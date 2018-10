TIL HØYRE: – KrF sitter med nøkkelen til flertall for Solberg-regjeringen, og kan derfor få store gjennomslag, skriver Malin Stensønes. Foto: Tore Kristiansen

KrF kan få store gjennomslag hos Erna

Da vi i KrF valgte å stå utenfor Solberg-regjeringen i 2013 var jeg en av dem som argumenterte for at vi ikke burde gå inn, fordi avstanden til Frp var for stor. Etter fem år med Frp i regjering har jeg endret standpunkt.

MALIN STENSØNES, tidligere leder av Akershus KrF og politisk rådgiver i Bondevik I-regjeringen

Jeg kommer fra en familie som har stemt Arbeiderpartiet i generasjoner. Jeg har sunget «Til ungdommen» for mine egne barn fra de var for små til å forstå hverken ordenes betydning eller kall. Jeg har jobbet i fagbevegelsen. Det har for meg vært lett å kjenne meg igjen i venstresidens vektlegging av solidaritet.

Det er likefullt både min erfaring og mening at de verdiene og enkeltsakene som er særlig viktige for KrF, får vi større gjennomslag for ved å samarbeide til høyre.

Da jeg valgte KrF for snart 30 år siden var to områder utslagsgivende for meg; solidaritet med verdens fattige og kampen for menneskeverdet. Begge handler om menneskets ukrenkelighet fra unnfangelse til naturlig død. Åpenbare verdisaker, men også konkrete politiske veivalg i enkeltsaker.

Kristendemokratiet fremstilles ofte en som en tredje vei. Et alternativ til venstresidens sosialisme og høyresidens liberalisme. Sosialisme og liberalisme er ideologier som ofte tar utgangspunkt i mennesket som en økonomisk aktør, her og nå. Kristendemokratisk tenkning ser mennesket i en større sammenheng og forplikter til kamp for menneskeverd, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

Men det handler også om synet på statens rolle og betydning. At beslutninger skal tas nærmest dem det handler om. Et samfunn bygget nedenfra, med stor plass for frivillighet og aksept for at både mennesker og familier er forskjellig og må ha valgfrihet i hverdagen.

Da vi i KrF valgte å stå utenfor Solberg-regjeringen i 2013 var jeg en av dem som argumenterte for at vi ikke burde gå inn, fordi avstanden til Frp var for stor. Etter fem år med Frp i regjering har jeg endret standpunkt. KrF har ikke lykkes i rollen som konstruktivt opposisjonsparti. Inntrykket er at man drukner i «andres saker» og i liten grad evner å markere egne, selv om gjennomslagene i regjeringen er store. Et drøyt år etter stortingsvalget har partiet slåss mot sperregrensen på alt for mange målinger. Jeg tror heller ikke folk flest kjenner seg igjen i krisemaksimering av at Frp sitter i regjering.

Jeg bor midt i Europa. Et kontinent som de siste år har vært preget av sterk polarisering og fremvekst av høyreekstremisme. Det er en utvikling vi ikke ser på samme vis i Norge. Det å ansvarliggjøre hele den politiske skalaen tror jeg har vært en medvirkende årsak. Det at det mest høyreorienterte partiet vi har i Norge faktisk sitter i regjering, mener jeg har vist seg både disiplinerende og modererende. Siv Jensen forvalter rikets finanser med stor ansvarlighet. Ketil Solvik Olsen har tatt viktige grep for å slippe andre enn offentlig giganter til i en sementert offentlig samferdselssektor.

Ja, Sylvi Listhaug har en retorikk jeg er sterkt uenig i og som jeg mener er polariserende og til og med farlig. Hun er heller ikke lenger en del av regjeringen. Når jeg ser denne regjeringen under ett ser jeg få politiske fotavtrykk etter Listhaug. Derimot ser jeg mange fotavtrykk av KrF, som 1% av statens brutto nasjonalinntekt til verdens fattige, lærernormen og handlingsplanen mot rus og psykiatri.

Det er stor avstand mellom KrF og Frp på viktige områder. Man hverken bør eller kan underslå det, etter mitt syn må man adressere det tydelig og ta det med inn i regjeringsforhandlingene på borgerlig side.

Politikk dreier seg om å omsette verdier i praktiske løsninger. Når KrF har fått stort gjennomslag i bistandspolitikken overfor Høyre og Frp, så er det mer enn et budsjettspørsmål: det dreier seg om menneskeverd. Når KrF i samarbeid med høyresiden har sikret kontantstøtten, så er det mer enn en tilskuddsordning: det dreier seg om familien som en trygg ramme. Når KrF sammen med høyresiden slipper kristne og andre frivillige krefter til i velferden, så er det fordi det gir bedre omsorg for samfunnets svakeste, men også fordi slitesterke frivillige fellesskap styrker selve samfunnsveven vår. KrF er på sitt beste når vi gir stemme til de som ikke selv kan heve den.

I KrF kjenner vi våre grunnverdier. Regjeringsmakt vil gi større gjennomslag for dem.

I gode dager er det lett å være sammen. Det er i krevende tider man ser hvem som står ved ens side. Mange av de sakene som utgjør KrFs kjernesaker er ikke typisk sentrumspolitikk, men ligger i ytterkanten av den politiske skalaen. Det gjelder for eksempel synet på abort, gen- og bioteknologien, surrogati og eggdonasjon. Skal vi få gjennomslag for disse sakene må vi ikke bare samarbeide, vi må vinne dem i forhandlinger med partier som har et annet syn.

Erna Solberg sto som en påle da spørsmålet om legers reservasjonsrett, raste som verst. Jeg har vanskelig for å se Jonas Gahr Støre gjøre det samme. Ikke fordi han ikke har ryggrad til å bære, men rett og slett fordi den politiske motstanden mot en rekke av KrFs kjernesaker er for stor på venstresiden av norsk politikk. KrF sitter med nøkkelen til flertall for Solberg-regjeringen, og kan derfor få store gjennomslag. En Ap-ledet regjering med KrF, vil være en mindretallsregjering som må søke støtte i Stortinget og den avhenger av å bli innsatt av partier til venstre for Ap. Jeg har vanskelig for å se hvordan en slik regjering kan gi tilsvarende gjennomslag for KrFs kjernesaker.

Vi er nå sterk uenige om veivalg i KrF. Det krever respekt og tenksomhet i debatten. Etter 2. november skal vi stå sammen. Nå handler alt om hvilken side vi skal velge. Fremover bør det handle om hvordan vi sammen skal lage en verdipolitikk for vår tid. For et parti som fikk 4,2 prosent oppslutning i siste stortingsvalg er det tross alt viktigere.