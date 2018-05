NÆRING: Halvparten av norske barn går i private barnehager. Stadig flere av dem eies av kjeder og konserner. Foto: Gorm Kallestad/ NTB scanpix

Barnehagenæringen

leder

Publisert: 30.05.18 05:02

Privateide norske barnehager går så det griner.

«Overskuddet i de private barnehagene gjør at vi må se på regelverket på nytt», sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) til Aftenposten etter at avisen i går skrev at «pengene hoper seg opp» hos eierne: Deres oppsamlede fortjeneste steg fra 250 millioner kroner i 2007 til fire milliarder kr. i 2016. Det gir en avkastning tre ganger høyere enn årsgjennomsnittet på Oslo Børs.

VI mener det er positivt at Sanner og regjeringen har et kritisk blikk på en tjenestesektor som er blitt en stor næring. Samtidig er det verdt å huske at private tilbydere er et viktig premiss i det tverrpolitiske barnehageforliket fra 2003 om full barnehagedekning. Forliket innebar en storstilt utbygging av barnehageplasser i kommunene, noe som forutsatte både privat og offentlig innsats.

Hovedpilarene i denne reformen står fortsatt ved lag, det er marginale uenigheter om Barnehageloven, og ingen mener at de drøyt 24 milliarder kr. som private barnehager hvert år mottar i offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal gå rett inn på konto til profesjonelle barnehageeiere. Sanner er opptatt av at privat drift av barnehager må ha legitimitet i befolkningen. Vi er helt enig.

Kunnskapsdepartementet har derfor bestilt to rapporter. De viser at stadig flere barnehager inngår i kjeder. Disse inngår videre i større konserner med mange selskaper, hvor eierne flytter både penger og barnehager på kryss og tvers. Transaksjoner mellom nærstående selskaper som ikke kommer barna til gode, er ikke greit, mener Sanner. Denne forretningsvirkeligheten vil han nå regulere og tilpasse vår tid.

«At de største kjedene har svært høy avkastning, samtidig som bemanningen er lavere enn i kommunale og øvrige private barnehager, kan være et tegn på barnehagekjedenes inntekter ikke kommer barna til gode», fremholder Sanner overfor Aftenposten. Når de store kjedene opererer med så vidt høye overskudd, er det ifølge statsråden mye som tyder på at vi har et marked som ikke fungerer. Han er også skeptisk til forholdet mellom høy avkastning hos kjedene og bemanningsgraden, som er lavere enn i kommunale- og øvrige private barnehager. Her er det berettiget grunn til å reise tvil om hvem som nyter godt av disse inntektene – barna eller eierne.

Halvparten av norske barn går i private barnehager, og kjedene øker årlig sin markedsandel. Vi ser ikke en stigende kjededominans nødvendigvis som et problem. Forutsatt at de holder seg til barnehagelovens ord om at private barnehager kan ha et «rimelig årsresultat». Alternativt kan de jo vurdere prisingen av egne tjenester. Milliardoverskuddet kan også tyde på at de tar seg for godt betalt per barnehageplass.