Foto: Roar Hagen

Radio halve Norge

kommentar

Publisert: 08.08.18 08:02 Oppdatert: 08.08.18 08:37

MENINGER 2018-08-08T06:37:48Z

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum synes vi skal slå på FM-nettet igjen. Han får reise til Afrika og hente det.

Senterparti-lederen har sikkert slitt med å få inn radio i sommer han også. Nå håper han som alle andre DAB-motstandere at Bjartmar Gjerde gjør om vedtaket om å slukke FM.

Slike følelser av nostalgi kan naturligvis blomstre når «Lady in red», «Spanish steps» og radiobingo er alt man får inn i FM-radioen i bilen.

I min familie har vi ettermontert DAB, og på den måten tatt farvel med Radio Kristiansund. Nå har vi NRK og alle de andre kanalene igjen.

Og det er mye positivt med det. Kjas og mas preger dagens samfunn. Det er godt å kunne nyte stillheten av og til.

Som da vi kjørte nordøstover til Sverige på ferietur i sommer. Og DAB-radioen gikk i stillemodus.

Da vi passerte svenskegrensen fikk vi radio igjen. Der har de jo FM.

Når Slagsvold Vedum ber Stortinget om å gi FM-nettet en sjanse til, er det ikke bare radiopopulistisk distriktspolitikk. Radiolyttingen har gått voldsomt ned etter at vi fikk DAB. Mange bekymrer seg også over beredskapen.

Til Dagbladet sier Sp-lederen at Stortinget bør vurdere å se på hva det koster å skru på FM-nettet igjen.

Men det trenger vi egentlig ikke. Vi vet allerede at det blir for dyrt.

For etter å ha brukt milliarder på å bygge ut DAB som erstatning for det gamle og delvis slitte FM-nettet, er FM-mastene skrudd ned mange steder.

De beste senderne er sendt til Malawi, der det norske FM-nettet oppstår på nytt.

Med mindre Slagsvold Vedum ikke vil dra ned dit, går det altså ikke an å bare skru på FM-nettet igjen.

Og det skulle egentlig bare mangle.

Det er mye å si om innføringen av DAB, en utdatert teknologi som fremover vil få enda sterkere konkurranse fra nettradio, særlig når 5G-nettet er bygget ut.

Det er en del som tyder på at vi ikke burde valgt DAB. At få andre land har fulgt etter oss, er ikke noe godt tegn.

Det er mange grunner til at det likevel ble valgt. Som at Senterpartiet stemte for det i Stortinget.

Motstanden mot DAB har hele veien kommet for sent. Også Slagsvold Vedum skjønner nok at dette ikke blir gjort om på.

For vi kan selvsagt ikke beholde to landsdekkende nett i årevis. Bare vedlikeholdet på FM-nettet har vært beregnet å koste flere hundre millioner årlig.

Når de nyeste senderne nå også er tatt ned, betyr det at vi må bygge nettet opp igjen på nytt.

Det går ikke når vi i tillegg har et flunkende nytt DAB-nett.

Det er nok dette vi må bruke pengene på fremover, når vi først har fått det.

Norske daler og og fjelltopper bør få flere DAB-master, slik at alle får bedre dekning.

For årsaken til at vi er sure på DAB nå, er jo egentlig ikke at vi må kjøpe ny radio. De radioene fikk vi jo til julegaver i 2008 og omtrent alle årene fremover.

Det som er irriterende, er den manglende dekningen. Man tar seg i å savne FM-skurringen.

Dekningen er bra nok, hevdes det fra DAB-folket, som på sitt dekningskart sier at 90 prosent av Norge har de kommersielle kanalene på DAB.

Og det høres jo mye ut. Men det er dårligere enn FM. Og det merkes når man kjører rundt i landet. Steder der FM før ga oss radio, gir oss i dag radiostillhet.

Vi får kanskje bare klare oss uten. I sommer, for eksempel, har jeg spilt grammofonplater med populærmusikk fra 50-tallet på hytta. For senterpartister og andre nostalgikere kan den sterkt hovedstadskritiske låta «Oppå Ringerike» med Zetterstrøm & Kristoffersen være en trøst.

Siste vers går slik:

Og byens piker jeg ikke liker, dem passer slett ikke for en mann, dem prater sludder og bruker pudder, så det er rimete i Karl Johan, dem er så rare, og går så bare, dem er så magre så kan bli klein, dem hakke skinke, bare sminke, det er bare sener og bein.

Men oppå Ringerike, reine himmerike, der er deilige kvins, ikke snakk om sminke, her er er lår og skinke, av de største som fins, dem er ikke farva , som på slarva, dem blikke rau om dem får litt kjøtt, men blir dem kjælne, da blir dem gærne, her er det natur og jøss, det låter hele natta, rundt i alle kratta, både latter og smell, ja oppå Ringerike, reine himmerike, ja hver eneste kveld.

Sånt får du ikke på hverken DAB eller FM.