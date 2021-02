Leder

Trumps revansj

FORGYLT: En gullstatue av Donald Trump, laget av Tommy Zegan, møter de besøkende på den konservative konferansen CPAC. Foto: Thomas Nilsson / VG

I dag taler Donald Trump for første gang siden den famøse talen utenfor Det hvite hus 6. januar. Hans mest lojale tilhengere håper Trump vil kunngjøre at han stiller som presidentkandidat i 2024.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Den tidligere presidenten har kommet med noen korte appeller i tiden etter at noen av hans tilhengere stormet Kongressen. Hans tid som president endte i blodig kaos og en påfølgende riksrettssak.

Kveldens tale på den konservative konferansen (CPAC) i Florida er Trumps første store opptreden etter at han ba sine tilhengere kjempe mot et godkjent valgresultat. Talen er imøtesett med stor spenning.

Vil Trump fortsette å spre grunnløse påstander om at han ble frastjålet seieren i presidentvalget? Vil han fortsatt fremstille seg som et offer for en heksejakt? Eller vil den tidligere presidenten velge å rette blikket fremover og kommer med et mer positivt budskap? Det siste er vanskelig å forestille seg. Trump virker bitter, sint og ute etter revansj.

Trump har selv gjentatte ganger varslet at han vil gjøre alt som står i hans makt for å hindre at republikanere som har gått ham imot blir gjenvalgt i 2022. Dette er hans parti. Nå vil han rense det for all indre opposisjon. Hvis han velger å stille i 2024 tyder alt på at han blir det republikanske partiets presidentkandidat.

Partiet velger selv sine kandidater, men å klynge seg til Trump kan bli deres ulykke. Etter at Trump ble frikjent i riksrett skrev avisen Wall Street Journal, som ingen kan påstå tilhører venstresiden, på lederplass at han aldri igjen vil kunne vinne et valg. Ikke på noe tidspunkt sa et flertall av velgerne at han gjorde en god jobb som president.

Han ble ikke gjenvalgt og republikanerne mistet sitt flertall i Senatet. Han har ikke ledet partiet til seier, men til splittelse og nederlag.

En av de få som våger å tale ham i mot er Liz Cheney, en av de republikanske lederne i Representantenes hus. Hun sier at Trump ikke bør spille noen fremtidig rolle i partiet eller for landet. Cheney deltar ikke på helgens møte i Florida. Det gjør heller ikke tidligere visepresident Mike Pence.

De som kommer dit vil sikkert hylle Trump som en stor leder, mye på grunn av frykt for ham og hans tilhengere. Det er snart to måneder siden stormingen av Kongressen. Det ikke ut som om partiet har lært noe av hvilken skade Trump påførte landet og demokratiet. Og heller ikke hvilken selvpåført skade det utgjør for det republikanske parti.