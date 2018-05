LA FREM REVIDERT BUDSJETT: Finansminister Siv Jensen. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Frp har blitt helt borte

kommentar

Publisert: 15.05.18 14:03

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-05-15T12:04:04Z

Siv Jensen har lagt frem revidert budsjett. Har hun brukt Jonas Gahr Støre som innleid arbeidskraft?

Det viktigste for Frp om dagen ser ut til å være å holde Jonas Gahr Støre utenfor regjeringskontorene. I alle fall sier Sylvi Listhaug det så ofte hun kan.

Men da finansminister Siv Jensen la frem sitt reviderte budsjett i dag, så det ut som noe Ap kunne ha skrudd til.

Før Jensen kom i regjering, ville hun kutte skattene og bruke enormt mye mer oljepenger. Handlingsregelen skulle hun skrote.

Som finansminister gjør hun det motsatte. Hun bruker mye mindre oljepenger enn hun har lov til.

Ja, hun kutter nesten seks milliarder oljekroner siden sist. Og Siv skryter av ansvarligheten. Den såkalte «budsjettimpulsen» er nøytral, det betyr at statens pengebruk verken bidrar til høyere eller lavere aktivitet.

Og det er bra. Vi bør bruke mindre oljepenger. For det går bra i Norge.

Men hva synes egentlig velgerne om at Jensen kan ta Støre som mellomnavn?

Velgerne har fått med seg at oljeprisen er mye høyere enn budsjettert, at arbeidsledighet går ned, økonomien opp og at det norske skattenivået fortsatt ligger i verdenstoppen. Mange har lenge irritert seg over eiendomsskatten, bompengene og de økte avgiftene. For ikke å glemme formuesskatten.

Jensen beholder i revidert budsjett likevel skattene, samt den skadelige sukkeravgiften. Og det selv med økonomisk opptur, færre utgifter på asylsøkere og pensjoner og fete utbytter fra statsselskapene.

Det er ikke rart om tilhengerne venter stadig mer utålmodig på avgiftslettene. Men Jensens reviderte budsjett, fremlagt et par dager før nasjonaldagen, er ikke akkurat noe invitasjon til bursdags-forspill.

Tvert om. Jensen skjerper skattene for arbeidstakere som har dekket goder fra arbeidsgiver , som mat. Hun varsler at hun vil gi oppdretterne grunnrenteskatt. Og hun opprettholder gebyret for å dø.

I presentasjonen skryter likevel Finansdepartementet av skatte- og avgiftslette. Den første, og vi får anta viktigste, pressemeldingen fra departementet, handler det nettopp om det.

Det er øl produsert ved småbryggeri som får kuttet avgiften.

Langt inne i budsjettdokumentene står det hvor stort kuttet er: 7 millioner kroner. Altså nesten ingenting. Det er ikke så mange som kjøper øl fra gårdsbryggeri.

På sammen nivå er det andre avgiftskuttet fra Jensens departement, nemlig at reineierne får rimeligere snøskuter og ATV. Det er ikke noe galt med det. Men at departement fremhever noe som gjelder så få, må komme av at de ikke har mye å skryte av.

Det Jensen bruker penger på er det samme som Støre ville brukt penger på: Det offentlige.

Stortinget får nesten 400 millioner kroner til å fullføre det spektakulære sprekkeprosjektet sitt . Regjeringen skryter av 200 millioner ekstra til den helt unødvendige og kostbare lærernormen. 342 millioner går til «økt kompensasjon for ulønnsomme posttjenester». Pensjonistene får tilbake papirslippen sin fra NAV.

Det siste er en helt typisk, lite endring i revidert budsjett, som ikke er til for de store retningsendringene. Det er avgifter og bevilgninger som er saken, samt varsler om endring i skattenivået før neste års budsjett.

I tillegg pleier politikerne å slenge på noen profilsaker. I år er det mer penger til karbonfangst og lagring. Det blir også mer til avrusning.

Det siste trengs for hele Norge, som har vært dopet på oljepenger lenge.

For Siv kan fortsatt blafre med penger som nykonfirmert ungdom. Forskjellen er at ungdommen får kjøpt seg noe de trenger. Siv derimot, driver med offentlig forbruk.

Norges «problem» er at vi er så rike at vi ikke har måttet prioritere. Oljepengebruken slo alle rekorder i den rødgrønne regjeringens periode. Det fortsatte under de blåblå. Det gjør at vi ikke tar de vanskelige valgene.

Svært mye av pengene går med på å holde folk utenfor jobb, heller enn å få folk i jobb. Det skjer mens landene rundt oss lykkes i å heve sysselsettingsandelen, se på Sverige, Island, USA og Storbritannia.

I årets budsjett sies det rett ut: Oljepengene har muliggjort en vekst i offentlige utgifter til «et svært høyt nivå». Offentlig forvaltning kostet oss 1584 milliarder i 2016, eller 58 prosent av verdiskapningen på fastlandet.

Offentlige utgifter er mer enn dobbelt så høye som for femti år siden.

Hva ville Einar Gerhardsen, som er så i vinden om dagen , sagt? Han brukte bare rundt en fjerdedel av verdiskapningen på offentlig forbruk. Han ville vært forferdet over sløsingen.