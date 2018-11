Ny kulturmelding

MELDER KULTUR: Kulturminister Trine Skei Grande (V) Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

Demokratiske institusjoner det har tatt generasjoner å bygge opp, kan brytes ned i løpet av en vilkårlig presidentperiode.

Rettigheter og gjensidige forpliktelser de fleste av tar for gitt, kan fjernes med et pennestrøk. Fellesverdiene som danner grunnlaget for vår frie utfoldelse i et trygt samfunn er under press av ideologiske og politiske strømninger, men trues også av likegyldighet og ignoranse.

Fredag kommer den nye kulturmeldingen, den første på 14 år. Her kommer regjeringen til å trekke opp linjer for hvordan denne nedbrytende utviklingen kan møtes. «Kulturens Kraft – kulturpolitikk for framtida» tegner til å bli en annerledes kulturmelding enn det tidligere regjeringer har lagt frem. Etter det VG kjenner til har kulturminister Trine Skei Grande (V) valgt å utarbeide et dokument som ikke tar utgangspunkt i den tradisjonelle forståelsen av det som gjerne kalles kulturens instrumentelle sider.

Det betyr at Skei Grandes kulturmelding er mer sektorovergripende og mindre spesifikk hva angår føringer eller rammer for de enkelte kulturuttrykk. Samtidig varsler hun gjennom denne stortingsmeldingen at enkelte kapitler vil bli tillagt styrket oppmerksomhet i egne meldinger som skal legges frem separat. Ved å sette kunst og kultur inn i en overordnet sammenheng for å styrke demokrati og ytringsfrihet, gir regjeringen feltet en vesentlighet vi helhjertet vil slutte oss til.

Å ta kunst og kultur på alvor handler ikke om hvor stor offentlig støtte som bevilges, eller hvor mye kulturmidlene utgjør av statsbudsjettet i prosent. Det handler om å se og anerkjenne hvilken betydning kultur har i samfunnsutviklingen. Etter det vi kjenner til av meldingens innhold vektlegges nettopp den frie ytring som grunnlag for all kunst og kultur, og den betoner kulturen som en av de aller viktigste arenaer for fellesskap.

I dette ligger også et syn på teknologiske utfordringer som ikke handler om problemer, men muligheter. Det varsles også tiltak for å bryte ned det som kalles levekårsbetinget tilgang til kultur. I dag er det enkelte områder og kulturuttrykk som noen grupper blir holdt vekk fra av økonomiske eller sosiale årsaker. En gjennomgående ambisjon i Skei Grandes kulturmelding er å finne de riktige nøklene for å åpne så mange dører som mulig. At ytringen skal nå flest mulig er grunnleggende for demokratiet.

Kanskje kan enkelte av kulturlivets særinteresser bli skuffet over fraværet av tydelig signaler til akkurat dem. Men vi tror dette er en type kulturmelding som er helt riktig for vår tid.