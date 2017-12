Foto: Hagen, Roar

100-åring i tøft nabolag

kommentar

Roar Hagen

Publisert: 06.12.17 11:36

MENINGER 2017-12-06T10:36:56Z

I motsetning til Norge tok Finland sin plass i Europa så snart anledningen bød seg. I EU utgjør de en betydelig faktor i det som alltid er avgjørende for dem; stabilitet, sikkerhet og fred.

En gang var vi invitert av finske venner til deres «sommarstuga» i den finske skjærgården. Sildebord, finsk brød, lys natt, hvite bjørkestammer og stille vann. Vertinnen grep anledningen og spurte om vi ønsket å se familiens private museum. Det lille museet inneholdt gjenstander fra den store krigen, Vinterkrigen i 1939 -1940, og fortsettelseskrigen i 1941 – 1944 der finnene måtte kjempe for sin eksistens i kamp mot Sovjetunionen.

Rasjoneringskort, vannflasker, førstehjelpsutstyr og andre nødvendigheter for en lidende sivilbefolkning var utstilt som dyrebare ikoner. På veggen hang et portrett av Finlands store helt, Carl Gustav Mannerheim, redningsmannen. Finnene kjempet heroisk mot overmakten og Stalins armeer led kolossale tap i de iskalde, finske skogene. De sovjetiske tapene er anslått til 270 000 mann, de finske til 26 000. 725 nordmenn meldte seg til kamp på finsk side. De sovjetiske tapene kan ha fått Hitler til å undervurdere den sovjetiske militærmakten, i så fall en katastrofal feilvurdering.

I dag feirer Finland 100 år. Landet er altså yngre enn Norge, og rev seg løs under den russiske revolusjonen etter å ha vært et autonomt russisk storfyrstedømme siden 1809. De finsk-ugriske stammene innvandret i en dunkel fortid, og ble kristnet og styrt av svenskene etter at svenske lover ble innført på 1300-tallet. Finnene var en del av Sverige under hele den svenske stormaktstiden. De deler minnet om strålende triumfer og sviende tap, som nederlaget ved Poltava i 1709, hvor den svenske stormaktstiden sluttet og St. Petersburg allerede var under oppføring på landområdet svenskene kalte Ingermannland.

Den finske uavhengigheten kom ikke gratis. De radikale røde, og de konservative hvite, måtte først utkjempe en blodig borgerkrig i 1918 etter at bolsjevikene hadde anerkjent finsk uavhengighet i 1917. Tartu-traktaten med Sovjet ble imidlertid ikke undertegnet før 1920. Kampen sto om retningen til den nye staten. De konservative hvite, under Carl Gustav Mannerheim, gikk seirende ut etter intense kamper. 40 000 mennesker mistet livet, hvorav de fleste ble henrettet. Dette skapte dype sår i samfunnet og kan muligens forklare noe av finnenes identitet og alvorlige væremåte.

Finlands er nest etter Sverige det landet vi deler lengst grense med. Vi har en også en betydelig finskættet befolkning med røtter i Finnskogen i Hedmark, men aller mest i Finnmark og Troms. Etter nødsår, spesielt 1867, utvandret mange til kysten for å berge livet og skape seg en ny fremtid. Byer som Vadsø og Kirkenes har finske navn, Vesisaari og Kirkkoniemi. Denne kulturen kalles kvensk og har bidratt med mange talenter til det norske samfunnet, gjerne blandet med samisk og «norsk» kultur. Kvensk er også et eget språk som først i de senere år har fått sin anerkjennelse. Det er ikke så lett å forstå i dag, men også den norske nasjonsbyggingen krevde ensretting og homogenitet.

Norges forhold til Finland var ganske ømtålig den første tiden. Tanken om et Stor-Finland ble formulert i kretsen rundt den fascistiske Lappo-bevegelsen og omfattet landområder i øst og sør, men også en åpning mot havet i nord, i Norge. Kysten, havnene og fisken på den andre siden av vidda virket forlokkende på noen, dette skapte uro i den unge nasjonen Norge selv om grensen mot Finland/Sverige var fastsatt allerede i 1751. Vårt nordligste fylke har alltid vært tynt befolket, men av største nasjonale interesse når det gjelder geografi og ressurser.

I 1997 ble kollega Arve Øverby og jeg gitt audiens hos Finlands president Marrti Ahtisaari. I det Science Fiction-aktige presidentpalasset på Taludden Helsinki, fikk vi en dyp innføring i finsk historie, politikk og tenkemåte. Presidenten med norske aner er født i Vyborg i 1937, og måtte se hjembyen, Finlands nest største, gå tapt til Sovjet etter krigen. Det er som om Norge skulle avstå Bergen med omland. Det fantes ikke revansjelyst, alt er et spørsmål om fornuft, geografi og realpolitikk. Selv om Ahtisaari personlig har engasjert seg sterkt i internasjonalt bistandsarbeid, var det ingen visjoner om Finland som «humanitær stormakt» slik vi nordmenn så gjerne ser oss selv.

Vi liker å projisere en spesiell humor inn i finnene, kanskje fordi de har vist et mot vi så gjerne skulle hatt selv? Min erfaring er at finner aldri ler av vitser om den store Vinterkrigen. Mine venner i «sommarstugan» vet hva friheten har kostet.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!

Denne artikkelen handler om Finland