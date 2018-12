Leder

EØS gir oss vern

EØS-avtalen fyller 25 år ved dette årsskiftet. Avtalen har tjent oss godt helt siden den trådte i kraft 1.1 1994. I dag er den viktigere enn noensinne. Årsaken er truende internasjonale handelskonflikter og store økonomiske omstillinger.

Et flertall i folket ser hvilken betydning EØS-avtalen har. Sentios meningsmåling i november, på oppdrag fra Klassekampen og Nationen, viste at 60,2 prosent av de spurte ville stemt ja dersom det var folkeavstemning om EØS. 21,5 prosent ville stemt nei. Det er den høyeste oppslutningen om EØS som Sentio har målt. Samtidig øker den politiske uroen om EØS og avtalen angripes fra flere hold.

I Fellesforbundet øker motstanden og et knapt flertall på landsmøtet for fire år siden kan bli til et nei til EØS i 2019. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre, som forsvarer avtalen, må i året som kommer forberede seg på møte økende motstand i store deler av LO. Angrepene på EØS kommer ikke bare fra venstresiden. Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug har tatt til orde for å reforhandle deler av avtalen som omhandler fri arbeidsinnvandring. Senterpartiet har lenge gått inn for å utrede alternativer til EØS.

Det er en illusjon å tro at det finnes bedre alternativer enn dagens avtale. Britenes kaotiske forsøk på Brexit illustrerer dette. Norske EØS-motstanderne har på ingen måte klart å forklare eller sannsynliggjøre hvordan vi ved å skrote EØS kan komme i en bedre forhandlingsposisjon og oppnå en bedre avtale med EU.

Statsminister Erna Solberg sier EØS-avtalen er en kilde til velstand for Norge, som har en liten og åpen økonomi. Hun sier noe av det viktigste regjeringen gjør for norske interesser er å stå opp for EØS. Vi støtter fullt ut dette synet. Vi trenger å forsvare EØS fordi avtalen gir et sterkt fundament for norsk industri og næringsliv.

Da avtalen trådte i kraft for 25 år siden knyttet den Efta-landene Norge, Island og Lichtenstein til EUs indre marked. EØS sikrer oss fri tilgang for varer, tjenester og personer til et europeisk marked med mer enn 500 millioner mennesker. I en urolig tid der der frihandel, internasjonale institusjoner og samarbeid er under hardt press, trenger vi trygge og stabile ordninger som EØS.