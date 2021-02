FÅR KRITIKK: – Legemiddelindustriens sjeflobbyist i Norge, Karita Bekkemellem, må slutte å kalle legitim kritikk for konspirasjonsteorier, og heller gå i dialog med sine kritikere, skriver SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Vaksineprofittens venner?

Det er sjokkerende at Karita Bekkemellem stempler kritikere som konspirasjonsteoretikere, og skuffende at Dag Ingen Ulstein stikker hodet i sanden når fattige land krever å få vaksinere sin befolkning. Om hensynet til legemiddelselskapene får trumfe kampen for rettferdig vaksinefordeling, ender vi alle opp som tapere.

AUDUN LYSBAKKEN, leder i SV

I krisetider er det lett å la seg blinde av tallenes kaos. Men noen tall er viktigere enn andre. For eksempel 55. Det er antallet vaksinedoser som i slutten januar var satt på det afrikanske fastlandet, en region med over en milliard mennesker.

Ifølge analysebyrået EIU vil de fleste lavinntektsland ikke ha tilstrekkelig vaksinedekning før i 2023. En mer talende og opprørende illustrasjon på hvordan pandemien treffer ulikt er vanskelig å forestille seg, og bør gjøre inntrykk på oss alle.

Det bør dessuten gjøre inntrykk på vaksineprodusentene selv. Det er derfor sjokkerende å høre Karita Bekkemellem, Legemiddelindustriens sjeflobbyist i Norge, anklage Leger uten grenser for konspirasjonsteorier og angrep på demokratiet i Dagsnytt 18 tirsdag 9. februar. Leger uten grensers store synd var å stille spørsmål ved om industrien og rike land gjør nok for å sikre rettferdig fordeling.

Stridens kjerne er hvordan markedsmakt definerer den globale pandemihåndteringen. Og, den handler om hvordan Norge, sammen med andre rike land, feiger ut når denne markedsmakten utfordres i kampen for rettferdig fordeling av vaksiner.

I løpet av de siste månedene har det nemlig gått hardt for seg i Verdens handelsorganisasjon (WTO). I oktober lanserte India og Sør-Afrika et initiativ for å lempe på patentregler på vaksiner, medisiner og annen teknologi i kampen mot pandemien.

Det kan gi en raskere og mer effektiv økning i vaksineproduksjonen, ettersom flere og flere vaksiner når markedet. Det kan også gjøre det lettere å produsere livsviktige medisiner og andre varer for å håndtere pandemien. Derfor støttes initiativet av rundt 100 land, internasjonale organisasjoner, WHOs generaldirektør og hundrevis av sivilsamfunnsorganisasjoner.

Rike land, med EU, USA og Sveits i spissen har imidlertid blokkert forslaget. I dette lite hyggelige selskapet finner vi også Norge.

SV har flere ganger fremmet forslag om at Norge bør innta en brobyggerrolle i WTO, for å sikre at vi kan lempe på patentrettighetene i kampen mot pandemien. Det har vi en gylden mulighet til. Vi står utenfor EU, og derfor friere til å støtte opp under nødvendige initiativer når Brussel svikter.

Gang på gang har regjeringen blankt avvist å rikke seg i patentspørsmålet, dessverre med støtte av Ap og Frp i Stortinget. Argumentasjonen er uklar og skiftende, men minner tidvis om argumentene vaksineprodusentene selv har brukt. Ifølge regjeringen kan lemping av patenter hindre «innovasjon».

Det er et himmelropende paradoks. I vaksinekappløpet har offentlige myndigheter sprøytet inn store mengder av fellesskapets midler i vaksineutviklingen, mens vaksineprodusentene selv nekter å spille med åpne kort.

Bekkemellem og Legemiddelindustrien mener at de viser både åpenhet og samfunnsansvar. Når Leger uten grenser med rette stiller spørsmål ved Bekkemellems skjønnmaling, møtes de med vanvittige anklager og feilinformasjon.

Men Bekkemellem bærer ikke hovedansvaret for den groteske skeivfordelingen av vaksiner. Det må myndighetene i rike land ta ansvaret for. Norske myndigheter kunne presset frem åpenhet fra legemiddelselskapene, og stått sammen med flertallet av verdens land for å stille industrien til ansvar. I stedet har regjeringen valgt en passiv linje.

Det er vanskelig å løfte blikket når det brenner under føttene. Men i denne krisen har vi ikke annet valg. Vestlige land, Norge og EU inkludert, har støvsugd markedet for vaksiner.

Selv om regjeringens engasjement for mekanismer for vaksinefordeling, som Covax, er viktig, er det på langt nær nok. Covax er per i dag sterkt underfinansiert, og programmene de nå setter i gang vil bare dekke en liten del av behovet i lavinntektsland.

Om vi lar denne uretten fortsette, begår vi det lederen for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Ghebreyesus, et katastrofalt moralsk svik. Og det kan gjøre oss alle til tapere.

Dersom vi lar viruset herje fritt i store deler av verden i flere år fremover, øker det risikoen for videre mutasjoner og fortsatte smittebølger. Lavinntektslandenes sårbarhet er vår egen sårbarhet. Det bør jakten på mutantene som nå foregår ha lært oss.

Vi bør heller ikke undervurdere den politiske kostnaden det vil ha for rike, vestlige land å trekke opp stigen etter seg. Vesten er ikke nemlig verdens eneste håp. Vårt manglende engasjement kan bli erstattet av Kina og Russland. Begge land bruker vaksiner aktivt i en kamp for økt anerkjennelse og innflytelse.

Vår egen passivitet vil også slå tilbake på våre ambisjoner om en grønn og rettferdig omstilling, både hjemme og ute. En globalisert økonomi kan ikke gjenoppbygges når store deler av verden overlates til seg selv. Ifølge en studie fra International Chamber of Commerce (ICC) vil det koste den globale økonomien nær 80 billioner kroner om ikke rike land legger til rette for en mer rettferdig fordeling av vaksiner.

Konsekvensene av at rike land trekker stigen opp etter seg, er med andre ord etisk, politisk og økonomisk uakseptable.

De rike landene ser ut til å være fanget i en uvilje mot å innrømme at markedet ikke kan løse globale helsekriser. Til tross for at store deler av vaksineutviklingen har vært finansiert av det offentlige, er det liten vilje til å presse de kommersielle vaksineprodusentene til mer åpenhet og større samfunnsansvar. Vrangviljen mot patentlempinger bærer preg av det samme.

Men hensynet til legemiddelselskapenes profitthensyn kan ikke trumfe globale fellesinteresser. Norge står i en unik posisjon til å ta et oppgjør med både vaksinenasjonalisme og blind markedstro. Det kan vi gjøre gjennom å trappe opp kravene mot vaksineprodusentene og støtte lavinntektslandene i WTO.

Å låse seg til én strategi er ikke godt nok når verden er i krise. Norge bør derfor også fortsette å styrke Covax, også gjennom å legge mer penger på bordet. Samtidig bør vi være ærlige og tydelige på at Covax ikke er nok. Vi bør raskt forplikte oss reelt til en plan for å fordele vaksinene vi selv har bestilt, men ikke kommer til å få bruk for.

Sist, men ikke minst, bør vi legge all vår utenrikspolitiske prestisje inn på å presse andre rike land til mer offensive grep. En sterkere koordinering gjennom WHO er et viktig virkemiddel for å hindre at vaksinekampen blir fullstendig dominert av markedsmakt og stormakter. Et naturlig sted å begynne må være å støtte fattige lands krav om å lempe på patenter, så de kan produsere vaksiner raskere og billigere selv.

Karita Bekkemellem må slutte å kalle legitim kritikk for konspirasjonsteorier, og heller gå i dialog med sine kritikere. Dag Inge Ulstein må tørre å se bort fra selskapenes ønske om maksimal profitt, og skifte side i vaksinestriden i WTO.

Både Bekkemellem og Ulstein må bestemme seg for om de vil vise solidaritet med lavinntektslandene eller være vaksineprofittens venner. Det haster.