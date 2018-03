PÅGREPET: Boris Nemtsov ble gang på gang pågrepet av politiet når han protesterte mot Putin-regimet. Men han ga aldri opp. For tre år siden ble han brutalt myrdet i nærheten av Kreml. Foto: Sergey Ponomarev / TT / NTB Scanpix

Presidenten som Russland aldri fikk. Han ble skutt.

Publisert: 17.03.18 08:40

MALAJA ORDYNKA-GATEN, MOSKVA (VG) Vladimir Putin blir søndag gjenvalgt som russisk president - og får kanskje ti ganger så stor oppslutning som toeren av de i alt åtte kandidatene.

Når jeg står utenfor Malaja Ordynka-gaten nummer tre fredag ettermiddag og ser på den eneste kvinnelige presidentkandidaten, Ksenija Sobtsjak, avduke en plakett til minne om Boris Nemtsov utenfor huset der han bodde, slår det meg at han er presidenten som Russland aldri fikk.

Og kanskje heller ikke ville ha.

Han var for demokratisk, for reformvennlig og for vestlig for dette landet. Nemtsov ble skutt og drept på en bro ikke langt fra Kreml en sen februarkveld for tre år siden.

Han var kjent som en skarp kritiker av Vladimir Putin, og bare uker før han ble myrdet, uttrykte Nemtsov at hans mor fryktet for at presidenten ville ha ham drept. Og til kvinnen som står foran meg, den kjente redaktøren Jevgenija Albets, innrømmet Nemtsov også selv at han var redd for hva som kunne skje.

Fem menn ble sommeren 2017 dømt til fengsel mellom 11 og 20 år for drap eller planlegging til drap på Nemtsov. Men vi vet ikke hvem som ga ordren om å ta ham av dage.

– Er det noen tvil om det da, spør en ung kvinne ved vår side.

Hun er student og vil ikke si navnet sitt eller hvor hun studerer.

– Det er for farlig, sier hun.

Rundt oss kryr det av politifolk. Sønnen Anton Nemtsov tar fram en hammer og spikrer fast plaketten på veggen.

Karismatiske Boris Nemtsov ble guvernør hjemme i Nizjnyj Novgorod drøyt 30 år gammel, og kom inn i regjeringen midt på 1990-tallet - da Boris Jeltsin var president. Dessverre var han uheldig å sitte som visestatsminister da det store krakket traff Russland i 1998.

Som opposisjonspolitiker ble han flere ganger arrestert. Han ga seg likevel ikke. Han la fram dokumenter som viste at milliarder av kroner til OL-utbyggingen i Sotsji (der Nemtsov ble født) hadde forsvunnet i korrupsjon. Han talte - som en av de få russiske politikere - mot annekteringen av Krim.

Søndag har russiske velgere i praksis ingen opposisjonell å stemme på. Ksenija Sobtsjak hevder at hun er det, men de fleste tror at hun har fått Kremls velsignelse til å stille.

Derfor kan Vladimir Putin sove godt i natt, vel vitende om at han kommer til å få 60-70 prosent av stemmene - selv uten valgfusk.

Kanskje hadde Boris Nemtsov vært mannen som alle de som vil ha et nytt Russland, kunne samlet seg om. Og som kunne ha gitt Vladimir Putin kamp om makten.

Det får vi dessverre aldri svar på.