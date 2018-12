SAKSØKERE: Investor Stein Erik Hagen (f.v.), aksjemegler og investor Jan Petter W.C Sissener, ex-langrennsstjerne Trude Dybendahl, ex-TV2-programleder Oddvar Stenstrøm, investor Øystein Stray Spetalen, First House-partner Cecilie Ditlev-Simonsen, manusforfatter Petter Skavlan og investor Peter Warren er blant eiendomsskatt-saksøkerne. Foto: NTB Scanpix

Ikke synd på landets rikeste

MENINGER 2018-12-03T04:26:54Z

Men de er med på å saksøke Oslo kommune for å klage på eiendomsskatten.

leder

Publisert: 03.12.18 05:26

Sammen med over 3425 borgere er folk som Stein Erik Hagen og Øystein Stray Spetalen med på søksmålet mot Oslo kommune, viser VGs sak lørdag.

– Jeg er med på gruppesøksmålet fordi jeg mener det er en skjevhet ved at det bare er noen som må betale, sier eiendomsutvikler Alexander Løvenskiold til VG.

Han får støtte av investor Jan Petter Sissener som mener skatten er urettferdig når ikke alle bidrar, samt at den rammer eldre uten egen inntekt med dyr bolig. Spetalen på sin side er imot bunnfradraget og sammenligner med inntektsskatten:- Alle betaler inntektsskatt, ut ifra inntekten sin. Slik burde det også vært for eiendomsskatten, sier investoren.

Nå har vi minstefradrag på inntektsskatten. Og vi har bunnfradrag på formueskatten. Det fradraget ønsker man sjelden å fjerne, tvert om kreves det hevet.

Minstepensjonister som bor i dyre boliger er imidlertid et poeng. Men å fjerne bunnfradraget vil føre til at de må betale mer i eiendomsskatt.

I lagmannsretten vant saksøkerne en delseier, dommen slo fast at at eiendomsskatten våren 2016 burde vært gjort før 1. mars og ikke 1. juli. Saken er anket til Høyesterett.

Utfallet blir ikke kjent før en eventuell behandling der. Vi ser ikke bort fra at opplegget kan forbedres, og skal ikke ha noen mening om selve tvisten.

Det er likevel på sin plass å påpeke at eiendomsskatt er en lite skadelig, omfordelende og legitim skatt å innkreve for en kommune.

Skattepenger kommer selvsagt også de rike til gode. Det er den gode, norske infrastrukturen som gir oss høyproduktive arbeidstakere. Veiene våre får varene til markedene, domstolene løser tvister, byråkratiet sørger for felles standarder, handelsavtaler, veterinæravtaler og rettferdig konkurranse. Og når arbeidstakerne blir syke stiller velferdsstaten opp. I tillegg nyter næringslivet godt av direkte subsidier til forskning og utvikling.

Eiendomsskatten i Oslo går til lærere og eldreomsorg. Det er bred støtte til velferdsstaten i Norge og til å betale skatt etter evne. Vi vet og at det er bedre å beskatte eiendom enn arbeid. Og at pengene må tas fra et sted. Om de som har mest sniker seg unna spleiselaget, skader det tilliten til hele systemet.