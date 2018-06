Foto: ANTONIO PARRINELLO / X03144

Fortsatt krise

leder

Publisert: 15.06.18 05:21



Italias avvisning av et humanitært redningsfartøy med 629 migranter om bord har gitt fornyet oppmerksomhet til krisen i Middelhavsregionen.

En vond, men nødvendig påminnelse om at tragediene fortsetter å utspille seg, selv om trafikken over havet er kraftig redusert.

Landets nye populistregjering har pådratt seg europeisk vrede og utløst diplomatiske bølger innad i EU for å ha nektet skipet med båtflyktninger å legge til land i Italia . Etter besk kritikk fra den franske presidenten ble Frankrikes ambassadør tidligere i uken innkalt på teppet i Utenriksministeriet i Roma. Inntil i går ettermiddag var det uklart om statsminister Giuseppe Contes besøk hos president Macron i Paris i dag ville finne sted.

Innenriksminister Matteo Salvini fra det høyreradikale nasjonalistpartiet La Lega har brukt episoden som et eksempel på at han gjør det han snakket høyest om i valgkampen – å stoppe innvandringen. Det har også gitt ham ny anledning til å angripe EU. At han ikke snakker like høyt om det italienske kystvaktskipet med 937 båtflyktninger om bord som mandag kveld gikk inn til kai i havnebyen Catania på Sicilias østkyst, sier noe om den innenrikspolitiske dimensjonen i dette.

Samtidig har italienerne høstet forståelse fra uventet hold for den brutale beslutningen det er å nekte noen hjelp. FNs høykommissær for flyktninger anerkjenner Italias rett til å si nei til flere migranter i en situasjon der landet har tatt imot et høyere antall enn noe annet europeisk land. Mer enn 700 00. På det punkt treffer Salvini godt med sin EU-kritikk. Når enkeltstater som ellers vet å forlange utjevning i EU selv har avstått fra å utvise Italia solidaritet, har ikke unionen maktet å fordele flyktninger mellom medlemslandene. Dette punktet står nå øverst på agendaen under EU-toppmøtet senere i juni.

Italia har ingen grunn til å skamme seg over den formidable innsatsen som staten og enkeltpersoner siden 2011 har nedlagt for å berge mennesker i Middelhavet. Vi mener også at mye av kritikken mot italienske myndigheter for å ha inngått en avtale med den FN-anerkjente regjeringen i Tripoli om retur av migranter som ikke kvalifiserer til asyl- eller flyktningstatus, er uberettiget. Færre våger nå livet på havet, og færre faller i menneskehandlernes klør fordi flere vet at Italia sender grunnløse asylanter hjem igjen. Den italienske innsatsen på havet har dessuten vært viktig for å håndheve vern av EUs yttergrense

I likhet med alle europeiske land må Italia føre en bærekraftig innvandringspolitikk. Det er en politikk som ivaretar både asylinstituttet og flyktningers beskyttelsesbehov, men også nasjonale forutsetninger for god integrering.