BRAKSEIER: Med over 76 prosent av stemmene er Vladimir Putin gjenvalgt for ytterligere seks år. Kommer han til å sitte ut hele perioden? Foto: YURI KADOBNOV / POOL

Vil Putin gi fra seg makten?

Publisert: 19.03.18 06:50

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-03-19T05:50:05Z

MOSKVA (VG) Vladimir Putin er 66 år og ser sliten ut etter å ha vært Russlands sterke mann i 18 år. Velger han å gi seg før den nye presidentperioden går ut i 2024?

Tilsynelatende har han ikke planlagt sin avgang. Ingen naturlige etterfølgere står frem i russisk politikk. Eller skal vi få en overraskelse som Putin selv var da han kom fra «ingensteds» og overtok makten nyttårsaften 1999?

– Hva gjør vi om Putin dør i morgen, spør min gode kompis bekymret når vi sitter på en kafé bare et par steinkast fra Den røde plass.

Ryktene sier at Putin, som 66 år gammel har nådd gjennomsnittlig levealder for en russisk mann, var usikker på om han faktisk skulle stille til dette valget, fordi kroppen begynner å kreve sitt etter så mange år i en av verdens tøffeste jobber.

Og derfor er det også stadig flere som spekulerer i om han kommer til å gi fra seg makten om noen år – før presidentperioden på seks år er over.

Men slikt må åpenbart planlegges nøye. For Putin, for Russland og for hele verden er det viktig at maktovertagelsen kan skje uten blodsutgytelser.

Putin personlig er selvfølgelig også opptatt av å kunne trekke seg på en måte som gjør at han kan redde sitt eget skinn. Presidenten og hans folk har tilsynelatende tilranet seg store verdier gjennom disse årene. Det blir en del av «pakka» den dagen han går av.

Oppslutningen i søndagens valg viser at Vladimir Putin har voldsom støtte på hjemmebane, og nærmest kan sitte så lenge han selv vil. Han får over 76 prosent av stemmene. Kremls redsel for «fargede revolusjoner» kan synes overdrevet, for det er ingenting som tyder på en folkelig oppstand mot dagens ledelse i Kreml.

Russerne, ikke minst kvinnene, stemmer på Putin, fordi de ser på ham som «den sterke mann». De vil for all del unngå å få en ny Boris Jeltsin, som både ble gammel og fordrukken på slutten av 1990-tallet, og ikke minst Leonid Brezjnev, som døde på sin post som generalsekretær i kommunistpartiet etter 18 år som Sovjets leder.

Derfor avhenger også Putins popularitet at han faktisk beholder helsen. Ansiktet ser oppblåst ut. Skyldes det skjønnhetsoperasjoner eller sykdom?

Men det er altså ingen naturlige arvtagere. For eksempel er utenriksminister Sergej Lavrov et par år eldre enn Putin. Forsvarsminister Sergej Sjojgu er 62 og en handlingens mann, men fremstår absolutt ikke som noen presidenttype.

Kan Ksenia Sobtsjak (36) bli Russlands første kvinnelige president? Kanskje, men neppe allerede rett etter Putin.

Hvis det blir en «Putin-type», er guvernøren i Tula fylke, Aleksej Djumin (45), en god kandidat. Han har alle de egenskaper som Putin trolig leter etter: Han har rang av generalløytnant, han har vært både i militæret, i FSB og i den militære etterretningstjenesten GRU, han har også bakgrunn fra presidentens livgarde og har vært viseforsvarsminister under Sergej Sjojgu.

En annen som nevnes er guvernøren i Moskva fylke – altså området rundt hovedstaden. Han heter Andrej Vorobjov, er 47 år og har en sterk tilknytning til nevnte forsvarsminister Sjojgu.

Siden han kom tilbake som president i 2012, har Putin arrangert et OL og markert seg sterkt på den globale arena – først og fremst gjennom annekteringen av Krim og krigen i Øst-Ukraina, og selvfølgelig gjennom Syria. Nylig viste han også stolt hvordan avanserte russiske raketter kan treffe USA.

Alt dette har styrket ham på hjemmebane, men har skjedd på bekostning av landets økonomiske utvikling og flyttet maktbalansen i Kreml mellom de liberale økonomene og de såkalte «siloviki» med bakgrunn fra etterretning og militære.

Det toppet seg med at den tidligere økonomiministeren Aleksej Uljukajev i fjor ble dømt til åtte års fengsel i en sak som ble initiert av FSB og Igor Setsjin, sjefen for oljeselskapet Rosneft.

Selv om den tidligere KGB-agenten Putin er populær, er han avhengig av at økonomien går bra. Han seilte i mange år på en bølge av tilfredse russere som fikk en stadig bedre levestandard. Men nå er det ikke like enkelt, og de vestlige sanksjonene gjør det enda verre. Russlands BNP pr.capita er for for eksempel mindre enn syvendeparten av Norges.

Korrupsjonen gjennomsyrer fortsatt det russiske samfunnet, og nå er det altså en mindre pengesekk å stjele fra.

Økonomiske reformer er helt nødvendig, men det er vanskelig for Putin å gjennomføre disse uten at det går ut over hans egne venner.