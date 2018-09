Ny bok - med klar retning: Knut Arild Hareide legge frem boken sin, «Det som betyr noe». I boken lener han seg tungt i retning av Ap-leder Jonas Gahr Støre Foto: MATTIS SANDBLAD

Kan Hareide leve med Frp?

Knut Arild Hareide sier det ikke. Men med boken sin, har han egentlig satt sin stilling inn på å holde KrF unna regjeringssamarbeid med Frp.

Under fremleggelsen av Hareides bok, «Det som betyr noe», ble han gang på gang spurt om hvilket råd han vil gi partiet. Skal KrF gå inn i Erna Solbergs regjering, og bli partner med Frp? Eller skal partiet gå inn i en fremtidig Ap-ledet regjering, med Jonas Gahr Støre som statsminister? Eller fortsette som nå, utenfor regjering, uten makt?

Vent til fredag, var Hareides standardsvar. Fredag er det landsstyremøte i KrF. Da skal Hareide omsider si hva han mener om hvorvidt partiet skal gå i regjering - og ikke minst: I så fall med hvem.

Dypt splittet

I boken sin gir han i virkeligheten klare føringer: Støre er topp, KrF er et fellesskapsparti, SV har etterhvert beveget seg inn mot sentrum i politikken. Og Frp er fjernt fra mye av det KrF og Hareide selv står for. Den som leser boken til Hareide uten å kjenne partiets indre liv, vil naturlig trekke slutningen at valget er gitt: KrF sørger for at Ap tar over styringen av landet, Støre blir statsminister, og Hareide og hans folk går inn i en slik regjering.

Men KrF er dypt splittet. Både blant de tillitsvalgte i partiet, og blant de få velgerne som fortsatt støtter KrF, er meningene delte. Begge fløyer kan finne tall og statistikk som støtter deres syn. Flertallet av KrFs velgere ønsker Erna Solberg som statsminister. Men flertallet misliker også Frp. På Vestlandet står de konservative sterkt. Men kanskje hadde KrF hatt mulighet til å vinne tilbake velgere i andre deler av landet dersom de valget Støre fremfor Solberg?

Hareide har, med rette, fått mye kritikk for å være uklar. I takt med at partiet har sunket og sunket på meningsmålingene, og nå vipper rundt sperregrensen, har velgerne blitt mer og mer usikre på hvor Hareide vil føre partiet. Internt i KrF har det etter hvert vokst frem en erkjennelse av at den posisjonen partiet nå befinner seg i, er håpløs.

Oppriktig politiker

Selv noen av dem som helst ønsker seg et samarbeid med Erna Solberg og Frp, ser at deltagelse i en Ap-ledet regjering tross alt er bedre enn å bli knust mellom to blokker. KrFU-leder Martine Tønnesen, som fikk ungdomspartiet med på å gå inn for å gå inn i dagens regjering, er tydelig på at dagens situasjon er det verste alternativet. For henne er åpenbart det å delta i en Støre-regjering nest best.

Under fremleggelsen av boken sin svarte Hareide klart og tydelig at han er den rette til å lede KrF fremover. Han bedyret at han er motivert og klar, uansett hvem partiet velger å samarbeide med. Spørsmålet er om det virkelig er slik. Boken hans legger sterke føringer.

Hareide er en oppriktig politiker som følger sin indre stemme. Han er heller ikke typen som åpent setter sin stilling inn på å få viljen sin. Men vil Hareide virkelig lede sitt parti inn i regjering med Frp? Jeg leser hans bok som et signal om at det ikke er mulig for ham. Et signal om at dersom det blir resultatet, må KrF gå videre uten ham ved roret.