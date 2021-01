Leder

En ny START

Ny START er den eneste gjenværende avtale mellom USA og Russland som begrenser antallet atomvåpen. Fredag i neste uke går avtalen ut på dato. Presidentene Joe Biden og Vladimir Putin må i 11. time sørge for å forlenge avtalen.

Dette er den første viktige beslutning president Biden må ta i forhold til Russland. Han har signalisert at han ønsker en forlengelse av rustningskontrollavtalen. Det samme gjør Putin. Det ser derfor ut til at Ny START er reddet.

Avtalen bidrar til stabilitet og sikkerhet. Den gir nødvendig forutsigbarhet og kan hindre et nytt atomvåpenkappløp. Det er derfor all grunn til å hilse en forlengelse velkommen.

At Biden og Putin begge ser verdien av å beholde atomvåpen-avtalen innebærer imidlertid ikke en ny start på det vanskelige forholdet mellom øst og vest.

Den nye amerikanske administrasjonen har allerede vært tydelig i sin fordømmelse av russiske angrep på opposisjonslederen Aleksej Navalnyj og massearrestasjonene av fredelige demonstranter i helgen. Det er ventet at Biden vil være langt hardere i tonen mot Putin enn sin forgjenger, som ofte talte i rosende vendinger om den autoritære russiske lederen.

For Biden blir dette en balansegang. Han er interessert i å beholde, og om mulig styrke rustningskontrollavtaler. Biden varsler samtidig strengere reaksjoner mot russiske menneskerettighetsbrudd. Han har lovet å reagere tydeligere enn Trump på russiske cyberangrep og andre forsøk på påvirkning.

Det er fullt mulig for Biden å kombinere rustningskontroll med å sette klare grenser for et mer selvhevdende og offensivt Russland. Trump var slett ingen balansekunstner, men andre presidenter før ham har behersket øvelsen.

I den kalde krigen klarte amerikanske og russiske ledere å bli enige om rustningskontroll, selv om de sto på ulike sider i regionale konflikter og var globale rivaler. Amerikanske presidenter kan forsvare demokratienes interesser og samtidig forhandle om rustningskontroll.

Ny START ble inngått mellom presidentene Barack Obama og Dmitrij Medvedev i 2010, men den er videreføring av den første START-avtale som ble forhandlet frem da Ronald Reagan var president.

Avtalen ble undertegnet i 1991 av George H. W. Bush og Mikhail Gorbatsjov. Ny START-avtalen begrenser antallet kjernefysiske atomstridshoder til 1550 for hvert av landene. Det er også et tak på hvor mange utskytningsplattformer og interkontinentale raketter de kan ha.

Det første som må skje er at Biden og Putin undertegner en forlengelse av Ny START. Deretter bør arbeidet starte med å inkludere flere land, spesielt Kina, i forhandlinger om begrensninger og kontroll med atomvåpenarsenalene. Det vil gi større sikkerhet i en farlig verden.