En usedvanlig dårlig idé

MENINGER 2018-09-27T13:29:28Z

Samfunnsdebattanten Muhammed Qasim Ali vil forby karikaturer av profeten Muhammed. Må vi virkelig gjennom dette enda en gang?

kommentar

Publisert: 27.09.18 13:54 Oppdatert: 27.09.18 17:16

Så var vi der igjen, altså. Karikaturstriden, som nær satte verden i brann i 2005/06, var i sin tid en trist reprise av Rushdie-striden som for alvor blusset opp i 1989, året etter utgivelsen av romanen «Sataniske Vers». Denne nye runden i den tilsynelatende evige runddansen ble utløst da den nederlandske høyrepopulisten Geert Wilders tidligere i år tillyste en karikaturkonkurranse om profeten Muhammed, noe som skapte forutsigbart sinne i flere muslimske land og miljøer.

Tildragelsen skulle etter planen foregå inne på kontorene til Wilders’ parti i den nederlandske nasjonforsamlingen. Wilders mottok selv drapstrusler da ideen om konkurransen ble presentert (han har levd med politibeskyttelse i en årrekke), og en pakistansk mann ble pågrepet i Haag siktet for å ha planlagt å drepe den kontroversielle politikeren. Til slutt valgte Wilders å avblåse stuntet, og begrunnet avgjørelsen med at han ville «unngå at noen blir ofre for islamsk vold».

Man kan si mye om Geert Wilders og hans likesinnede. De har selvsagt sin agenda, og målet er å provosere, noe den konservative statsministeren i Nederland, Mark Rutte, var tidlig ute med å understreke. Høyrepopulismen lever av konfrontasjoner og i et stadig mer innvandringsskeptisk Europa gjelder det for ytre høyre-partiene å vise sin relevans gjennom bevisst provokative utspill av denne typen.

Men Wilders er alt annet enn hovedpersonen eller hovedpoenget her. Langt verre enn påfunn av denne typen er reaksjonene fra sikkert (og iallfall i egne øyne) velmente stemmer, som ikke skjønner at Wilders’ mål er å lokke sine motstandere rett i fella. Til Klassekampen i dag sier den norskpakistanske samfunnsdebattanten Muhammed Qasim Ali at han vil gjeninnføre blasfemiloven og forby karikaturer av profeten for «å skape ro, hindre radikalisering og øke anstendigheten i den norske debatten».

Det er, mildt sagt, en helt elendig idé, basert på en enda dårligere analyse. At blasfemilover skulle virke konfliktdempende er ubegripelig dårlig tenkt. Det er bare å se til land der slikt er et sentralt prinsipp i lovgivningen. Det er mye å si om et land som Pakistan, for eksempel, men ro, moderasjon og en anstendig debatt er knapt det som renner meg i hu når jeg tenker på det som skjer i pakistansk politikk og samfunnsliv.

Qasim Ali var i 2010 en av initiativtakerne til demonstrasjonen mot Dagbladets publisering av en Muhammed-karikatur. Drøye 3000 muslimer deltok i protestene mot karikaturen. Nå håper han på støtte fra norske politikere for å gjeninnføre blasfemiparagrafen i straffeloven. Blasfemiparagraf-tilhengerne i KrF nevnes eksplisitt av Ali, men også Ap-leder Jonas Gahr Støre, som fortsatt sliter med troverdigheten i ytringsfrihetsdebatten etter sin vankelmodige håndtering av karikaturstriden i 2006, da han var utenriksminister.

Alis formaning om støtte fra nettopp Støre bør i det minste være en gyllen anledning for Ap-lederen å stå frem som en klokkeklar og reservasjonsløs forsvarer av ytringsfriheten, fritt for «, men». Retten til å ytre seg fritt – hvori opptatt provokasjoner, fornærmelser og ubehag – er et helt sentralt demokratisk prinsipp, og ulike forsøk på å relativisere ytringsfriheten (utover bestemmelsene vi allerede har mot diskriminerende og hatefulle ytringer i straffeloven § 135a, en paragraf som etter min mening er viktig, og som bør bestå) er dømt til å tape. «Ytringsansvar» er et ord som fortsatt sirkulerer i Ap-kretser, og det lyder jo i utgangspunktet pent, helt til man skjønner hvor hult det egentlig klinger. Folkeskikk er vi alle for, og hat og sjikanering er til å bli deprimert av. Men å ville forby det å lage gjøn av og tulle med religiøse (eller andre) autoriteter og symboler er som et ekko fra en mørk tid vi for lengst har lagt bak oss.

Heldigvis er det få eller ingen i det politiske feltet som ser ut til å støtte forslaget. Reaksjonene på utspillet, ikke minst i sosiale medier, har vært unisone – fra ytre venstre til ytre høyre, og også profilerte muslimske stemmer har tatt tvert avstand. Lederen for tenketanken Minotenk, Linda Noor, skriver på Facebook at «det er absolutt i muslimers interesser at ytringsfriheten er et bærende prinsipp for samfunnet vårt», mens den unge og profilerte forfatteren og skribenten Sumaya Jirde Ali sier i et intervju med Filter Nyheter at det er «ekstremt og totalitært å be om forbud mot Muhammed-karikaturer». Qasim Ali står i realiteten uten alliansepartnere, noe som viser at de aller fleste har lært av de foregående rundene. Men det betyr dessverre ikke at det ikke grunn til en viss bekymring. En undersøkelse fra i fjor viser at 41 prosent av norske muslimer vil straffe blasfemi i Norge. Det trengs betydelig demokratisk fostring i tiden som kommer.

Dette betyr ikke at det bør oppheves til en dyd ikke å vise hverandre respekt på tvers av religiøse og kulturelle skillelinjer. Men det å vise forståelse for folks innerste, religiøse overbevisninger og følelser tilhører folkeskikkens domene – ikke straffelovens. Av og til er det dessuten bra at folkeskikken utfordres, som da humorgruppen Monty Python kom med sin herlig blasfemiske film «Life of Brian» – og som nesten 40 år etter at den ble utgitt, fortsatt er blant de beste, smarteste og viktigste filmene noensinne.

Mer Python, mindre Wilders, er min parole, og jeg håper inderlig at det vil komme flere religionskritiske uttrykk av dette kalibret i fortsettelsen. Og forbudslinjen, den må skrotes, først som sist. Det bør være en svært lite kontroversiell konklusjon.