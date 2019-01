Foto: LUIS ROBAYO / AFP

Regimet står ved stupet

MENINGER 2019-01-24T16:35:03Z

Det er ille i Venezuela. Det kan bli mye verre.

Publisert: 24.01.19 17:35

Men kanskje ser vi også begynnelsen på en bedre fremtid for det lidende folket i det som en gang var Latin-Amerikas rikeste land.

Etter de største demonstrasjonene på to år, og Juan Guaidós erklæring om at han er landets rette president, kan alt skje i Venezuela . Den enkle og åpenbare sannhet er at ingen vet hva som blir det neste, skriver det uavhengige nettstedet Caracas Chronicles.

Det finnes flere mulige scenarier for siste akt.

Nicolas Maduro, som nylig ble innsatt til president for en ny periode, kan klamre seg til makten ved hjelp av støtte fra de militære og satse på at demonstrantene blir utmattet og desillusjonert. Regimet kan gjenvinne kontroll ved å slå hardt ned på demonstranter, slik de gjorde i 2014 og 2017. Minst 13 mennesker er blitt drept i urolighetene de siste to dagene.

I verste fall blir det borgerkrig. Den kan bli utløst hvis ulike fraksjoner av de væpnede styrker begynner å skyte mot hverandre. Hvis noen er lojale til Maduro, mens andre støtter opposisjonen, oppstår det en farlig situasjon. Da kan andre land bli direkte involvert i stridighetene.

Hvis væpnede styrker samlet vender Maduro ryggen er hans tid som president snart over. Da kan overgangen bli fredelig. En midlertidig administrasjon kan styre inntil et nyvalg blir avholdt. Venezuela trenger et fritt og demokratisk valg, overvåket av internasjonale observatører. Ikke som sist da Maduro ble gjenvalgt. Store deler av det internasjonale samfunn anerkjente ikke valget som legitimt.

Den sterkt USA-kritiske president Hugo Chávez utpekte Maduro til å videreføre den venezuelanske revolusjonen, inspirert av frigjøringshelten Simón Bolivar. Maduro ble valgt til president kort tid etter Chávez´ død i 2013 og gjenvalgt i fjor, offisielt med 68 prosent av stemmene.

USA, Canada og en lang rekke latinamerikanske land stilte seg umiddelbart bak Guaidó som Venezuelas rettmessige leder i en overgangsperiode. EU og Norge oppfordrer til nyvalg. Men Maduro har fortsatt venner. Russland sier at internasjonal støtte til opposisjonen kan lede til blodbad og lovløshet. Også Iran og Tyrkia gir Maduro varm støtte. Autoritære regimer finner sammen når en av dem blir truet. Maduro og hans venners versjon er at dette ikke er annet enn et gammeldags amerikansk kuppforsøk.

Det er ingen hemmelighet at USA ønsker Maduro ut av presidentpalasset. Men oppstanden I Venezuela har en mer nærliggende forklaring enn amerikansk innblanding. Maduro-regimet har ikke gitt folket annet enn dårlig styresett, korrupsjon, undertrykkelse, hyperinflasjon og nød. Den økonomiske krisen har drevet mer enn tre millioner mennesker på flukt fra Venezuela de siste fem årene.

Det er hverdagens elendighet som gjør at folk i Venezuela samler seg i protest. Den unge parlamentspresidenten, Juan Guaidó, har klart å samle opposisjonen. Maduro har klart seg gjennom alvorlige kriser før, men dette er den største.