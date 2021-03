Kommentar

Lønnet arbeid til innvandrerkvinner!

Av Shazia Majid

MER AV SLIKT: Lønnet arbeid løfter kvinner. Her jobber Fatima Malala og Hodan Jama med å lage smittevernfrakker ved bedriften Sisters in Business. Et selskap som rekrutterer og sysselsetter innvandrerkvinner. bildet er tatt 25. mars i fjor. Foto: Terje Bendiksby

Mener vi alvor med vår kamp mot negativ sosial kontroll og æresvold, må flere innvandrerkvinner få lønnet fast jobb.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er kvinnedagen i dag, og det er enkelt å stille seg bak paroler mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Jeg har selv stilt meg bak disse parolene i flere år, uten å evne å se pengenes viktige rolle i kvinners selvstendighet.

Det er både riktig og viktig å motarbeide overgrep. Negativ sosial kontroll er et alvorlig inngripen i særlig unge kvinner (og menns) liv. Det gjelder også hvite norske ungdommer. Spesielt i enkelte kristne miljøer. Men trangest er bevegelsesrommet for jenter (og gutter) som har foreldre som kommer fra patriarkalske land i Midtøsten, Nord-Afrika, Pakistan, Somalia og Sri Lanka. Det viser flere nyere studier.

Kvinnekamp er klassekamp

Mange av innvandrergruppene har vært her i et halvt århundre. Vi skulle ha kommet lenger. Men det er en forklaring på at vi ikke har gjort det.

Du kan ikke knuse patriarkatet uten å bekjempe fattigdommen. Du bekjemper ikke fattigdommen uten at kvinner er i lønnet arbeid. Kvinnekamp er klassekamp. Det personlige er politisk. Så enkelt, men likevel så vanskelig.

Forskere mener at mange av kvinnene som selv har innvandret til Norge (ikke deres norskfødte døtre) er «funksjonelle analfabeter». Samtidig stilles det stadig strengere formelle krav til språk og utdannelse i arbeidsmarkedet. I tillegg er jobber som tidligere var inngangsjobber for innvandrerkvinner nå enten er forsvunnet eller de har gått til fysisk sterke (mannlige) arbeidsinnvandrere fra EØS. Innvandrerkvinner sendes fra det ene middelmådige norskkurset til det neste, og fra en praksisplass til en annen, uten å bli tilbudt fast jobb. Det sier seg selv at det da er enklere å for eksempel lage handlingsplaner mot tvangsekteskap og negativ sosial kontroll – enn å skaffe kvinner faste jobber. Forebyggende arbeid har sin verdi selvsagt, men det er å behandle et symptom. Det er ikke en kur mot sykdommen.

les også Kvinnekamp i lenker

Plaster på beinbrudd

Kuren er lønnet arbeid. Det er det som satte norske kvinner fri på 70-tallet. Det gjelder ikke andre regler for andre kvinner.

Dette sto klart for meg først da jeg skrev min bok «Ut av skyggene». Før det var også jeg den typen feminist som ville sette plaster på et beinbrudd. Gjennom å kartlegge kvinnehistorien til de første etniske minoritetskvinner og deres døtre så jeg hvilke ulike retninger livene deres tok. Selv om alle kom fra dypt patriarkalske samfunn som India, Pakistan, Tyrkia og Marokko. Jeg så et klart trekk, nemlig at de som kom seg ut i lønnet arbeid raskt fikk et helt annet og bedre liv enn de som ikke gjorde det.

Utdannede storby-kvinner fra India gjorde det bedre enn lavt utdannede landsbykvinner fra Pakistan. Over halvparten av indiske kvinner kom ut i jobb, bare en av ti av pakistanske kvinner jobbet. I dag jobber en av tre yngre innvandrerkvinner fra Pakistan. Det viser at døtre av pakistanske mødre har gjort den største klassereisen, både utdanningsmessig og som yrkesaktive – 70 prosent er i arbeid. Men ingen slår de indiske døtrene, de topper statistikken for yrkesdeltagelse og utdanning, og forklaringen er mors utgangspunkt.

Mer enn penger

Å tjene egne penger er for kvinnekampen det drivstoff er for fartøy. Men for innvandrerkvinner er lønnet arbeid om mulig enda viktigere. Det er deres viktigste vei til integrering i det norske samfunnet.

For historiens dom er knallhard. Innvandrerkvinner som kom for 50 år siden og som ikke fikk jobbet, fikk heller ikke lært seg språket. De fikk ikke lært seg de sosiale kodene. De fikk ikke dannet seg nye nettverk, fikk ikke lært seg å kreve sin rett og gjøre sin plikt. Dermed mistet de evnen til å navigere i det norske samfunnet med den selvsikkerheten de burde ha hatt. For mange ble det et helt liv i mer eller mindre isolasjon. Et tap av selvet vi kanskje kan forestille oss bedre i dag, når pandemien har fanget oss alle i egne hjem.

les også Menn som støtter kvinner

les også Kommentar: Hvem bryr seg egentlig om at Fatima (12) er borte?

Skrot kontantstøtten

Det som er vanskeligere å forestille seg er at mange innvandrerkvinner er blitt mer undertrykket i likestillingslandet Norge, enn i patriarkatet de kom fra. I patriarkatet hadde de kanskje ikke lønnet arbeid, men de hadde makt gjennom egen familie og kvinnefellesskapet som de kunne mobilisere for eksempel mot en voldelig ektemann. Da de flyttet til Norge mistet de dette, men ikke nødvendigvis den voldelige ektemannen. Som fikk en enorm makt over dem. Og slik endte de opp med å bli mer undertrykket.

Det kommer nye innvandrerkvinner til Norge hvert eneste dag. Historien kan ikke gjentas overfor dem. Vi må styrke innvandrerkvinners økonomiske posisjon. Da vil vi også automatisk styrke døtrenes. Det betyr at vi må skrote kontantstøtten. Det ville vært en solidarisk handling til støtte for innvandrerkvinner.

Vinn-vinn

Vi skal ikke dytte innvandrerkvinnene inn i ytterligere fattigdom, vi må erstattet ordningene med tiltak som gjør det lettere for kvinnene å få jobb og stå i jobb: Norskkurs av høy kvalitet, introduksjonskurs for «hentekoner», videreutdanning, enklere godkjenning av utenlandsk utdannelse og mer tilpassede arbeidsmarkedstiltak. Næringslivet på sin side må åpne opp for den kompetansen og driven disse kvinnene tar med seg inn på arbeidsplassen.

Norsk velferdsstat er bygget på menn og kvinner i arbeid. Å få flere innvandrerkvinner i jobb er lønnsomt både for samfunnet og for kvinnene. For investerer vi i arbeid for kvinnene i dag, slipper vi å investere i tiltak mot tvangsekteskap for døtrene i morgen.