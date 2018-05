NASJONALDAG: 17. mai på Slottsplassen. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Verdens beste land å bo i

Publisert: 17.05.18 14:52

Vi har all grunn til å feire Norge. Og nå blir det enda bedre tider i et av verdens beste land.

Et fat olje snuser på 80 dollar , opp fra bunnen på 27 dollar for vel tre år siden. Lakseprisen er på vel 75 kroner kiloet , etter oppgang i hele år. I mange bransjer kjøres det for full maskin.

Det er seks år siden sist det var så mange ledige jobber i Norge, kunne Statistisk sentralbyrå glede oss med denne uken. 2018 er altså året for å finne drømmejobben og få godt betalt i tillegg. I et stramt arbeidsmarked må arbeidsgiverne kjempe om de ansatte.

Og andelen som er i jobb øker, etter flere år med nedgang. Blant annet har flere menn i sin beste alder havnet utenfor arbeidslivet. Oppgangsperioden vi er inne i nå, bør brukes til å få enda flere i arbeid, særlig grupper som har stått svakt på arbeidsmarkedet.

Det bør være mulig. Denne uken la regjeringen frem revidert budsjett , der de spår enda lavere arbeidsledighet enn tidligere anslått og sterk økonomisk vekst. Bedrifter over hele landet forteller at de planlegger å øke investeringene.

Og etter flere magre år, kommer endelig oljeservicenæringen etter. Onsdag mottok olje- og energiministeren en ny plan for utbygging og drift i Nordsjøen . Nova-feltet skal gi nesten 10 000 nye jobber i Norge. I løpet av året er det varslet seks andre planer for utbygging og drift av nye olje- og gassfelt.

Veksten i produktiviteten tok seg opp i fjor og var den høyeste siden 2013. Og hele poenget med veksten, er å sørge for velferd. Der lykkes vi ganske godt. Norge bruker mer penger på velferdstiltak enn noen gang. Og ifølge SSBs nye tall lever nordmenn stadig lenger, over halvparten av oss blir over 80 år. Så mange som seks av ti 80-åringer vurderer sin egen helse som god eller svært god.

Å være født i Norge er som å vinne i Lotto, sies ofte. Og det er noe i det. Likevel handler det naturligvis ikke bare om flaks, men om våre solide institusjoner. En av årsakene til at det går bra, er faktisk vår evne til bekymring. Det er i vi ganske gode på i Norge. Men ikke akkurat i dag. I dag skal vi feire nasjonaldagen. Det er det all mulig grunn til. Gratulerer med dagen!