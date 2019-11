KONSPIRASJON? – Tidligere president Lula ble dømt fordi eliten i Brasil aldri tålte gategutten uten utdannelse som ble en populær president verden over. Hans tidligere venner i Norge har aldri brydd seg om dette perspektivet, skriver Roar Nerdal. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Debatt

Lula er snart fri

Brasils eks-president Lula da Silva er snart fri. Men langt fra frikjent. Rettsprosessen mot ham kan vise seg å være en gedigen rettsskandale. Uten at hans norske venner brydde seg.

ROAR NERDAL, journalist, bosatt i Salvador, Brasil

«Vi er fra samme politiske familie», fortalte daværende statsminister Jens Stoltenberg straks etter at han hadde møtt daværende president Lula da Silva i Brasilia i 2008. Avtalen om Amazonasfondet var akkurat blitt undertegnet. «Norge vil bety mye for Brasil framover», sa Lula til oss journalister i presseområdet. Det er ingen overdrivelse å si at bistands- og utviklingsminister Erik Solheim var litt starstruck. Til og med president Barack Obama var det da han møtte Lula året etter under G20-møtet: « Dette er min mann. Jeg liker den karen. Han er den mest populære politikeren i verden.»

Lula har vært den mest markante sosialdemokratiske politikeren i verden dette årtusenet. Født og oppvokst i ytterste fattigdom, knapt nok skolegang der han livnærte seg som gateselger. Nasjonalt kjent som fagforeningslederen som utfordret militærdiktaturet i Brasil (1964-1985). Valgt som president fra 2003 og gjenvalgt fire år etter. I slutten av presidentperioden vaket popularitetsmålingene på rundt 80 prosent.

Millioner av fattige i Brasil tok steget ut av fattigdommen og enda flere tok steget inn i den økonomiske middelklassen. Mange ønsket å endre grunnloven for at han skulle få en tredje periode, men Lula anser gjenvalg som udemokratisk, ulikt sine kolleger fra venstresiden som har havnet i samme posisjon. Med store oljerikdommer utenfor kysten så Lula Brasils framtid som lys, nærmere en utvikling slik man så i de nordiske landene.

Så kom operasjon «bilvask» i 2014. En føderal nedsatt etterforskningsgruppe med ambisjoner. De skulle etterforske korrupsjonen tilknyttet det statlige kontrollerte oljeselskapet Petrobras. Ledet av dommer Sergio Moro og statsadvokat Deltan Dallagnol stjal de straks overskriftene. Korrupsjonen i Petrobras var så omfattende at det er blitt omtalt som en av verdens største. Etterforskningen avdekket at mesteparten av korrupsjonen skjedde på Lula og hans etterfølger Dilma Rousseffs vakt.

Etterforskningen var utradisjonell i brasiliansk sammenheng. Mistenkte som la kortene på bordet og kunne peke på en større fisk, fikk strafferabatt. Og de var hard mot de harde. Hvitsnippforbrytere og mektige politikere måtte sjelden overnatte i et fengsel. Nå var det slutt på straffefriheten for de mektige. Brasil hadde fått sine nye helter. De ansvarlige for avsløringene kunne reise verden rundt for å bli hyllet.

«Bilvask»-operasjonen fikk fort kallenavnet «Republikken i Curitiba» etter byen der de hadde hovedsete. Altså en stat i staten med sine egne regler. Da ytrehøyrekandidaten Jair Bolsonaro vant valget i fjor kunne han plukke med seg dommer Moro som justisminister. En minister som da nylig hadde fått Lula dømt og satt i fengsel på direktesendt tv.

Moro var garantisten for at Bolsonaro skulle bekjempe den omfattende korrupsjonen i Brasil. Sjøl bedyret han at han ikke var politiker, men skulle være fagstatsråd.

I juni i år sprakk idyllen. Nettstedet Intercept, ledet av Pulitzervinner Glenn Greenwald hadde fått tilgang til de interne samtalene i bilvask-etterforskningen. De viste et helt annet bilde.

Helt fra starten hadde «Bilvask» manipulert opinionen og holdt unna informasjon. Den omstridte høyesterettsdommeren, Gilmar Mendes, formulerer det slik: «De var bedre publisister enn jurister.» Mendes var tidligere den mest høylytte kritikeren og motstanderen av Lula og hans Arbeiderparti (PT).

Å få Lula raskt dømt var særdeles viktig slik at han ikke kunne stille opp i presidentvalget i fjor. På alle meningsmålingene lå han langt foran Bolsonaro. Pressen stilte villig opp som mikrofonstativ. Styrte lekkasjer dominerte nyhetene uten kritiske spørsmål. Etter at Lula ble fengslet i april i fjor, ble han sensurert. Sjøl uten Lula i presidentvalget, passet de på å slippe nyheter rett før valget for å svekke venstresidens kandidat. Dommer og statsadvokat diskuterte mediestrategi og prosess. I praksis var Moro en inkvisitorisk dommer som både etterforsket, tiltalte og dømte.

Som justisminister virker han som Bolsonaros personlige advokat. Som dommer tillot han ulovlig avlytting og lekket disse da det en stund så ut til at saken mot Lula ville få ny jurisdiksjon. Synderegistret, ifølge avsløringene fra The Intercept, er så langt at det ikke er plass her.

Men at hele etterforskningen hadde en politisk og personlig slagside er det ingen tvil om.

Torsdag kveld avsa høyesterett en viktig prinsipiell kjennelse om at ingen skal fengsles før rettskraftig dom. Den handlet ikke om Lula, sjøl om det er han som pryder heler bakteppet. Også norske journalister har syndet her. Lula er dømt, men ikke kjent skyldig. Uskyldspresumpsjonen gjelder også for ham. Han har sittet ett og et halvt år i fengsel på forskudd. Og sjøl om jurister er uenig i vurderingen av dommen mot ham, så heller stadig flere og flere til at dommen må nulles på grunn av dommerens partiskhet uavhengig av hva de mener om skyldspørsmålet.

Og skyldspørsmålet gjelder altså de konkrete anklagene. Ikke om han har visst om korrupsjonen og latt være å gjøre noe med den. Der er han nok like skyldig som 99 prosent av politikerne i Brasil.

Høyesterett avgjør ved neste korsvei hvorvidt dommer og nå justisminister Moro var partisk i sakene mot Lula. Stemmetallet i høyesterett torsdag tyder på at Lulas saker må startes på nytt.

At kampen mot korrupsjon sannsynligvis blir svekket, må «Bilvask»-gjengen sjøl ta på sin kappe. «Man bekjemper ikke korrupsjon ved kriminelle metoder», slik høyesterettsdommer Mendes har gjentatt ved flere anledninger.

«Bilvask»-etterforskerne har vært selektive i hvem de skulle gå etter og hvem som slapp unna.

Det hele tyder på at det har vært en enorm konspirasjon for å bane veien for Bolsonaro. Lula ble dømt fordi eliten i Brasil aldri tålte gategutten uten utdannelse som ble en populær president verden over. Hans tidligere venner i Norge har aldri brydd seg om dette perspektivet.

Publisert: 08.11.19 kl. 11:37







