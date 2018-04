Trump og Comey. To romslige egoer i kamp om sannheten. Foto: GARY CAMERON / X00044

Maktkamp i Egoland

kommentar

Publisert: 18.04.18 21:28

Den episke kampen mellom den amerikanske presidenten og den oppsagte FBI-sjefen representerer et krasj mellom to store og uvanlige egoer.

Det er en av de mest kjente scenene fra Watergatedramaet «Alle presidentens menn». Washington Posts redaktør Ben Bradlee forteller de unge journalistene Bob Woodward og Carl Bernstein om da han selv var ung journalist, og avslørte at president Lyndon B. Johnson planla å si opp den mektige FBI -sjefen J. Edgar Hoover.

Dagen da artikkelen sto på trykk, innkalte Johnson til pressekonferanse for å gjøre det klart at han nå forlenget Hoovers engasjement til å gjelde livet ut. Og da seansen var over snudde han seg til en av sine rådgiver og sa: «Ring Ben Bradlee og be ham dra til helvete».

For ved å avsløre planen hadde Bradlee samtidig ødelagt den. Hoover var advart og brukte sin makt til å presse Johnson til la ham bli sittende. Hoover døde på post et tiår senere, 77 år gammel. Da hadde han tjent under åttepresidenter fra Calvin Coolidge i 1924 til Richard Nixon i 1972 og han hadde betydelig makt over flere av dem.

Det manglet for så vidt ikke på advarsler om at Donald Trump ville sparke FBI-sjef James Comey i fjor, men Comey tok dem aldri helt på alvor. Han kunne ikke tro at Trump ville tørre å sparke ham mens Comey var i ferd med å etterforske en mulig samrøre mellom Trumps valgkamp og russerne. Det ville jo kunne tolkes som et forsøk på å hindre etterforskningen.

Dessuten trodde kanskje Comey at Trump sto i en slags takknemlighetsgjeld til ham. Mange – deriblant Hillary Clinton selv – hadde jo gitt klart uttrykk for at de mente det var Comey som hadde sikret Trump valgseieren da han bare ti dager før valgdagen offentliggjorde at han gjenåpnet etterforskningen av Clintons e-poster.

Hva var det Trump hadde sagt da dette ble kjent? «Det er mulig at systemet ikke er så rigget som jeg trodde». Etter at han i månedsvis hadde holdt på med at systemet var fikset med på en måte som ville føre til at Clinton vant. Han roste også FBI-sjefen.

Senere viste det seg at FBIs etterforskning av Trumpkampanjen allerede var i gang på det tidspunkt. Men det valgte altså Comey ikke å si noe om. Og skal vi tro uttalelsene han ga til ABC i helgen i forbindelse med lanseringen av sin nye bok, var det fordi han var sikker på at Hillary Clinton kom til å vinne uansett.

Og hvis det ble kjent etter at hun hadde vunnet valget at FBI hadde gjenåpnet etterforskningen av henne i all hemmelighet, ville det styrke Trumps påstander om at «systemet» jobbet på hennes side. Og det ville kunne skade FBI.

Det var altså forsøket på å sikre FBIs upartiske rolle som gjorde at James Comey ble den mest omstridte FBI-sjefen siden Hoover. Det er ikke godt å si hvem som hater ham mest av Republikanerne og Demokratene.

Å være like mye hatet av begge parter kan være et like godt bevis på at man er uavhengig som når man er like høyt esket av begge parter. Men realiteten er at Comeys litt tonedøve måte å håndtere en rekke av disse sakene på de to siste årene har svekket FBIs stilling i amerikansk samfunnsliv.

En FBI-sjef skal rett og slett ikke være så synlig som James Comey var. Når man avslutter en etterforskning fordi FBI ikke har funnet noen straffbare forhold, skal man ikke henge på en kommentar om at «hun har opptrådt ekstremt uforsiktig», slik han gjorde da de avsluttet etterforskningen av Hillary Clintons e-postserver.

Og man skal heller ikke legge valgprognoser til grunn for hvilke opplysninger man velger å gå ut med, da legger du til rette for kritikk av typen Trump har rettet mot ham de siste dagene hvor han beskylder Comey for å ha latt meningsmålinger styre etterforskningen.

Hva er årsaken? Mange, inkludert enkelte av Comeys støttespillere mener at han har noe av det samme problemet som presidenten selv sliter med: Et altfor stort ego.

«Det er litt for mye stahet, ego og en del selvrettferdighet hos ham», sier en angivelig nær kilde til FBI. Noen mener at Comey er altfor glad i å se seg selv på tv, og at han i altfor stor glad bruker de talerstolene han får tilgang på til å heve pekefingeren.

Comey selv er ikke fremmed for problemet.: «Egoet mitt er en av tingene jeg har slitt med hele livet» sa han under intervjuet med ABC søndag. «Jeg må alltid være litt forsiktig så jeg ikke forelsker meg i mine egne synspunkter».

Den forsiktighetsregelen er nok ikke hans motstander like nøye med.