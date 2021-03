Leder

Angrep på Oslo

KRITIKK: Ordfører i Molde, Torgeir Dahl, er kritisk til hvordan Oslos ledelse har håndtert pandemien. Foto: Helge Mikalsen

Ingen har det siste året hatt like strenge smitteverntiltak over tid som Oslo. Ingen er blitt hardere rammet av pandemien enn folk i hovedstaden. Men fra Moldes ordfører kommer bare kritikk.

I et intervju med VG sier ordfører Torgeir Dahl (H) at det ser ut til at Oslo aldri får kontroll på smitten og at det høye smittetrykket i Oslo «forplanter seg ut i landet». Dahl spør om byrådet i Oslo ikke klarer å gjøre jobben skikkelig eller om innbyggerne ikke klarer å følge reglene. Han mener det vil være en form for «omvendt premiering» hvis Oslo får innfridd sitt ønske om en større andel av vaksinedosene på grunn av det høye smittetrykket. Dahl synes ikke det ser ut som om Oslo kommune greier å kommunisere om en “helhetlig smittesporing og dialog om reglene som til enhver tid gjelder.”

Molde hadde ikke et eneste smittetilfelle fra 18. januar til 22. februar. Da er det ganske frimodig å belære byrådsleder Raymond Johansen og alle i Oslo kommune om smittevern. I ett år har Oslo arbeidet på spreng for å bekjempe pandemien, med informasjon, inngripende tiltak og målrettet innsats. Det er uklart hva Dahl konkret ville ha gjort annerledes i samme situasjon.

Ikke overraskende reagerte flere på ordførerens kritikk, inkludert enkelte i hans eget parti. Dahl presiserte i et nytt intervju at han ikke har ment å kritisere Oslo befolkning, men Raymond Johansen og byrådets håndtering.

Det må selvsagt være rom for å kritisere myndighetenes håndtering av pandemien, både på riks- og lokalplan. Vi trenger en åpen og konstruktiv debatt. Vi trenger kontinuerlig å lære. Krisen er på ingen måte over. Men kritikken må ta høyde for at Oslo står overfor helt andre utfordringer enn Molde, og de aller fleste av landets kommuner.

Storbyene rammes alltid hardest i en pandemi som denne. Hvis ikke Oslo hadde innført langvarige og strenge restriksjoner ville smittetallene ha vært langt høyere. Ikke bare i hovedstaden, men i hele landet. Pandemien har rammet oss hardt, men erfaringene fra de fleste andre europeiske land viser at det kunne gått enda mye verre.

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) har rett i at det er svært lite konstruktivt å sette Oslo opp mot resten av landet. De aller fleste i hovedstaden har fulgt retningslinjene, selv om prisen har vært høy. Folk i Oslo fortjener ingen pekefinger, men snarere anerkjennelse.