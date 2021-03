BIL I BY’N: – En sleivete formulert kronikk fra Raymond endrer ikke fakta, skriver Ketil Solvik-Olsen, her fra 2017, flankert av Oslo-toppene Raymond Johansen og Lan Marie Berg. Foto: Lise Åserud / NTB

Debatt

Vær folkets tjener, Raymond, ikke dets hersker!

I Oslo byråds «klimaplan» skal folk nektes å kjøre bil i sentrum pga frykt for globale CO2-utslipp. I sin VG-kronikk skriver derimot byrådsleder Raymond Johansen at «dette er nytt for meg». Det er en innrømmelse over fullstendig mangel på oversikt over eget byråds politikk.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KETIL SOLVIK-OLSEN, tidligere samferdselsminister (Frp)

I NRK Debatten 14. januar fikk landets innbyggere klar beskjed fra byrådet om å «kvitte dere med fossilbilen så raskt som mulig». Oslos samferdselsbyråd bekreftet arbeidet med forbudssoner innenfor ring2 i 2026 og for hele Oslo i 2030. Deres virkelighetsfjerne syn på hvem som er bilister ble bekreftet på Dagsnytt18 den 26. februar. Analysen var at «I Oslo er det bare de rike som kjører bil». Dersom dette er nytt for Raymond, bør han umiddelbart tråkke på bremsen og stoppe egen politikk.

Vi er alle for ren luft og en mer inkludere by. Problemet er at byrådets planer og målsetninger er et ideologisk prosjekt uten tanke på konsekvenser, kostnader eller nytte. Oslo byrådets forbudslinje er en «miljøpolitikk» som gavner de rike og straffer de fattige. Det er ikke et rimelig forhold mellom tiltak og nytte. Forbudslinjen vil ekskludere innbyggerne som ikke har råd til å bytte bil. Det er usosialt, urimelig og unødvendig konfliktfylt.

les også Raymond Johansen: Du kan trygt kjøre dieselbilen din til Oslo, Trygve!

En titt på bilsalget viser at nye biler raskt blir veldig mye renere. Statistikken viser også at folk flest trenger bilen. Raymond og AP har for lengst har mistet kontakten med arbeidsfolk. Det er snevert å lukke øynene til protestene fra alle håndverkere, transportører, barnefamilier, eldre og pendlere. Dette er ikke et luksusleketøy for de rike. Det er transportmiddelet som får samfunnet til å fungere. Det handler om å få hverdagen til å henge sammen. Det bør byrådet vise respekt for.

Jeg forstår argumentet om å motvirke LOKAL luftforurensing og behov for tiltak de få gangene luftkvaliteten er helsefarlig. Men argumentet om permanent forbud pga CO2-utslipp er ren symbolpolitikk. Deres politikk bidrar derfor primært til å skape mer konflikt enn det skaper bedre miljø. Byrådet velger feil retning for å løse felles utfordringer.

For alle oss som er opptatt av levende bysentrum, ren luft og god mobilitet, er det heldigvis mye å glede seg over. Med Frp i regjering gikk utslippene gradvis ned, etter å ha økt under rødgrønn regjering. Statens bevilgning til kollektivsatsing ble mangedoblet. Teknologiutvikling er formidabel og økende, som legger grunnlag for ytterligere kutt. Det gir ytterligere grunnlag for å bruke gulrøtter fremfor pisk. For øvrig er Raymond dårlig informert når han hevder Frp fremmet forslag om forbud mot salg av bensin/dieselbiler i 2025. Tvert imot, vi sikret flertall (med H, KrF og V) i Stortinget om at forbud ikke skulle være et virkemiddel.

les også Trygve Slagsvold Vedum: En virkelighetsfjern bilpolitikk

I et slikt perspektiv er det passivt når Oslo byrådet velger å lete frem en gammeldags verktøykasse fylt av restriksjoner, forbud og avgifter. Byrådet bløffer når de hevder at byen ble mer og mer bilbelastet inntil nå. Faktum er at trendskiftet skjedde for lenge siden. Dersom byrådet i stedet hadde lyttet til sitt eget kollektivselskap, ville de hørt en historie om at Oslo i mange tiår har sett økt befolkning, flere kollektivreiser og redusert biltrafikk. Det skjedde fordi foregående borgerlige byråd satset på kollektivløsninger selv uten statens hjelp. Raymond byråd viser de kun klarer satse med statens hjelp. Og det er derfor hele verktøykassen til Raymond virker dårlig synkronisert.

Nå går utslippene allerede nedover. Teknologiutviklingen tilsier at trenden vil fortsette med uforminsket styrke. Hvorfor i all verden tror byrådet at man plutselig nå må innføre forbud eller skyhøye avgifter?! Raymond kan ikke sitte og si «dette er nytt for meg». Han må ta grep.

Til og med Senterpartiet i Oslo advarer nå mot sin egen politikk. De stemte for forbudssoner, men partileder Vedum advarer nå mot Oslo Sps program på dette området. Oslo Sp har jo programfestet forbud mot dieselvarebiler i Oslo sentrum, samt at Oslo skulle være første by i verden som bare selger nullutslippsbiler. Raymond, gjør som Sp – innrøm at politikken er feil.

les også Oslo Frp vil ha folkeavstemning om nullutslippssoner

Oslos byråd burde anerkjenne det mangfoldet som hovedstaden og landet består av. Noen (deriblant jeg) elsker sykle, mange bor nær en bussholdeplass. Men veldig mange gjør det ikke. Vi kan ikke ha et samfunn som innrettes kun for unge, spreke mennesker som bor, jobber og drikker kaffe rundt samme torg. De burde heller se mulighetene i å lage et åpent, tilgjengelig og inkluderende bysentrum. Og de burde fylle sinnet med fremtidsoptimisme. Men det passer ikke et byråd som styres av partier med historiefortelling at «kloden dør.»

I mitt politiske virke, har jeg lagt til grunn at politikere bør være folkets tjenere, ikke dets herskere. Raymond fremstår motsatt, når han misbruker miljøargumenter til å presse gjennom snever politisk motstand mot folks frihet og mobilitet. Tiltakene de fremmer står ikke i stil med konsekvensene de har for innbyggerne, ei heller den angivelige «nytten» de påroper seg. Det blir bare useriøst når Raymond møter kritikken ved å late som om motstanderne ønsker bygge motorvei utenfor rådhuset.

Den slags demagogi tilhører en leder uten gode argument for egen politikk. En sleivete formulert kronikk fra Raymond endrer ikke slike fakta. Det blir bare trist.