Høyeseretts frikjennelse av en blasfemidømt kristen kvinne i Pakistan har utløst store demonstrasjoner i hele landet. Den frikjente kvinnen frykter nå for sitt liv.

Inviter Asia

Norske myndigheter bør støtte forslaget fra Stortingets visepresident Abid Raja (V), og invitere den kristne pakistanske kvinnen Asia Bibi (47) til Norge for å gi henne asyl på humanitært grunnlag.

Fembarnsmoren ble nylig frikjent for blasfemi av høyesterett i Pakistan , men er samtidig ilagt utreiseforbud. Både menneskerettsorganisasjoner og internasjonale statsledere som Theresa May frykter for hennes liv.

Asia Bibi ble dømt til døden i 2010, anklaget for å ha fornærmet muslimenes profet Muhammed under en krangel med andre kvinner. Ifølge tiltalen hadde hun sagt at Jesus døde på korset for å fri alle mennesker fra synd, og hun skal ha spurt hva deres profet har gjort for dem. Dette var angivelig nok til at en pakistansk domstol mente den katolske kvinnen måtte dø. Asia Bibi har hele tiden avvist anklagene. Det fryktes at islamistene kan ha konstruert en sak for å få henne hengt, fordi hun er kristen, og for i så måte å statuere eksempel.

Blasfemisaken har fanget interesse verden over. Følgelig er den også blitt en het potet for pakistanske myndigheter som i mange internasjonale fora forsøker å fri seg fra et frynsete rykte som en nasjon som ikke respekterer menneskerettighetene. Pakistan søker økonomisk og militært samarbeid med sekulære stater i vesten, og prøver å tone ned islamistenes innflytelse.

Frifinnelsen onsdag for en uke siden utløste blindt raseri hos islamister som forlanger henne henrettet, og det kom til opptøyer i nesten alle pakistanske storbyer. Skoler, butikker, kontorer og veier ble stengt som følge av demonstrasjonene, og soldater ble utplassert for å beskytte offentlige bygninger.

Uroen dempet seg fredag da det ble inngått en avtale mellom islamistiske grupper og myndighetene, som ila 47-åringen reiseforbud. Avtalen skal også innebære at Pakistan vil godta en anke av høyesteretts frifinnelse. I så fall hviler det en tung byrde på landets nyvalgte statsminister Imran Khan. Han må avgjøre om Pakistan skal regjeres av lover eller av lynsjemobben.

Både Frankrike og Spania har tilbud Asia Bibi og hennes familie asyl, melder NTB, og Theresa May har ifølge britiske aviser støtte fra både de konservative og Labour om det samme. Det fryktes imidlertid at en utlevering til noen av disse landene kan skape diplomatiske komplikasjoner som gjør at saken trekker ut. For hver dag som går øker risikoen for at Asia Bibi kan bli drept i hjemlandet.

Vi mener Abid Raja og hans tidligere stortingskollega Akhtar Chaudhry (SV) har gode poenger når de fremholder at Norge har en egen standing i Pakistan som gjør at Asia Bibi raskt kan komme hit, og at saken løses på en måte som gjør at pakistanske myndigheter ikke mister ansikt.