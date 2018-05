ANNERLEDES: Donald Trump tar amerikansk utenrikspolitikk i ny retning. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Trump bryter med allierte

Publisert: 13.05.18

USA er blitt kalt verdens politimann, men på den globale arena opptrer president Donald Trump mer som en egenrådig og maktglad sheriff.

Verden har bruk for en politimann, hvis det er en som holder fred og håndhever internasjonal orden. På sitt beste har USA vært den uunnværlige nasjonen som forsvarer vestlige verdier og interesser. Men i ord og handling er Trump en svært annerledes president enn sine nærmeste forgjengere.

I en konfliktfylt verden der autoritære regimer er på fremmarsj og demokratiene kommer under press er Trump bare opptatt av «Amerika først». Han bryter internasjonale handelsavtaler, tar USA ut av klimaavtalen fra Paris og atomavtalen med Iran. Han ignorerer rådene fra USAs tradisjonelt viktigste vestlige allierte. Vi ser et USA som velger å gå alene fremfor å lede en allianse av demokratiske land.

Det er en beklagelig utvikling som bryter med det som har kjennetegnet USA i etterkrigstiden. USA ble garantisten for vestlige lands sikkerhet og frihandel. Sterke transatlantiske bånd forener USA og Europa. Nå stilles disse på alvorlig prøve. For USAs allierte i Europa ble Trumps avvisning av Iran-avtalen en sørgelig påminnelse om at presidenten ikke bryr seg det minste om deres syn. Bare den politiske ledelse i Israel og Saudi-Arabia jublet.

Europa kommer i en uønsket og uvant situasjon når det blir nødvendig å samarbeide nært med Russland og Kina for å redde atomavtalen med Iran. Trumps beslutning om å forkaste en avtale som etterleves av Iran åpner for skremmende perspektiver. Når USA trekker seg ut må andre forsøke å hindre spredning av atomvåpen og dempe risikoen for en ny storkrig i Midtøsten. På samme måte må andre nasjoner fortsette innsatsen mot global oppvarming uten verdens nest største utslippsnasjon av klimagasser. Andre enn USA må forsvare Verdens handelsorganisasjon (WTO) og internasjonal frihandel.

På disse områdene har USA tidligere spilt en naturlig hovedrolle i et større ensemble. Nå velger Trump å spille solo. USAs globale innflytelse er blitt redusert ved Trumps utmeldinger fra viktige avtaler. Forholdet til nære allierte er kjøligere enn på svært lenge. Skaden er stor, men ikke uopprettelig. Vi håper og tror USA med tiden vil finne tilbake til det som virkelig gjorde Amerika stort.

