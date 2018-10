LOVET REFORM: Kronprins Mohammed Bin Salman under et besøk i London tidligere i år. Foto: Dan Kitwood / Getty Images Europe

Regimets sanne ansikt

MENINGER 2018-10-16T05:31:06Z

Kronprins Mohammed bin Salmans kongstanke om å modernisere verdens mest konservative land ligner mest et fatamorgana i ørkenen, en luftspeiling.

kommentar

Publisert: 16.10.18 07:31 Oppdatert: 16.10.18 08:35

Det brutale virkeligheten er at den 33 år gamle kronprinsen, som i praksis styrer kongedømmet, har strammer grepet om indre og ytre opposisjon.

Hvis journalisten Jamal Khashoggi er blitt drept på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul sender det et skremmende budskap til kritikere av regimet, uansett hvor de befinner seg. Det bør også tjene som en vekkerklokke for dem som har oppfattet bin Salman som en budbringer for reformer og modernitet. Ikke minst i USA , som er landets viktigste allierte.

På sin første utenlandsreise dro Trump til Saudi-Arabia der han ble mottatt med all den pomp og prakt kongedømmet kan oppvise. Amerikansk våpenindustri fikk lukrative bestillinger og Trump fant en alliert i kampen mot Iran.

I vår besøkte Mohammed bin Salman New York, Hollywood og Silicon Valley med stor suksess. Bin Salman ble mottatt som en moderne, arabisk leder som man kunne gjøre business med. Han hadde jo tillatt kvinner å kjøre bil og åpnet for kinoer i kongedømmet. På fjorårets investeringskonferanse i Riyadh lovet han ytterligere reformer.

Nå er saken med den forsvunne journalisten i ferd med å ødelegge det image kronprinsen møysommelig har forsøkt å bygge opp de siste årene. Dette er en internasjonal krise som ikke tjener hans agenda. Og det reiser et av de mange ubesvarte spørsmål i denne saken: Hvem står bak forsvinningen.

-Jeg elsker kong Salman, men jeg sa: Konge, vi beskytter deg. Du må betale for ditt forsvar, du må betale, sa Trump på et valgmøte nylig. Siden den gang er Khashoggis forsvinning blitt en internasjonal krise. Det krever et tydelig svar fra Trump. Business as usual fungerer ikke lenger. Endringene i Saudi-Arabia har vært kosmetiske. Forfølgelse og undertrykkelse lar seg ikke skjule. Jerngrepet var tydelig lenge før Khashoggi forsvant.

Den saudiarabiske journalisten har i senere tid bodd i USA, hvor han skriver for Washington Post. Han ankom Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober for å innlevere et skjema. Overvåkningsbilder viser at han går inn, men ikke at han kommer ut. Han er fortsatt savnet. Tyrkia etterforsker forsvinningen. Mistanken er at Khashoggi ble drept i konsulatet, noe Saudi-Arabia avviser.

Saken er bisarr, men bakteppet er dessverre velkjent. Khashoggi har hatt nære kontakter i kongehuset, men er også kjent som en kritiker av den mektige kronprinsen.

Amnesty International påviser hvordan regimet undertrykker ytrings- og forsamlingsfrihet, at menneskerettighetsforsvarere arresteres og noen ganger dømmes til lange fengselsstraffer etter urettferdige rettssaker. Flere sjiamuslimske aktivister er blitt henrettet. Kvinner utsettes fortsatt for systematisk diskriminering. Hvis Khashoggi er blitt drept på landets konsulat vil det markere et nytt bunnmål.

I august reagerte Riyadh voldsomt på en Twitter-melding fra det kanadiske utenriksdepartementet i august hvor det ble uttrykt bekymring for arresterte menneskerettighetsforkjempere og kvinneaktivister i Saudi-Arabia og en oppfordring om at de måtte løslates. Saudi-Arabia svarte med å kaste ut Canadas ambassadør, bryte de diplomatiske forbindelser og innføre økonomiske straffetiltak.

Det var åpenbart ment som en advarsel til andre land om å holde seg unna kritikk av kongedømmet. Khashoggis forsvinning kan virke som en advarsel til kritiske saudiarabere.

Samtidig er saken svært skadelig for kronprinsen. Nå velger mange av de utenlandske konsernsjefene å utebli fra investorkonferansen i Riyadh, kalt “Davos i ørkenen”. Det kan bli en ny luftspeiling.

Kronprinsen har forsøkt å gi inntrykk av å være en reformator som vil modernisere det erkekonservative kongedømmet. Han vil lokke verdensledende, høyteknologiske selskaper til kongedømmet som ledd i hans kongstanke “Saudi visjon 2030”, et enormt investeringsprogram som skal gjøre landet mindre oljeavhengig.

President Donald Trump sier han har snakket med kong Salman som hevder at han ikke vet hva som skjedde med Khashoggi. Trump har tidligere varslet mulige straffetiltak, men er lite innstilt på å begrense våpeneksporten. Saudi-Arabia er svært tydelig på hvordan de vil reagere på eventuelle straffetiltak fra vestlige land:

-Kongedømmet avviser fullstendig enhver trussel og ethvert forsøk på undergraving, enten det er i form av trusler om å innføre økonomiske sanksjoner, anvende politiske press eller repetere falske anklager. Kongedømmets økonomi har stor innflytelse og en viktig rolle i den globale økonomien, heter det i en uttalelse fra det statlige saudiarabiske nyhetsbyrået.

Slik viser Saudi-Arabia det sanne ansikt. Dette er et autoritært regime som undertrykker sin egen befolkning og som ikke tåler kritikk fra andre.