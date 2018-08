I FREDENS TJENESTE: Kofi Annan arbeidet for FN i det meste av sitt voksne liv og var generalsekretær i ti år. Han døde lørdag i en alder av 80 år. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Annans arv er de høye idealer

Kofi Annan talte lavmælt, men kraftfullt. Og slik vil han bli husket, som en ukuelig optimist i kampen for en bedre verden.

Da jeg hørte om Kofi Annans død tenkte jeg umiddelbart på et minne fra 13. oktober for 17 år siden. Jeg sto sammen med flere hundre FN-ansatte i en tettpakket vestibyle i hovedkvarteret i New York. Vi ventet på generalsekretæren som noen timer tidligere hadde blitt vekket med en gledelig budskap fra Oslo. Nobelkomiteen hadde besluttet i gi årets pris til FN og Kofi Annan.

Ved døren sto Norges FNs ambassadør med en stor blomsterbukett. Da Annan smilende ankom oppsto et crescendo av gledesrop, jubel og applaus. Det var et unikt øyeblikk i FN. På et provisorisk plattform mottok Kofi Annan medarbeidernes hyllest. Det var vanskelig å høre hva han sa når han først kom til orde, men jeg oppfattet at han takket alle sine medarbeidere. Dette var deres pris, like mye som hans.

Fredsprisen ble delt likt mellom FN og organisasjonens generalsekretær. Skillet var overflødig. Akkurat da var Annan FN og FN var Annan. Kofi Annan fra Ghana arbeidet for FN i nesten hele sitt voksne liv. Han var den første leder som ble valgt fra den internasjonale staben som utgjør FN-maskineriet. Ingen kjente organisasjonen bedre enn han. Når han delte Nobelprisen med alle sine medarbeidere var det i trygg forvissning og overbevisning om at dette var resultatet av teamarbeid.

Tidligere på morgenen, utenfor generalsekretærens residens, hadde Kofi Annan fortalt min kollega, Jon Magnus, at han følte seg ydmyk og oppmuntret. Spesielt viktig er det at Nobelprisen kommer nå, så spent og vanskelig som situasjonen er i verden.

I oktober 2001 kunne en fortsatt kjenne eimen fra ruinene etter World Trade Center. Alle forsto at verden var i endring etter terrorangrepene 11. september. Det var en tid før, en annen etter. Kofi Annans tale 12. september 2001 satte ord på alles fortvilelse og uro: Terrorangrep mot ett land er et angrep på hele menneskeheten, sa han.

Kofi Annan hadde integritet, høye idealer og ambisiøse målsettinger. Men Annan skulle oppleve store tilbakeslag i de turbulente ti årene han ledet verdensorganisasjonen. Han milde fremtoning, lavmælte veltalenhet og store diplomatiske evner strakk ikke alltid til i møte med en hard virkelighet. En generalsekretær i FN rår ikke over store armeer eller andre maktmidler enn evnen til å overtale og overbevise de mektige. Kofi Annan må ha kjent på skuffelsene, men styrken var hans ukuelige optimisme.

Annans arv er at han som generalsekretær ga organisasjonen nytt liv og en bredere agenda. FN er et uunnværlig forum for konfliktløsing og sikkerhet. Annan ville også at FN alltid måtte ha menneskerettigheter i fokus. Han formulerte begrepet humanitær intervensjon, som et mandat for å kunne gripe inn der grove forbrytelser mot menneskeheten ble begått.

Som tidligere leder for FNs fredsbevarende operasjoner hadde han smertelig erfart hvordan det internasjonale samfunn kom til kort i møte med grufulle overgrep i Rwanda og Bosnia-Herzegovina på 1990-tallet.

-Vi kan ikke, og vi vil ikke, akseptere en situasjonen der mennesker utsettes for brutalitet bak nasjonale grenser, sa Annan ved en anledning. Det er likevel nettopp det stormakter i FN i mange situasjoner har valgt å gjøre.

Kofi Annan bidro til å styrke FNs rolle i bekjempelse av globale epidemier og fattigdom. Han forsto hvordan nød og elendighet kunne lede til nye konflikter. Annan formulerte tydelig at alle gode krefter måtte stå sammen i kampen mot voldelige ekstremisme og terror. Han ville gi FN en ledende rolle.

FN viser ofte sin avmakt når et eller flere av sikkerhetsrådets faste medlemmer blokkerer eller legger ned veto i kritiske situasjoner. Da blir verdensorganisasjonen redusert til en debattklubb uten reell påvirkning. Dette var en stor utfordring i Annans tid, og også for oppdrag han påtok seg etter tiden som generalsekretær.

Kofi Annan advarte mot den amerikansk-ledede invasjonen av Irak i 2003, men uten resultat. I begynnelsen av 2012, lenge etter at han hadde gått av som generalsekretær fikk han i oppdrag av Den arabiske liga og FN å forsøke å forhandle frem en løsning på borgerkrigen i Syria. Han måtte oppgi forsøket et halvt år senere, dypt frustrert over manglende forhandlingsvilje på begge sider.

- I dag går ikke de virkelige grensene mellom nasjoner, men mellom de mektige og maktesløse, mellom de priviligerte frie og de som blir ydmyket. I dag kan ikke murer skille humanitære- eller menneskerettslige kriser i en del av verden fra nasjonale sikkerhetskriser i en annen, sa Annan i sin tale da han mottok fredsprisen.

Kofi Annan hadde en dyp forståelse for de globale utfordringene. De kan bare løses i et felleskap av nasjoner. Han var en humanist og en demokrat. Han ville at verdenssamfunnet skulle strekke seg etter høyere mål.