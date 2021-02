Leder

Nå kommer folkevaksinene

Verden har klart å få frem seks effektive corona-vaksiner som også beskytter mot mutanter. Det er ekstremt bra.

Midt i alle bekymringer om mer smittsomme og dødelige utgaver av corona, kommer stadig bedre nyheter om vaksiner.

Russernes Sputnik V-resultater ble tirsdag publisert i det anerkjente tidsskriftet Lancet. De ser lovende ut. Russland har ifølge NTB tilbudt Europa 100 millioner doser og ser på mulighetene for produksjon i utlandet. Tyskland har stilt seg positiv.

Om denne billige og enkle vaksinen som gir over 90 prosent beskyttelse blir godkjent, er det ingenting i veien for at Norge kan ta den i bruk.

I tillegg kom de første resultatene fra Johnson & Johnson denne uken. De planlegger ifølge NTB å søke nødgodkjenning i EU. Dermed ligger denne vaksinen an til å bli den neste som godkjennes Norge.

Og dette er vaksinen EU har avtalt å kjøpe mest av, med mulighet for 400 millioner doser. Blir den godkjent, har vi å gjøre med en game changer av en folkevaksine, ikke minst for EU og Norge, som forhåpentligvis kan ta igjen noe av det tapte.

For det trengs bare en dose. Og selskapet har planer om å produsere minst en milliard doser i år. Det betyr vaksinering også i land uten penger på bok og ultrafrysere. Og det er viktig for oss alle, ikke minst fordi vi vil unngå at uvaksinerte områder blir rene mutantfabrikker.

Enkelte var skuffet da resultatene kom, fordi beskyttelsen ligger på rundt 66 prosent, altså mye lavere enn Pfizers 95 prosent.

Men vaksinen gir full beskyttelse mot sykehusinnleggelse og død. Den er også testet ut i en ny situasjon. Vaksineprodusenten er en av to som har kjørt forsøk i Sør-Afrika. Der dominerer en ny mutantvariant som ekspertene har fryktet kan lure seg unna vaksine.

Men med forsøk på ekte mennesker i den virkelige verden, til forskjell fra en skål i et laboratorium, viser det seg at vaksinene beskytter mot mutanten. Både vaksinen til Johnson og Johnson og den fra Novavax ser ut til å gi rundt 60 prosent beskyttelse mot den nye varianten.

Det er på nivå med beskyttelsen til AstraZeneca gir mot det originale viruset, og det er bedre en mange vanlige influensavaksiner.

Og derfor aner vi lyset i enden av tunnelen. For det som gjør corona så utfordrende, er at ingen var immune. Når vi er vaksinert, klarer ikke viruset lenger å rase gjennom befolkningen og fylle sykehusene.

Og selv om folk vil bli smittet også med vaksine, vil de aller fleste få en mye mildere sykdom. Viruset vil være håndterbart fordi langt færre trenger behandling.

Da vil vi være i en situasjon som ligner mer influensa. De årlige utbruddene er overkommelige fordi folk har delvis immunitet og fordi vi vaksinerer risikogruppene hvert år.

Dette kan bli fremtiden også med corona. Folk kan få en oppdatert vaksine sammen med influensavaksinen på høsten.

Ikke dermed sagt at det ikke er mye hardt arbeid og slit som gjenstår. Men de gode nyhetene tyder på at også coronaviruset kommer til å bli til å leve med.