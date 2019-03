Foto: Morten Mørland

Kommentar

En global vrangforestilling

Flat-jord-teoriene går kloden rundt igjen. Denne måneden skal den prøves under Alternativmessen i Bergen.

Et oppslag på Dagbladets siste side høsten 1977. Fire unge alvorlige – nesten påtatt alvorlige – menn i ferd med å knuse en globus med en hammer. «250 nordmenn tror at jorda er flat», forteller overskriften.

De fire hadde stiftet «The Norwegian Flat Earth Society» som en nasjonal avlegger av en amerikansk organisasjon. De fortalte hvordan den flate jordskiven var omgitt av en isvegg, hvordan det ikke eksisterte liv på undersiden og hvordan avgåtte president Richard Nixon, fortsatt en stor medieskurk i 1977, hadde forfalsket alle bilder av jorden som ble tatt under Apollo-programmet.

Saken ble en «snakkis» før begrepet egentlig fantes og før nyhetssaker kunne spres «viralt». Diskusjonen gikk ikke på om jorden kunne være flat, det var det ingen som trodde på, selvfølgelig. Men hvorvidt guttene kunne tro på noe sånn selv, eller om Dagbladet var blitt lurt.

For det var jo ingen som trodde at jorden var rund. Det var noe man visste. Flat jord-teorien var selve symbolet på gamle dagers overtro og kunnskapsløshet. Man kunne like gjerne tro at det som sto om underjordiske, huldre og troll i Asbjørnsen og Moes eventyrbøker var sant.

Spol frem førti pluss år med en gigantiske teknologisk utvikling, et kjempeløft i utdanningsnivået og all verdens kunnskap tilgjengelig ved noen tastetrykk – og du finner ut at «Flat jord-bevegelsen» er på full fart fremover, nær sagt jorden rundt.

Her hjemme vil Alternativmessen i Bergen om et par uker utfordre Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i samme by, til å legge frem de konkrete bevis «som finnes for at jorden er rund».

Christian Paaske i Alternativmessen sier til Forskning.no sier at han har til gode å se bevis for dette, etter å ha gjennomgått alle argumenter. Han har promotert flat jord-teorier i et par år nå og blant annet holdt foredrag om temaet i Stavanger tidligere.

Hvor kommer denne forvirringen fra?

Allerede da de unge mennene sto frem i Dagbladet i 1977, fantes det en slags undergrunnsbevegelse som hevdet at jorden var flat. Noen var religiøse fundamentalister som ikke fant dekning for jordklode-teoriene i hellige skrifter. Andre hadde mer pseudovitenskapelige forklaringer.

I 1956 grunnla engelskmannen Samuel Shenton «International Flat Earth Research Society» med krav om bedre bevis for at jorden var rund. Kulten fikk en liten oppsving på seksti-syttitallet da alternativteoriene florerte som verst og skepsisen var stor til mektige myndighetsaktører som NASA og CIA.

Men på åtti- og nittitallet var bevegelsen igjen kuppet av religiøse eksentrikere av typen som også mener at jorden bare er seks tusen år gammel og at dinosaurer og mennesker levde side om side.

Slik var det inntil 2015, da amerikaneren Mark Sargent, som var vel bevandret i alle de mest kjente konspirasjonsteoriene på YouTube, fant ut at han skulle begynne å jazze opp entusiasmen rundt en av de eldste og best tilbakeviste påstandene innen sjangeren: Ideen om at jorden er flat.

Sargent suget altså ikke teoriene av eget bryst, men han forsto mekanismene i hva som fenger blant konspirasjonsinteresserte på Facebook, og i løpet av et par år hadde han bygget en bevegelse. I november 2017 ble den første internasjonale kongressen avholdt i North Carolina.

Asheley Landrum, assisterende professor i psykologi ved Tex Tech University, gjennomførte en spørreundersøkelse under samlingen som viste at 97 prosent av de spurte var blitt overbevist via YouTube. Nesten alle hadde vært innom videoer med andre kjente konspirasjonsteorier, før de endte opp med Flat Jord-ideen.

Det er snart femten år siden New York Times-kommentatoren Thomas Friedman lanserte sin bok, «The World is Flat», hvor han hevdet at globaliseringen hadde utjevnet økonomien, kunnskapen og teknologien:

At lokalisering og ressurser ikke lenger spiller en avgjørende rolle, alt som er mulig å gjennomføre ville bli gjennomført, det eneste du trenger å lur på er om det vil bli gjennomført av deg eller mot deg:

«Hvis YouTube kan gjennomføres, vil ideen bli gjennomført. Hvis YouTube kan gjennomføres, vil det bli gjennomført». Geografi og avstand var ikke lenger noen hindring.

Så Facebook ble gjennomført og YouTube ble gjennomført. Og i dette nye, flate kommunikasjonsuniverset ble det mulig for for små marginale grupper som tidligere hadde sittet i hvert sitt lille, bortgjemte hjørne, å finne sammen og vokse seg sterke.

Slik danner de en rekke jorden rundt, knyttet sammen av moderne informasjonsteknologi, som en mur mot all vitenskap og faktabasert kunnskap.