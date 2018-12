SU: – Ufri handel

SVARER: Andreas Sjalg Unneland er leder i SU.

Unge venstre hyller frihandel for å føre til billige varer. Prisen er det arbeidsfolk og demokratiet som betaler.

Publisert: 07.12.18

ANDREAS SJALG UNNELAND, Leder Sosialistisk Ungdom

Unge venstre sin forståelse av frihandel er grunnleggende helt riktig. Frihandel handler om å produsere varer der det er billigst. Dette er en av mekanismene som gjør at arbeidsplasser blir flyttet eller opprettet på steder der arbeiderne har liten eller ingen vern for helse, liv eller miljø. Fordi det rett og slett er mer lønnsomt for de som eier bedriftene.

En klassisk misforståelse på høyresiden er at drivkraften i økonomien er å produsere mest mulig effektivt. Det er dessverre en feilslutning: drivkraften er å produsere billigst mulig, for å oppnå mest mulig profitt. Disse kan overlappe, men det er svært sjeldent tilfelle.

Man kunne tenkt at folk som er opptatt av demokrati var bekymret for innskrenkningen av demokratisk makt fra folkevalgte organer. Frihandelsavtaler handler ofte om å sikre «forutsigbarhet» for bedrifter. I praksis betyr det at demokratier ikke skal få sette de kravene de ønsker til arbeidsrettigheter og miljø.

Våre innvendinger mot frihandel betyr ikke at vi er mot internasjonalt samarbeid. Det betyr at vi ønsker samarbeid som har mål og mening ut over kun konkurranse på pris og et kappløp mot bunnen når det kommer til faglige rettigheter og miljøstandarder.

Hvem er denne frihandelen så «fri» for? For store internasjonale bedrifter som ønsker et stadig større marked og for aktører som vil flytte produksjon til der det er billigst, så er dette en frihet å hige etter.

«Åpenhet» er et sjeldent mantra i mange av de bransjen som roper høyest om frihandel. Tekstilbransjen består av mange store aktører som nekter å si hvor og hvordan klærne produseres. Dette kan få katastrofale konsekvenser som da for få år siden fabrikken, som leverte klær til H&M og Lindex, Rana Plaza i Bangladesh kollapset og 1134 tekstilarbeidere døde.

Konkurranse settes over god demokratisk styring av økonomien. Hva skjer da? Jo, du får sterkt press fra økonomiske aktører og resultatet blir som når USA argumenterer mot klimaavtaler med at de er konkurransevridende. De ender opp med å ville senke sine standarder for å kunne konkurrere innenfor frihandelsregimet, selv om det medfører at kloden kjører stadig raskere mot klimakatastrofe.

Sosialistisk Ungdom ønsker at makten skal ligge i folkevalgte organer og et godt organisert arbeidsliv. Bare slik kan vi få samfunn der flere nyter godt av økonomisk vekst i stedet for bare dem på toppen.