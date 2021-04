SVARER RØDT: – Skulle Moxnes miste politikerlønn som symbolsak, blir det bare konkurransen om MDG-velgerne igjen, skriver Aps Masud Gharahkhani. Foto: Ole Martin Wold

Debatt

Start med deg sjøl, Moxnes!

Hvorfor mener Bjørnar Moxnes at han fortjener flere hundre tusen kroner mer i lønn enn en gjennomsnittlig industriarbeider? Eller en helsefagarbeider?

MASUD GHARAHKHANI, stortingsrepresentant (Ap)

Arbeiderpartiet sørget i fjor for et historisk vedtak i Stortinget om frys i politikerlønna. Det var en understreking av at vi mener alvor: Det må bli mindre forskjell på folk. Lederlønnsgaloppen må stanses. Det må bli vanlige folks tur.

Dette ble ytterligere understreket av partileder Jonas Gahr Støre i VG 23. mars, med kravet om lønnsfrys for ledere i privat og offentlig sektor, og fortsatt frys for politikerne. Noe som åpenbart har falt Rødt-leder Bjørnar Moxnes tungt for brystet (VG 28. mars).

Med sitt nei til havvind-vedtak avslørte Rødt-landsmøtet nylig det mange lenge har visst, nemlig at Rødt er et industrifiendtlig parti. Skulle Moxnes miste politikerlønn som symbolsak, blir det bare konkurransen om MDG-velgerne igjen. Så jeg skjønner problemet hans. Men han bør ikke skyte på Arbeiderpartiet før han kan svare på noen enkle spørsmål:

Du tjener nesten en million i året for tida. Du foreslår at du skal tjene 800.000. Tror du da at du er på gjennomsnittlig industriarbeider- eller helsefagarbeidernivå? Hvis ikke, hvorfor mener du at du fortjener flere hundre tusen mer enn disse, ut fra egen argumentasjon?

Jeg venter spent på svaret.