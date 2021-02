Kommentar

Trøbbel så langt øyet ser

Av Leif Welhaven

Coronakrisen har preget samfunnsdebatten i evigheter. Hvordan blir veien herfra til å være opptatt av valgkamp? Foto: ROAR HAGEN

Rekk opp hånden den som ser hvordan landet skal kunne få en gullende god regjeringskonstellasjon etter valget.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Bak alle munnbindene preger coronakrisen samfunnet på innpust og utpust. Men uansett hvor lenge krisen varer, vil et regelbundet element av normalitet tvinge seg frem i løpet av 2021:

En valgkamp skal vi ha.

Et storting skal velges.

Og en eller annen regjering kommer til å styre landet også i den neste fireårsperioden.

Men hvordan blir veien fra virusfiksering til valgkampmodus? Hvordan står det egentlig til i det partipolitiske Norge, etter at samfunnsdebatten har vært vasket med antibac så lenge?

Om 204 dager er det stortingsvalg. Her partilederdebatt etter kommunestyre- og fylkestingsvalget for i 2019. Foto: Helge Mikalsen

Helt overordnet er det trøbbel i tårnet på begge hovedsider.

I posisjon har Erna Solberg oppnådd å holde regjeringsbåten på vannet gjennom snart åtte år, mens mannskap har mønstret av og på og visjonen har fremstått litt flytende. Men tallene tilsier at det er lite sannsynlig at hun kan sjøsette en ny borgerlig regjering til høsten.

I opposisjon blir man plassert litt ekstra på sidelinjen når det oppstår en så felles sak som bekjempelsen av en pandemi. Det er ikke så lett å gjøre partipolitikk ut av corona. Vi har sett et stortingsflertall overkjøre regjeringen i enkeltspørsmål, som skjenking og lengde på permittering . Men i det store bildet har det neppe vært lett å markere seg som utfordrer når alt er så annerledes.

Mye peker mot et regjeringsskifte, men det er i det blå hvordan de røde og grønne skal lande noe som kan fungere.

Mest interessant er det å se på hvordan det står til hos hvert enkelt parti. Uansett hva man foretrekker, er fargespillet ikke særlig sprakende akkurat nå:

ARBEIDERPARTIET har langt frem til lyset. I januar så vi absurd svake målinger (en nede på 17,5 prosent), før det ble noe bedre i februar. Men husk at partiet deppet tungt etter valgresultatet for fire år siden (27,4 prosent), som altså var klart bedre enn tallene de ser nå. Det mest sannsynlige scenariet er at Jonas Gahr Støre blir vår neste statsminister, men basert på hvilket grunnlag?

Med hvor lav oppslutning kan han ta jobben med styrke? Hvordan skal han håndtere det om Senterpartiet bevarer formen? Og kanskje viktigst av alt; hvordan vil Støre selge seg inn denne gangen?

les også Ap kan miste opptil 17 mandater: – En skikkelig drittmåling

HØYRE har fortsatt høyest oppslutning blant partiene på VGs februarmåling (26,3 prosent). I en statsministermåling fra januar foretrekkes Erna Solberg klart foran både Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum. Men hvordan er egentlig troen innad på at det kan bli fire nye år? Er ideen i det hele tatt salgbar?

Det er vel neppe noen vitaminpille for Høyre at Sylvi Listhaug bør få fart på Fremskrittspartiet dersom borgelig side skal ha noen sjanse.

Fremskrittspartiet har beveget seg langt fra tiden de satset på å samarbeide i regjering. I mai blir trolig Sylvi Listhaug ny leder. Foto: Tore Kristiansen

FREMSKRITTSPARTIET står midt i en identitetskrise, opplever fryktelige målinger og velger i mai trolig nevnte Listhaug som Siv Jensens etterfølger. Det garanterer støy og styr, men effekten er usikker. Så langt har partiet ikke hatt suksess etter at de forlot regjeringen. Selv om Sylvi vil slå an hos menigheten, spørs det hvordan en av Norges mest splittende politikere vil lede et parti med store spenninger. Og i hvilken grad vil Ketil Solvik-Olsen som nestleder fungere som oppdemmende indremedisin?

les også Flere i Frp med Solvik-Olsen som førstevalg – usikre på Sylvi som samlende leder

SENTERPARTIET hører i utgangspunktet ikke hjemme under overskriften, der Trygve Slagsvold Vedum har smilt, showet, sjarmert og vokst. Senterpartiet har blitt et mareritt for Arbeiderpartiet, og enkelte har attpåtil mumlet om kombinasjonen av ordene «Vedum» og «statsminister». Men det er tegn til at han ikke er like komfortabel under press, for eksempel om hva partiet egentlig mener om klimaspørsmål. Forholdet til SV er dessuten en nøtt, og mange partier vil nok jobbe ekstra hardt med å svekke Senterpartiet fremover.

les også Senterpartiets narrespill

SV ligger godt over resultatet fra stortingsvalget sist, og Audun Lysbakken gjør en solid figur. Men forholdet til Senterpartiet kunne altså vært hjerteligere, og selv med et rødgrønt flertall etter valget, er det ikke gitt at det blir en plass i regjeringen denne gangen.

VENSTRE og KRISTELIG FOLKEPARTI sitter i dag i posisjon, men veien er kort fra kongens bord til en kamp for tilværelsen på tinget. Det er ikke alltid så lukrativt å være småbrødre i en koalisjon, og potensielt dystre fremtidsscenarier truer begge partiene. Nå handler hverdagen for det meste om å fronte en coronapolitikk, men hvordan skal de klare å få fokus på egenart og kampsaker frem mot valget?

les også Stikker av med nesten hver femte Frp-velger: – Har glemt å lytte til folk

Også RØDT og MDG må kjempe for relevansen og mot sperregrensen.

Trøbbelet rammer dessuten valgkampen som sådan, for alle partier.

Hva slags apparat skal man bygge, uten å vite hvordan kontakten med velgerne vil bli? Trolig er vi kommet langt med vaksineringen i god tid før det skal velges, men covid-19 er en uforutsigbar fiende.

Det er grunn til uro både her og der, men trøsten får være at det tross alt er 204 dager igjen.

Og følgende valgløfte kan definitivt innfris: Stortingsvalget 2021 blir ikke kjedelig.