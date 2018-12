Fortsatt fritak

Foto: Roar Hagen

Frp ønsker å innføre moms på elbiler for å subsidiere lavere bomtakster. I så fall vil det ene virkemiddelet i miljøpolitikken slå det andre i hjel.

Vi er enig i at momsfritaket ikke kan være evig, og at en gradvis innfasing av normale bilavgifter etter hvert bør finne sted. Men ikke ennå.

Det ligger an til elbil-krangel i de kommende regjeringsforhandlingene på nyåret, hvor altså anti-avgiftspartiet Frp vil pålegge momsfritatte bileiere en utgift de i dag ikke har, mens regjeringskollega Venstre nylig har vedtatt å videreføre elbilfordelene «i lang tid fremover».

Å koble elbilmoms direkte til reduserte bompengesatser fremstår krampaktig. I beste fall er det et indremedisinsk tiltak for å vise egne velgere at selv om Frp sitter i en regjering som administrerer tidenes bompengebonanza på norske veier, så prøver de i det minste å få ned takstene.

På strekninger hvor bompenger inngår i delfinansiering og drift av ny infrastruktur og kollektivtilbud kan argumentasjonen ha en viss gyldighet. Men de fleste bomringer har en videre begrunnelse knyttet til miljø og klima. Bompenger skal gjøre det mindre attraktivt å kjøre privatbil der hvor man like gjerne kan benytte kollektivtransport eller sykkel, for den del.

Det er en nasjonal målsetting, som også Frp har sluttet seg til, at nullutslippskjøretøy skal stå for hele nybilsalget i 2025. Da må det legges til rette for at folk flest velger å gå over til slike biler. Pisk kan fungere, men det beste er at den enkelte bilkjøper gis økonomiske gulrøtter i form av avgiftslettelser og praktiske fordeler. Dette bør være en overgangsordning i hvert fall frem til 2025.

Frp har helt rett i at elbileiere subsidieres enormt fra statens side. Momsfritaket alene er i år stipulert til 5,6 milliarder kr. skriver Dagbladet. I tillegg er elbilen fritatt fra engangsavgift, den har lavere årsavgift og firmabilbeskatningen er kun halvparten. I tillegg finnes det lokale fordeler, som gratis parkering, fritak for bompenger og ferjeavgift, samt adgang til å kjøre i kollektivfeltet.

Vi mener det fortsatt bør være rimeligere å kjøpe og eie elbil. Derimot ser vi ingen grunn til at elbileiere skal opprettholde alle privilegier ved bruk. Det var ikke lovgivers intensjon å dele ut goder som gjør bruk av bil til og fra jobb i urbane strøk både billigere og bedre enn kollektivtrafikk. En elbil sliter like mye på veidekket som andre biler, og poenget med å begrense biltrafikk ved bruk av bompenger bør også gjelde batteribiler. Vi kan heller ikke se gode argumenter for at elbiler skal ha fortsatt tilgang til kollektivfeltet når vi vet at busser og drosjer i mange bynære områder sliter med fremkommelighet på grunn av dette.