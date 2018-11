JAGES: Rusmisbrukere er blitt jaget fra sted til sted i sentrum av Norske byer. Nå åpner Oslo bystyre for mer permanente løsninger. Foto: Helge Mikalsen / VG

En ny kurs

I femti år har norske myndigheter ført en mislykket kamp med å usynliggjøre rusmisbruk i det offentlige rom. Et nytt utspill fra Oslo bystyre gir håp om en ny kurs og bedre løsninger.

Et tverrpolitisk flertall fra Oslo bystyre, bestående av representanter fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre, SV og Miljøpartiet De Grønne, jobber ifølge Aftenposten med et forslag med å flytte hovedstadens gatenarkomane fra deres nåværende tilholdssted ved en handlegate i den østre delen av sentrum til «et skjermet fristed med lettere tilgang til hjelp». Det er helt nye toner fra politisk hold når det gjelder hvordan man behandler narkomane mennesker i det offentlige rom, og forhåpentligvis signaliserer det et lite, men viktig linjeskifte i nors ruspolitikk.

Rusavhengige menneskers bevegelser i byrommet har vært ansett først og fremst som et ordensproblem, ikke bare i Oslo, men i alle norske byer siden narkotika begynte å bli et alvorlig problem for femti år siden. Personer med rusproblemer har søkt sammen på forskjellige plasser og i parker for å kjøpe, selge og innta stoff, ofte til sjenanse for allmennheten. Uropatruljer fra politiet har fått i oppdrag å bryte opp miljøene ved stresse dem med plutselige raid og rassiaer. I bunn for denne politikken har det ligget en virkelighetsfornektelse som sier at bare man herjer nok med folk vil de gi opp sin gatenarkomani og forsvinne fra offentligheten.

Derfor utviser Fremskrittspartiets Anja Stenersen en langt større og mer alvorlig forståelse for problematikken når hun sier til Aftenposten at jagingen bare fører til at man etablerer et nytt møtested, og at målet for håndteringen av rusavhengige i offentligheten må være «å hjelpe disse personene ut av miljøet og sluse dem inn i hjelpeapparatet».

Skal man oppnå det må man våge å legge til rette for at de faktisk kan møtes, og da et sted hvor de er til minst mulig sjenanse for næringsdrivende og andre i området. Det er også viktig å erkjenne at heller ikke et slikt grep er en mirakelkur som vil løse problemene med gatenarkomani i Norge. Men det er et viktig skritt på vei i å tørre og behandle rusmisbrukere på en anstendig måte, ta problemene og behovene deres på alvor og dermed lære mer som igjen kan føre til en bedre håndtering av problemene.