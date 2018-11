SURREALISME: – Det mest surrealistisk uforståelige med taxfree-ordningen er uansett at man skal belønne de som reiser mye til utlandet med billige rusmidler, mener Egon Holstad.

Fjern tøvet!

Taxfree er irrasjonelt og stupid.

EGON HOLSTAD, kommentator i VGs samarbeidsavis iTromsø

Det er ganske nøyaktig 102 år siden det innført forbud mot salg og servering av brennevin, noe som medførte en statlig hvit jul i Fedrelandet, og som vedvarte helt til 1927. Alt var ikke bedre før.

I Norge er det bred politisk enighet om at vi skal ha monopol på salg av sterkøl, vin, hetvin og sprit. Og enigheten er bred om at det er staten som skal stå for serveringen, i ordnede og kontrollerte former.

Vinmonopolet er sågar populært også langt inn i de politiske og liberale kretser der ordet monopol i nær sagt alle andre former fremkaller både eksem, brekningsfornemmelser og ondt i ideologien. Når vi da faktisk har et monopol, er det helt meningsløst å operere med et parallellunivers, der attpåtil store pengesummer sendes utenlands til den tyske Heinemann-familien, som i realiteten melker den lukrative taxfreehandelen, og indirekte vår egen velferdsstat. Vi kan i det minste la det være et monopol over hele fjøla, der alle inntekter går til staten

Jeg er svært liberal når det kommer til alkohollovgivning, og lar meg fortsatt irritere av gardiner som trekkes ned over butikkhyllene med øl, etter et gitt klokkeslett lokalpolitikere har blitt enige om, og som gjerne er nokså tilfeldig og et resultat av en hestehandel over noe helt annet.

At Vinmonopolet har måttet stenge dagen før helligdag, på valgdag osv. er også pietistisk tullball, akkurat som at vi ikke fikk kjøpe brennevin på barer eller restauranter på søndager før. Tøysete symbolpolitikk alt sammen.

Når det kommer til taxfree er det likevel bare absurd, og det er iallfall helt umulig å se i sammenheng med statens ønsker om å passe på folkehelsa. En sak er at ordningen i seg selv er direkte motiverende til økt alkoholkonsum. Uansett når på døgnet flyet ditt lander, sluses du gjennom pallevis med alkohol til kraftig rabatterte priser.

Det er altså noe som velsignes av de samme myndighetene som samtidig gir profesjonelle utesteder prikkbelastning (med påfølgende trussel om å ta fra dem bevillingen) om de legger en ølmeny på bardisken eller henger opp en tegnet plakat som viser et alkoholmerke. Hysteriet er helt på viddene.

Taxfree, derimot, er noe ganske annet. Her skal det flyte av billig alkohol og tobakk. Alkoholen skal du dessuten eksponeres massivt for. Det mest surrealistisk uforståelige med dette er uansett at man skal belønne de som reiser mye til utlandet med billige rusmidler. Man innfører flyseteavgift som rammer folk bosatt utenfor togforbindelse, som av forskjellige grunner er nødt til å bruke fly for å bevege seg innenlands, og tilbyr andre å tjene inn hele helgeturen sin til Berlin, København eller Roma med å handle sigaretter, snus og fulle bærenett med sprit, vin og øl. Til alle døgnets tider. Og på helligdager.

For ikke å glemme bergene med billig sjokolade, lakris og andre sukkerinnholdige søtsaker myndighetene, med Bent Høie i spissen, er troverdig og alvorstynget bekymret for i alle andre sammenhenger. Men partiene på høyresiden er så ideologisk forknytt straks noe kan kalles avgiftsfritt, at de mister fornuften som om de hadde gått amok blant pallene med Black Friday-priset akevitt i litersflasker.

Det åpenbart surrealistiske med taxfreehandel vil derfor ikke forandre seg overhodet om Vinmonopolet tar over salget, det vil bare bli litt mer systemlogisk, i og med at man da vil få et faktisk monopol forbeholdt en og samme bedrift.

Noen mener det er viktig å opprettholde ordningen, fordi dette skal finansiere driften av norske småflyplasser. Avinor er veldig opptatte av dette, at under 10 av landets flyplasser egentlig går med underskudd, og at taxfree er med å bremse mot dette. Dette var forresten aldri et tema da Luftfartsverket i 2003 ble Avinor. Tallet på flyplasser da og nå er fortsatt det samme. Sånn for ordens skyld. Og det ser ikke ut til at flyplassene bygges særlig ned for tiden heller.

Til Stavanger Aftenblad uttaler Bent Høie i dag følgende: «Dersom det velges en ordning hvor Vinmonopolet får enerett til salg av alkoholholdig drikk på lufthavnene, vil dette innebære en aksept av en betydelig risiko for at dette vil få negative effekter for lufthavnøkonomien.»

Til dette er det mye å si, men de mest opplagte motargumentene er så åpenbare at de bør påpekes og gjentas.

1: Hvis ruskonsumet til godt bemidlede nordmenn som reiser mye utenlands er det som skal til for å opprettholde infrastrukturen på flytrafikken her til lands, er vi sannelig inni en bedrøvelig blindgate. Da må vi finne andre finansieringsmodeller.

2: Hvis avgiftsfrie rusmidler likevel er det som skal til for å tjene inne sårt tiltrengt overskudd, kan vi like godt også innføre det på andre områder av samfunnet der vi sliter med å hente inn overskudd. Høgskoler og universiteter, sykehus, Kulturhus, og langs dyre motorveier bør det sporenstreks opprettes masse taxfreebutikker, som et raft alternativ til bompenger.

Et annet kronargument for å beholde taxfree-systemet er at varene uansett er avgiftsfrie i utlandet, og at man derfor kan kjøpe dem der i stedet. Ja, men så reis til utlandet, da. God tur! Og drass med deg poser med alkohol og røyk, innenfor en satt kvote. Det er for øvrig ikke bare å kjøpe seg f.eks. en bil i utlandet og cruise den gjennom grensekontrollen uten å betale avgifter.

Sendinger med varer fra utlandet med en verdi på under 350 kroner (inkludert frakt og forsikring), er toll- og avgiftsfrie. Alt over dette må betales for, og nå reduseres også denne summen. Hvorfor dette ikke skal gjelde rusmidler er sannelig ikke lett å skjønne.

Taxfree handler ikke om individuell frihet eller muligheten til å ta egne valg. Taxfree er derimot en anakronisme, ei stupid ordning som har gått ut på tiden, og som attpåtil favoriserer dem som allerede har mer penger enn andre, og som velger den minst miljøvelige måten å reise på.

Nå er det pause i regjeringsforhandlingene. De skal tas opp etter jul, og mange beroligende akevitt og juleøl. Forhandlingene har allerede holdt på å tryne på grunn av små spissfindigheter med taxfree-kvoter. Om man skal kunne veksle inn ubenyttet tobakkskvote i to flasker vin. Slikt blir det altså regjeringskrise av i dette landet. It’s hard to be a nissemann.

Hvis denne regjeringen på nyåret faktisk må gå av som følge av taxfreeordningen, er farsen komplett. Da er det bare å gjøre som tegneseriekarakteren Anders And (etter fri hukommelse) så klokt sa: «Nå er dette landet blitt så latterlig, at vi snart kan begynne å ta cover charge ved grensene, for utlendinger vil garantert betale for å komme inn i landet, peke på og le av oss».

Vi kan jo la Avinor kreve inngangspengene, for gammelt vennskaps skyld.