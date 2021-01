SJEFSANKLAGER: – Etter at Fatouh Bensouda, den gambiske sjefsanklageren ved Den internasjonale straffedomstolen i Haag, offisielt kalte Russland for en okkupasjonsmakt på Krim, fordømte president Putin Domstolen i et eget dekret, skriver kronikkforfatteren. Foto: EBRAHIM HAMID / AFP

Håp om rettferdighet i Ukraina

Vil Den internasjonale straffedomstolen tiltale Vladimir Putin for forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina?

AAGE BORCHGREVINK, avdelingsleder i Den norske Helsingforskomité

11 desember i fjor erklærte Fatouh Bensouda, den gambiske sjefsanklageren ved Den internasjonale straffedomstolen i Haag, at hun vil be om Domstolens godkjennelse til å etterforske grove forbrytelser i forbindelse med den væpnede konflikten i Ukraina.

Bensouda trekker frem tre typer forbrytelser som er begått siden krigen startet i 2014. Forbrytelser begått under krigshandlingene, som bombing av sivile mål. Forbrytelser begått mot personer som er tatt til fange av partene, som drap, forsvinninger og tortur. Og forbrytelser begått på Krim-halvøya, som er okkupert av Russland.

Den tredje kategorien skiller seg ut fordi russiske myndigheter sier at halvøya er del av Russland. Menneskerettighetsgrupper har dokumentert systematisk forfølgelse av tartarer og politisk opposisjonelle på Krim, noe som peker direkte mot at russiske myndigheter kan ha et straffeansvar.

Dette blir etter alle solemerker starten på Domstolens andre etterforskning i Europa. Den første pågår i Georgia og er rettet mot forbrytelser begått under krigen i 2008, men overgrepene er flere og mer omfattende i Ukraina – og de pågår fremdeles. Soldater dør, hundrevis av mennesker er forsvunne og sivile er i skuddlinjen.

Bensoudas beslutning er en milepæl i europeisk straffejustis, men vil den ha konkrete konsekvenser for ofre og overgripere?

PROTEST MOT PUTIN: Fra en performance kalt «Putins House of Cards» i Kiev i fjor sommer. Foto: GLEB GARANICH / X00550

Titusener av mennesker er drept og millioner drevet på flukt i krigene som hjemsøker landene som oppsto da Sovjetunionen brøt sammen. Fra Tsjetsjenia til Nagorno-Karabakh: Det er store forskjeller mellom disse krigene, men én ting har de felles. Ingen har blitt straffet for de grove forbrytelsene som er begått. Faktisk bidrar straffefrihet til å skape nye konflikter.

Hvis ledere kan oppnå politisk og økonomisk gevinst ved å gripe til våpen uten å risikere konsekvenser for forbrytelsene de begår, så er terskelen lav for nye væpnede konflikter. Det FN-ledede rettsoppgjøret etter krigene på Balkan bidro til at det har vært fred i Det tidligere Jugoslavia de siste tjue årene. Det tidligere Sovjetunionen har ikke sett noe slikt oppgjør.

En annen fellesnevner er at Russland er involvert i nær samtlige konflikter. Gjennom okkupasjon, militær inngripen og ved å støtte separatistiske militser spiller Russland en hovedrolle i både Georgia og Ukraina. Det er styrkene støttet av Russland som har stått bak de verste overgrepene, ifølge uavhengige kilder.

Domstolens strategi er å gå etter de øverste lederne. Flere av de russisk-støttete separatistlederne øst i Ukraina er antagelig i Domstolens søkelys, men også enkelte ukrainske sikkerhetssjefer og ledere av frivillige militser risikerer tiltale. Det samme gjør de russiske politikerne som bærer hovedansvaret for separatistenes systematiske overgrep.

Kremls hovedmann i Ukraina het Vladislav Surkov. I opptak av telefonsamtaler som er del av den nederlandske etterforskningen etter nedskytningen av et passasjerfly over Ukraina i 2014, går det frem at separatistlederne rapporterer til den tidligere russiske visestatsministeren. Flere av separatistlederne er senere drept, kan hende i et forsøk på å viske ut spor som kan lede fra Ukraina til Moskva.

Et interessant spørsmål er om Domstolen vil sikte høyere en visestatsministeren. Surkov var tross alt Vladimir Putins rådgiver og presidenten har selv innrømmet at han beordret anneksjonen av Krim. Om det gjør ham straffeansvarlig for forbrytelser i Ukraina blir interessant å se. Domstolen har tiltalt en president tidligere, men han ledet ikke en stat som var fast medlem av FNs sikkerhetsråd.

Mens Bensoudas kunngjøring ble mottatt med jubel i Ukraina, var tonen en annen i Russland. At russiske myndigheter har et vanskelig forhold til Domstolen, er en underdrivelse. Etter at Bensouda offisielt kalte Russland for en okkupasjonsmakt på Krim, fordømte president Putin Domstolen i et eget dekret.

Men det er ikke bare Putin som misliker Domstolen. I september besluttet USA å sanksjonere Bensouda etter at hun startet en etterforskning av overgrep i Afghanistan som kan åpne for å straffeforfølge amerikanere. Agg mot Domstolen forener Vladimir Putin og USAs eks-president Donald Trump med diktatorer og krigsherrer over store deler av kloden.

Den politiske motstanden gjør at Domstolen arbeider i motbakke, men understreker samtidig et poeng: Domstolen er det viktigste internasjonale redskap for menneskerettigheter som er skapt de siste femti årene. Freden i Europa er truet av straffefrihet og Domstolen er den beste sjansen til at krigsherrene må svare for sine forbrytelser. Hvem ville trodd at Serbias president Milosevic skulle stilles til ansvar da massakrene i Bosnia pågikk i 1992? Ti år senere satt han i en celle i Haag.

Små land som Norge har en særlig interesse av at Domstolen lykkes med å stille mektige stater og ledere til ansvar. Det internasjonale rammeverket som beskytter oss, er skjørt. Når den amerikanske presidenten sanksjonerer dem som arbeider for rettferdighet, som Bensouda, og ser vekk mens ledere som Putin og Mohammed Bin-Salman forgifter og parterer sine motstandere, nærmer vi oss en verdensordning der de sterke gjør som de vil og de svake tåler det de må.

Forhåpentligvis vil Joe Biden og en demokratisk kongress bidra til at menneskerettighetene styrkes og sanksjonene mot Domstolens ledere oppheves. Det er viktig ikke bare Norge, men for ofrene for krigsforbrytelser i Ukraina.

I samarbeid med russiske, georgiske og ukrainske menneskerettighetsgrupper har jeg på vegne av Den norske Helsingforskomité selv dokumentert krigsforbrytelser både i Georgia og Ukraina. Det gjør inntrykk når folk forteller om hvordan deres nærmeste er drept og hjemmene brent. Mange av disse menneskene ser på Haag som eneste håp om rettferdighet.

Samtidig med at Bensouda sa at hun ønsket å etterforske forbrytelser i Ukraina, fikk Putin vedtatt en lov som garanterer tidligere presidenter immunitet mot straffeforfølgelse. Kan hende er loven et uttrykk for nervøsitet. For selv om Domstolen ikke selv kan arrestere ledere som er beskyttet av sine egne stater, kan etterforskningen bidra til å klarlegge fakta og ansvar.

De tiltalte vil rammes av sanksjoner fra mange land og leve med usikkerheten om at et maktskifte kan gjøre at de sendes til Haag – slik det skjedde med Milosevic. Domstolens inntreden i Ukraina kan derfor bidra til å endre spillets regler og heve terskelen for nye væpnede konflikter i Europa.