MIDLERTIDIG: Det midlertidige minnesmerket ble avduket under minnemarkeringen i Regjeringskvartalet i Oslo søndag morgen, sju år etter terrorangrepene 22. juli 2011. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

LEDER MANDAG 2307: Minnesmerkene må på plass

Publisert: 23.07.18 06:04

Gårsdagens sterke markering av terrorangrepet 22. juli viser hvor viktig det er å få på plass de nasjonale minnesmerkene. At det fortsatt er usikkerhet rundt dette, syv år etterpå, er en skam.

Minnesmerker er viktige. En nasjon som snakker høyt og mye om hvor viktig det er å huske sentrale begivenheter i historien, mister troverdighet dersom den ikke klarer å følge det opp med å reise minnesmerker. Slike merker og steder er viktig for den nasjonale hukommelsen. Hele Europa er fullt av store og små minnesmerker over hendelser, tragedier, sår i historien og mennesker som har mistet livet. De gjør det de skal, minne oss om hva som har skjedd før oss, og gi oss muligheten til å reflektere over hvordan vi kan unngå at tragediene skjer igjen.

Noen ganger tar det lang tid. På et lite stykke land under murene på Akershus festning står det noen tomme stoler som minner oss på at de norske jødene ble sendt til Auschwitz for å dø under andre verdenskrig. Det minnesmerket ble ikke reist før i 2000, over 50 år etter at 532 norske jøder gikk ombord i skipet Donau. Andre ganger går det raskere. På Bygdøy i Oslo står det et minnesmerke over de norske ofrene for tsunamien i Asia i 2004. Det ble avduket i 2007, under tre år etter naturkatastrofen.

Syv år etter 22. juli, det verste angrepet på norsk jord siden andre verdenskrig, er det fortsatt uklart når vi får noen permanente nasjonale minnesmerker over det som skjedde. Dette er en stor skam for de som har ansvaret. Planene om et dramatisk og sterkt minnessted i Hole kommune ble skrinlagt av Erna Solbergs regjering. Det ble lagt frem planer som et langt mindre omfattende minnested, men så langt har lite skjedd. Hvordan en norsk regjering kan se overlevende og pårørende til de som ble drept på Utøya i øynene og forklare sin egen sendrektighet og unnfallenhet i denne saken er for oss en gåte.

I Oslo er planene om et minnesmerke i det nye regjeringskvartalet også helt i det blå. Det er reist et midlertidig minnessted ved Høyblokka, men hvordan terrorangrepet mot Norge og regjeringen skal minnes i fremtiden er det vel ingen som helt kan si nå. Dette er ikke Norge verdig. Innen neste års markering av 22. juli må helt konkrete planer, som man tør å stå for, være på plass. Norge trenger nasjonale minnesmerker over angrepet på vårt demokrati, før de er på plass hefter det noe luftig og unnfallende over ordene til statsminister Erna Solberg og de andre med ansvar som gjennom stadig flere ord sier vi ikke må glemme.