaken til at Norge er så forsinket akkurat nå.

EU derimot har satset mest på vaksinen fra Johnson & Johnson, den neste som ligger an til å bli godkjent.

Dette er en av to som vi faktisk vet virker mot den sør-afrikanske varianten, selv om de virker dårligere mot den enn det originale coronaviruset.

KAN SVEKKES AV MUTASJONER: AstraZenecas vaksine kan virke dårligere mot den sørafrikanske varianten som nå har spredd seg i Bergensområdet. Foto: PETER CZIBORRA

Men det er overhodet ikke sikkert dette slår til. For her er det mange usikre tall og teorier.

Sykepleierforbundets ønske om å få Pfizer, for eksempel, er ikke så godt begrunnet. For vi vet ikke om Pfizer virker mot den nye varianten. Det har de ikke testet på mennesker.

Det er kun gjort forsøk i laboratorium. Og der ser det ut til at det skal litt mer kraft til for å ta knekken på mutanten. Men antagelig vil vaksinen fortsatt virke.

VIRKER: Vaksinen til Johnson & Johnson gir ifølge pressemeldingen 57 prosent beskyttelse mot mild covid-19 i Sør-Afrika. Den ga derimot 85 prosent beskyttelse mot alvorlig covid-19. Foto: DADO RUVIC

Det ser ikke like bra ut for AstraZeneca. Men det er likevel ikke helt lett å forstå hvorfor Sør-Afrika har satt vaksineringen på pause.

For resultatene som viser at AstraZenecas vaksine ikke virker, viser ifølge ekspertene egentlig ikke det.

I det mye omtalte vaksineforsøket i Sør-Afrika som gjør Sykepleierforbundet og alle andre bekymret, var det en gruppe som fikk vaksinen til AstraZeneca og en omtrent like stor gruppe som fikk placebo.

I Sør-Afrika er den nye mutanten helt dominerende. Resultatet viste at nesten like mange ble syke av covid-19 i vaksinegruppen som i placebogruppen. Altså nesten ingen forskjell. Det tyder på at vaksinen ikke virker.

Men tallene er for små og feilmarginene for høye til at man kan trekke den konklusjonen. Studien har ikke mange nok deltagere til å si om vaksinen fungerer eller ikke. Forskjellen mellom gruppene kan like gjerne bero på tilfeldig variasjon.

Nå er håpet at AstraZeneca uansett beskytter mot innleggelse og alvorlig sykdom.

Og det kan godt være.

Men det gir heller ikke forsøket informasjon om. For studien ble gjort på unge, friske folk. Det var ingen alvorlig syke i hverken vaksinegruppen eller i placebogruppen.

Her må det altså forskes mer.

Etter hvert som vaksineringen skrider frem, vil vi få mye mer data. Den gode nyheten er at vi har flere vaksiner som faktisk virker også på nye varianter. Og at vaksineprodusentene er i gang med å oppdatere vaksinene sine.

I mellomtiden er flere hundre tusen mennesker på nytt stengt inne i Norge. Det er beintøft.

Å slutte å vaksinere på så tynt grunnlag som sørafrikanerne har gjort, er det ingen grunn til og bestemt ikke her. Norge har veldig lite av den sørafrikanske varianten. Håpet er at Bergen klarer å slå ned sitt utbrudd.

Så vil vaksinene kanskje ikke hindre oss fra å bli smittet, men de kan fri oss fra symptomer og gjøre en tung lungebetennelse om til en forkjølelse.

Og da blir det til å leve med. En lett forkjølelse trenger vi ikke stenge Bergen for.