Skuffende seier for Sverigedemokraterna

STOCKHOLM, SVERIGEDEMOKRATERNAS VALGVAKE (VG) Sverigedemokraterna drømte om å bli nest størst – ja, kanskje til og med Sveriges største parti. Slik gikk det ikke.

Det begynte så lovende for Sverigedemokraterna . De første opptellingene viste gode tall – helt oppe i 41 prosent oppslutning i en liten kommune nord i Sverige . Men så kom de store tallene inn. Da rykket de etablerte partiene gradvis frem, og Sverigedemokraterna krøp nedover mot en tredjeplass.

Likevel – sammenlignet med forrige riksdagsvalg, for fire år siden, har de gjort et historisk godt valg. Og det var et parti fullt av selvtillit som var samlet til valgvake i Stockholm sentrum søndag kveld.

De var stolte og glade, de aller fleste her, også mens resultatene krøp nedover. Dette er mennesker som selv føler at de har vært hundset og latterliggjort gjennom år. Mange har ikke våget å fortelle kollegaer at de er med i Sverigedemokraterna. Alle de andre partiene har nektet å ha noe med dem å gjøre.

Sverigedemokrater over hele landet har følt at det er dem mot alle de andre. Og det har det vært. Nå var de samlet her, pyntet og høytidsstemte. De følte åpenbart at deres tid var kommet.

Sverigedemokraterna har en helt annen forhistorie enn Norges Frp. Likevel, Sverigedemokraterna har mye til felles med Frp de første tiårene i Frps historie. Frp-leder Carl I. Hagen har antagelig aldri kommet over hvordan andre politikere behandlet ham, særlig mange i Høyre. De fleste Høyre-folk mente Frp og Hagen var småharry og vulgære. Det ga de tydelig uttrykk for.

Hagen og hans folk svarte med trass – og nektet å bli tatt for gitt av høyresiden. I 1986 bidro Frp til og med til å kaste en Høyre-ledet regjering, og gjorde daværende Ap-leder Gro Harlem Brundtland til statsminister.

Den samme holdningen ser vi hos Sverigedemokraterna. Jimmie Åkesson og hans folk har vært helt tydelige: De nekter å bidra til en borgerlig regjering dersom de ikke blir tatt med på råd. De andre partiene i den såkalte Alliansen, de fire partiene på borgerlig side, har gjort det klart at de ikke engang vil snakke med Sverigedemokraterna.

Og flere av Sverigedemokraterna snakker med mer selvtillit enn før. Men valget er like fullt en nedtur. Suksess er å gjøre det bedre enn forventet. Der lyktes ikke Sverigedemokraterna denne gangen, på tross av den store fremgangen fra forrige valg. Med meningsmålinger opp mot 25 prosent, er det en skuffelse for partiet å havne langt under 20 prosent.

Sosialdemokratene, på sin side, har i virkeligheten gjort det svært dårlig. Partiet har ikke havnet under 30 prosent oppslutning siden 1911. På sitt beste, i tidligere tider, har Socialdemokraterna hatt over halvparten av svenske velgere bak seg.

Likevel – på tross av et historisk dårlig resultat, vet sosialdemokratene at det kunne vært verre. Både meningsmålingene gjennom sensommeren og høsten, og de to valgdagsmålingene på selve valgdagen spådde et enda mer katastrofalt resultat for «sossarna».

Det ble ikke det politiske jordskjelvet Sverigedemokraterna drømte om, og resten av Sverige fryktet. Men det svenske valget viser at en stor del av folket er misfornøyd med dagens tilstand, og at de har mistet tillit til de etablerte partiene.

I går kveld visste ingen hvem som blir statsminister i Sverige de neste årene. Moderaterna ble nest størst – det var ingen selvfølge. Sverigedemokraterna havner fortsatt på vippen i Riksdagen. Og så langt er det fortsatt ingen som vil snakke med dem.

Da Sverigedemokratenes leder Jimmie Åkesson talte til sine på valgvaken sent i går kveld, gjentok han at han vil snakke med alle, men særlig med Moderaterna. Valget gikk ikke så bra som han håpet. Men likevel stemte nær en av fem svenske velgere på ham. Det kan bli vanskelig å komme utenom ham og hans partifeller i svensk politikk de neste årene.