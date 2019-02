Foto: Roar Hagen

Kommentar

Kalifatets siste utpost

IS lokket flere tusen unge menn og noen unge kvinner fra vestlige land til kalifatet. De lovet dem en utopi. Det endte i blodig undergang.

Den såkalte islamske stat kontrollerte på det meste et landområde på 88 000 kvadratkilometer i Syria og Irak med åtte millioner innbyggere. De har mistet alt bortsett fra noen hundre kvadratmeter ved landsbyen Baghouz og elven Eufrat, nær Syrias grense mot Irak. Noen hundre IS-krigere er omringet av en kurdisk ledet allianse, De syriske demokratiske styrker (SDF).

Kalifatet er historie. Men IS, og den terrortrusselen de utgjør, forsvinner ikke med tap av land. Slike nettverk er seiglivede og omstillingsdyktige.

IS lovet at de skulle gjenerobre tidligere muslimske land og områder, og etablere et stort rike der den sanne islam ville bli praktisert. Det som fulgte de svarte fanene var folkemord mot minoriteter, systematisk bruk av seksualisert vold og offentlige henrettelser. For å skaffe inntekter til staten drev de utpressing, plyndring og smugling. IS ble et særdeles brutalt og kriminelt syndikat.

Nå ender kalifatets dager i en støvete landsby i Syria, nær grensen mot Irak. “Staten” går i oppløsning, men IS kan gå under jorden og omstille seg til celler som slår til når anledningen byr seg. Det har skjedd før. Det ble antatt at forløperen til IS, Al Qaida i Irak, var blitt nedkjempet for ti år siden. De kom voldsomt tilbake i det kaos som oppsto i borgerkrigens Syria.

1. mai 2003 sto president George W. Bush på dekk på hangarskipet USS Abraham Lincoln og erklærte at de store kamphandlingene i Irak var avsluttet. Denne våren hadde en USA-ledet invasjonsstyrke styrtet Saddam Husseins regime. Bush talte under et stort banner der det sto: Oppdraget utført.

Men krigen i Irak var bare så vidt startet. Og på et vis har den aldri sluttet. Religiøse ekstremister, avsatte offiserer fra Saddams hær og tilsidesatte sunnimuslimer startet et opprør som Al Qaida og IS senere utnyttet.

I desember sa president Donald Trump at IS var nedkjempet i Syria og at USA ville hente 2000 soldater hjem. 16. februar skrev president Donald Trump på Twitter at “vi trekker oss tilbake etter 100 prosent seier over kalifatet”. Han mener vel som Bush at oppdraget er utført.

Bush tok seieren på forskudd i 2003. Det er for tidlig å avskrive faren i 2019. Terrortrusselen består og hvis presset letter er det stor fare for at IS kommer tilbake.

I går tok Trump et forsiktig skritt tilbake. En mindre gruppe amerikanske soldater, om lag 200, blir igjen som en fredsbevarende styrke. Både allierte land og amerikanske forsvars-kilder har advart mot den fullstendige tilbaketrekning som Trump lovet. Alle forstår at når USA trekker seg ut vil andre stormakter fylle det vakuum som oppstår.

Det antas at 14.000 til 30.000 IS-krigere er på frifot i Syria og Irak.

Noen tusen av disse er fremmedkrigere. IS har fått avleggere i Afghanistan og flere afrikanske land. Selv fjernt fra Midtøstens slagmark, som i det sørlige Filippinene, har ekstremister sverget troskap til IS.

IS har alltid spilt på misnøye, utenforskap og fiendskap mot andre etniske og religiøse grupper. Både Irak og Syria er dypt splittede land. Krigen har forsterket de sekteriske motsetningene og ført til nød og hat. Det skaper grobunn for ekstremisme. Så lenge forutsetningene er til stede kan IS komme tilbake.

Generalinspektøren i det amerikanske forsvarsdepartementet la i januar frem en rapport om at IS gjenoppbygger nøkkelfunksjoner og evner raskere i Irak enn i Syria. De også kan være tilbake i Eufratdalen i Syria i løpet av seks til tolv måneder. USAs etterretningstjenester oppgir at IS fortsatt har tusenvis av krigere under sin kommando i Irak og Syria, at de opprettholder mer enn et dusin nettverk og har tusenvis av støttespillere verden over.

For IS kom det militære vendepunktet i 2017. De led store nederlag på en bred front i Syria og Irak. Siden har IS vært på retrett inntil de i dag bare sitter igjen med landsbyen Baghouz i det østlige Syria. De USA-støttede SDF-styrkene har midlertidig stanset fremrykkingen for at sivile kan få mulighet til å forlate området. De siste dagene har over 2000 sivile klart å forlate den siste IS-utposten.

Noen hundre IS-krigere forskanser seg, på post for en tapt stat og en tapt sak. Hvis de ikke overgir seg, gjenstår bare et siste slag. Utfallet er gitt. Spørsmålet er hva som vokser frem i ruinene etter krigen.