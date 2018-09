Foto: Roar Hagen

Tapernes festdag

STORTINGET (VG) Knut Arild Hareide vil lede KrF inn i fristelse, og frelse dem fra det onde. Slik kan valgets store tapere bli høstens store vinnere.

Så var tiden endelig kommet. KrF-leder Knut Arild Hareide skulle si noe om regjeringssamarbeid som det var mulig å forstå. Han skulle være en ekte partileder, en som viste vei ut av det dype uføret som partiet hans har havnet i.

KrF har de siste årene boret seg ned i en velgerkrise, en politisk krise og en indre krise. Det har vært et deprimert og tafatt parti, der selv ikke betydelige politiske seire i det borgerlige samarbeidet har hjulpet på humøret. I fjorårets valgkamp var det så trist at Hareide ikke engang orket å by på sine vanlige konfirmasjonsleirtørre vitser i TV-debattene.

Det siste året har krisen blitt forsterket av elendige meningsmålinger. KrF var i ferd med å visne bort. Handlingslammelsen hos partiledelsen virket nærmest total. Denne høsten gikk det ikke lenger, noe måtte skje.

Et av Jens Stoltenbergs favorittsitater kom fra han selv. Det handler om at det er en tid for diskusjon og en tid for konklusjon. For Hareide og KrF var det nå tid for eksplosjon. Båndene til Høyre og den borgerlige siden skal kuttes, fordi Frp er en del av det. KrF skal i regjering med Arbeiderpartiet. Et historisk linjeskift for begge partiene.

Valgløftet om å ikke gå i regjering med Frp virker umulig å komme rundt, og da er en Ap-ledet regjering egentlig det eneste alternativet til dagens situasjon. I talen brukte Hareide lang tid på å forklare hvordan Solbergs samarbeid med Siv Jensen i praksis tvinger KrF til å bytte side.

Hvis Hareide får med seg partiet, så får Norge en ny regjering i høst, ledet av statsminister Jonas Gahr Støre. Det vil være en triumf for Ap-lederen som han sårt trenger. Støre og Ap gjorde en elendig valgkamp og sto igjen som den store taperen på valgnatten i fjor. Den eneste som kunne måle seg med hans fiasko var Knut Arild Hareide som ledet KrF til det dårligste valgresultatet siden 1936. Nå kan de to taperne bli de store vinnerne. Minus og minus blir pluss.

Men, og det er et men som bør uttales med tyngde, det krever at Hareide får med seg sitt eget parti på den veien han har staket ut. I utgangspunktet ser det vanskelig ut. KrFs velgere er overveiende borgerlige og liker Erna Solberg bedre enn Jonas Gahr Støre. Begge Hareides nestledere sier de ville forsøkt borgerlig regjering først. Kampen om KrFs retning kan bli tøff. Spesielt i partiets kjerneområder på Sør- og Vestlandet står blått høyere i kurs enn rødt.

Likevel Hareide må ha lest stemningen i sitt eget parti på en måte som gjør at han tror han kan lykkes. Frustrasjonen over å ikke sitte i regjering, men være låst i en destruktiv stillstand, kan være større enn motstanden mot et linjeskifte.

Hvis Hareides mål hele tiden har vært å bytte side, kan det forklare hvorfor han har kjørt partiet så langt ned at hungeren etter noe nytt til slutt trumfer gamle politiske skillelinjer. Hareide kan vise seg å være den største taktikeren og strategiske spilleren i norsk politikk på lenge, hvis han lykkes.

Lykkes han ikke med å få med partiet over til Ap og Støre er han sannsynligvis ferdig som leder. Han la i praksis sitt eget lederverv i potten da han ga sin anbefaling til partiets landsstyre.

En regjering med partiene Ap, Senterpartiet og KrF vil sannsynligvis bli en som skrur kraftig ned på store reformer og endring av Norge. Den kan fort bli regjeringen for dem som synes det meste var bedre før. Norsk politikk er allerede preget av et gap mellom unge og gamle. KrF og Sp er begge partier som henter flesteparten av sine velgere hos den eldre delen av befolkningen. KrFs velgermasse er spesielt gammel.

I Ap er lysten på regjeringsmakt selvfølgelig stor. For Jonas Gahr Støre selv er dette det eneste som kan redde hans politiske ettermæle. Å bli partileder i Ap uten å bli statsminister er et nederlag av nærmest bibelske dimensjoner. I et parti som det siste året har vært preget av indre strid og mistillit, vil regjeringsmakt være en vitamininnsprøytning som i idretten ville havnet på forbudslisten.

Støre og Hareide er på mange måter i samme båt, de trenger denne seieren for å redde seg selv og partiene sine på kort sikt. Jeg tror det kan bli avgjørende for hvordan det ender.

Et drøyt år etter at Erna Solberg feiret sin valgseier, risikerer hun nå og miste det hele. Ikke fordi det er noen politisk krise eller åpen strid mellom Høyre og KrF eller regjeringen hennes og KrF, men fordi Hareide trenger å redde seg selv og partiet. Da blir taperne vinnere, og vinnerne tapere.