Slapp av! Ingen skal stjele strømmen vår

Publisert: 21.03.18 19:36

MIDT-NORGE (VG): Takket være svensk atomkraft kan trønderne sette varmekablene på full guffe i vinterstormen.

Kraftmagasinene er i ferd med å tømmes. Snøen har ikke begynt å smelte. Men i Midt-Norge holdes strømprisene pussig nok nede. Det er fordi vi fyrer med atomkraft som kommer i kabel fra Sverige.

Industrien er tilhenger av slike kabler, samt EUs tredje energimarkedspakke og medlemskap i energibyrået Acer , som Stortinget etter alle solemerker vedtar torsdag.

Ikke så rart. Kabler sikrer at Norske Skog i Skogn slipper å bekymre seg for produksjonsstopp. Om Hydro Sunndal noen timer lenger sør skulle miste strømmen, er det skikkelig krise. Går det fire timer er ovnen er ødelagt. Fabrikken må rives og bygges på nytt.

– Industrien trenger europasamarbeid, sier Stein Lier Hansen i Norsk Industri.

– Tror de virkelig at vi i industrien ville vært positive om det var sant at det førte til høyere kraftpris, spurte fagdirektøren Toini Løvseth i Alcoa om Acer på Twitter nylig. Hun er tydelig lei av at motkrefter dytter industrien foran seg i en kamp mot EU.

For motstanderne mot energisamarbeid er bekymret for at industrien får dyrere kraft. Hele LO sier nei. – Norge blir Europas grønne vannklosett med ACER, sier Ap-ordfører i Sunndal Ståle Refstie. – Uforståelig, sier Sps Trygve Slagsvold Vedum. Arbeiderpartiets motto er «Nei til salg av Norge» og «vårt felles arvesølv».

Men saken Stortinget vedtar i dag har ingenting med utenlandskabler å gjøre. Bygging av slike kabler bestemmer Norge helt selv.

Men hvorfor skal vi egentlig samarbeide mer med EU når vi har så mye kraft selv?

Forsyningssikkerhets-argumentet er ingen spøk. I 2011 ble faktisk kraftsystemet nedgradert til «anstrengt» fordi magasinene var bunnskrapt etter en kald, tørr vinter. Vi var bare dager unna rullerende blackouts i Sør-Norge. Industrien sto i fare for å måtte stenge. Så begynte snøen å smelte, fem uker tidligere enn vanlig.

Vi kan gå tom igjen, men kabler hjemme og til utlandet reduserer risikoen. Derfor er ingen egentlig imot kabler til utlandet. Vi har hatt dem siden 1960-tallet. Der er topp å kjøpe billig kraft fra utlandet og samtidig selge dem vår kraft dyrt. Det vi ikke vil ha, er dyr europeisk kraft. Men ingen kan få alt.

Eller: I romjulen fikk vi det faktisk til. Da blåste det så mye i Tyskland og Danmark at vi fikk kraft gratis fra dem. Tredje juledag løyet vinden, og vi cashet inn på å selge dem vår kraft.

Når industrien vil ha ny kabel til Tyskland, er det fordi tyskerne har bygget ut så mye sol og vind i nord at de har et stort, innelåst kraftoverskudd på grunn av dårlig nett sørover i landet. Det betyr lave priser.

Kabelen til Storbritannia har industrien også gått med på. Den kan rett nok øke prisene et par øre per kWh i Norge. Men vi kan få opp til dobbelt så mye betalt for norsk kraft der borte.

Det industrien forståelig nok ikke vil ha, er mange kabler. Det trengs ikke for forsyningssikkerheten, og vil garantert øke prisene. Men Norge vil ikke strupe industriens krafttilgang. Tvert om. Vi støtter industrien bredt, med CO2-kompensasjon, unntak fra grønne sertifikat og nettleie.

Motsetningen mellom kraftprodusenter og den kraftkrevende industrien er oppkonstruert av motstanderne av Acer, som de siste dagene har sendt meg og andre i media protest-eposter fordi vi ikke har skrevet om saken deres.

Jeg er enig. Her trengs folkeopplysning.

Forestillingen om at vi kan låse inn mer kraft her hjemme for å holde prisen lav, er urealistisk. Dette ville gitt stort samfunnsøkonomisk tap og selvsagt mye mindre utbygging av kraftproduksjon.

Det er mulig Bjørnar Moxnes i Rødt vil tilbake til da Stortinget bestemte kraftprisene og tappet kommunene for milliarder årlig. Få andre blir med, selv om statsråden den gang ga billig strøm til industrien. Mye av den industrien var som kjent ikke liv laga. Og i kraftproduksjonen hadde vi overinvestering. Vi kastet bort penger og vann. Kraftingeniørene sto og så på at millionene gikk rett på havet.

Da vi fikk et fungerende kraftmarked gikk mindre vann forbi driftsklare turbiner. Og uten kraftkabler til utlandet vil spillvannet øke. Det er kasting av arvesølv.

Det rare i Norge er at ingen bryr seg om strøm laget av vind. Her kan verdens Gordon Gekkoer både eie kraftverket og selge kraften fritt, attpåtil med hemmelige priser. Slik er det også med plattformer og gassrør.

Det er de vakre vannkraftstasjonene som fyller oss med følelser, fordi vi har mer enn hundre års historie som vannkraftnasjon. Men om «arvesølvet» virkelig betyr noe, må vi ta vare på det. Det er virkelig dumt å gi det bort.