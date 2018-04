Dritten i midten

MOTMAKT: Det evige Trøndelag. Foto: Roar Hagen

Ryktene om den trønderske villmannskulturen er både betydelige og betydelig overdrevne.

«Trønder-fæst» er i nyere norsk språkbruk nær ensbetydende med aktivitetene som gjorde de førhistoriske byene Sodoma og Gomorra kjente og beryktet for en hel verden gjennom omtalen i det som i dag kalles Det gamle testamente. På «trønder-fæst» skjer nemlig de mest unevnelige ting, langt bortenfor all verdens lover og regler, de er som de villeste feiringene i vikingenes hinsidige Valhall, bare at mjøden er erstattet med karsk.

Venstre-leder Trine Skei Grande har vært på hundrevis, for ikke å si tusenvis, av slike fester. Senterpartyets Ola Borten Moe og hans følgesveiner også. Trond Giske flyttet ganske tidlig til Oslo, og vokste dessuten opp i (relativt) pene Trondhjem, men har også, får vi tro, dukket opp, både invitert og uinvitert, på evenementer som kan rubriseres som denslags. Og lærdommen de tok med seg, og trodde var like evigvarende som Rosenborgs dominans i norsk toppfotball, var at det som skjer på trønder-fæst forblir i Trøndelag , langt unna den svette moralismen som ligger som tjukk tåke over sentrale områder på Østlandet.

Trøndelag har forlengst overtatt (fra de nordligste amt) rollen som den norske syndens pøl. Si «Trøndelag» til folk her sørøstpå, og de nedrigste bilder farer over netthinnene til stakkarene som utsettes for den verbale volden. Forlokkende, ja visst, men først og fremst skremmende. Og jo, da, noe er det i det. Å vokse opp i Trøndelag var en risikosport, spesielt etter konfirmasjonen var unnagjort, stereoanlegget innkjøpt, og kunsten å brygge tynnkaffe trygt var overlevert til neste generasjon. Forferdelige scener utspant seg titt og ofte. «Æ kjeinn itj spritsmaken», fastslo den brekkekle fyren fra Stod, da han tok en karslig sup av et av mine tidlige forsøk på den perfekte karskblandingen. Det var bare å bli mer knipen på kaffen og mer raus med det blanke, gitt, og det gikk som det måtte gå.

Vel, dette er ikke bare morsomt, for vitterlig oppsto (og oppstår) tildragelser som får godtfolk, flere år senere, til å bråvåkne av fæle mareritt. Det er en til tider uvøren kultur som ikke bør bli en trøndersk eksportvare, for så vondt vil vi ikke andre folkeferd. Men kanskje, understreker kanskje, er også ryktene om den balstyrige fæst-kulturen ørlite grann overdrevne.

For Trøndelag er så mye mer enn heimert, griskaller uten impulskontroll og yre kvinnfolk som tar for seg. Trøndelag er öppna landskap, kystperler, ladejarler, vennlighet, kulturhistorie, praktbygg, innovasjon, gårdsysterier, idrettstalenter, gjenreisningsarkitektur, moltemyrer, litteratur, rockpionerer, nasjonsbyggere, spel, kortreist mat, rød og hvit fisk – kort sagt: Trøndelag er som resten av landet – spesielt, men ikke så veldig spesielt.

Som utflyttet trønder, dog stadig innom, blir jeg undertiden (lett) provosert når folk forsøker å unnskylde nær sagt det meste med at «det skjedde i Trøndelag» eller lanserer andre visstnok formildende, trønderrelaterte forklaringer. Riktignok er folk utover på flatbygdene noe mindre oppfarende for moralske avvik sammenlignet med småborgerskapet i tettbygde strøk, men trøndere er jevnt over skikkelige folk som sier i fra, og setter grenser der andre insisterer på fri flyt. Selv den mest utagerende fest/fæst-kulturen har sine oppdragende sider – tro det eller ei.

Det skal sies at trønderrocken nok har gitt Apollon, den greske guden for kunst og musikk, flere tårer enn gledestårer, og jo, da, det er noen egenskaper ved den lokale (u)kulturen som burde forbigås i absolutt stillhet – den trønderske karsligheten, for eksempel, må følges opp med relevante prestasjoner for ikke å fremstå som nokså lite karslig. Men det er en grunn til at vi alle elsker Trøndelag og folkene som befolker dette norske midtens rike: Humøret, selvironien, de lave skuldrene, flegmaet, det livlige og det behagelig trege. For vit at den trønderske sjel er vel så preget av adagio som allegro, den har sine melankolske, ettertenksomme sider, for trønderen er i det store og hele en klok kreatur.

Det burde simpelthen vært flere av oss, ikke færre. Det hadde nasjonen – og verden – hatt godt av.

