Svarer på kritikken: – Slik skrev vi seriene «17» og «18»

Alt Amir Shaheen peker på i sitt kritiske innlegg har blitt dobbelt- og trippelsjekket av oss hos flere kilder.

MARTE SUNDE HÄRTER,

ANE ARSTAD ISUNGSET,

MELIKE LEBLEBICIOGLU, manusforfattere «17» og «18», NRK P3

Hei, Amir Shaheen!

I en kommentar i VG.no skriver du at du er skuffa over NRK-seriene «17» og «18», og lurer på hvor NRK har hentet sin informasjon fra. Du mener den er feil, og at hvis man skal lage en serie om «utlendinger» så må man i det minste ha en «utlending» med på å skrive den.

Vi er tre manusforfattere, to norsk-fødte med norske foreldre og en tyrkisk-født med tyrkiske foreldre, og vil gjerne fortelle deg litt om hvordan vi har jobbet.

NRK har en ambisjon om å være en raus og mangfoldig fellesarena for det norske folk og da er flerkulturell representasjon essensielt. Nettopp derfor har «17» og «18» fått plass. I tillegg til representasjon, finnes flerkulturell kompetanse. Her spiller f.eks. nettverk en stor rolle. Hvis vi som manusforfattere skulle begrense oss til å kun skrive om det vi er og har opplevd, hadde veldig mange serier og filmer du helt sikkert elsker og som har betydd noe for deg, aldri sett dagens lys. Som manusforfatter må man skaffe seg tilleggskompetanse der man mangler det.

Derfor mener vi at det heller ikke er tilstrekkelig å være utlending i anførselstegn som du skriver, for å klare å lage en serie som skildrer virkeligheten til en 17 år gammel norsk-somalisk gutt som bli sendt til Somalia eller en 18 år gammel norsk-tyrkisk gutt som havner i et kriminelt miljø. Det sier seg selv at det krever grundig research, når ingen av oss er noen av delene.

Med «17» og «18» forteller vi ulike historier fra ett miljø, for å skildre ungdommene og livene deres slik de selv opplever det. Serien er grunnleggende basert på funn vi har gjort i dialog med målgruppa vår, og det ble gjort solid innsiktsarbeid både i forkant og undervegs i produksjonen. Dette handler både om hvilke historier vi har valgt å fortelle og hvordan de utfolder seg.

Hva angår innsiktsarbeid, har vi gjort det ned til minste detalj. Vi synes det er synd at du antar at dette ikke er blitt gjort, uten å undersøke dette skikkelig. Vi har ikke bare «gjort noen intervjuer og så skjøvet dem bort», som du påstår. Tvert imot har vi brukt månedsvis på å bli kjent med de ungdommene vi har laget denne serien for. Gjennom arbeidet har vi hatt jevnlig kontakt med flere titalls ungdommer både ansikt til ansikt, over telefon og på chat. Det også i lang tid etter at seriene ble publisert. Vi har skapt gode relasjoner til mange av ungdommene i Groruddalen, som har vært til uvurderlig hjelp når vi har skrevet manus.

Målgruppa har vært en del av skriverommet for å få hver minste detalj autentisk. Vi har lett etter hvilke ord de bruker om f.eks. «fest», «penger» eller «gøy». Vi har gravd i forskjellene på når de kommuniserer på Snapchat og når de sender SMS, og hvor mye det koster for den og den Rolexen. Vi har også stilt dem en haug med spørsmål for å virkelig forstå hva de står i og hvem de er, for eksempel: «Hva frykter du?», «Hva skaffer status?», «Hva drømmer du om?», «Hvilke fordommer finnes mot deg?», «Stemmer fordommene?», «Dealer du?», «Hvorfor gjør du det?», «Hvordan fungerer det?», «Hva ønsker du å oppnå med det?», med mer.

Alt du peker på i ditt kritiske innlegg har blitt dobbelt- og trippelsjekket av oss hos flere kilder. Både med ungdommene og andre ressurspersoner, som politi, barnevern, forskere og lignende. Dette til tross for at det innenfor fiksjonens verden faktisk er lov å dikte fritt.

Det krevde grundig arbeid over lang tid å få tillit hos en gruppe som har dårlig erfaring med norske medier og generelt føler seg stigmatisert av norske aviser og kringkastere. Det var helt nødvendig for oss å ta dem på alvor, for å lage denne serien.

Hver av de to sesongene er én historie, om én karakter, som flere kan kjenne seg igjen i. Men selvfølgelig ikke alle, og åpenbart ikke du. Det er helt greit. Det betyr ikke at «historien er helt urealistisk» slik du påstår. For den er realistisk for mange. Den har truffet målgruppa for serien midt i hjertet, og vi møter daglig på ungdommer som sier at de endelig har sett en serie som handler om hvordan de har det. Serien har blitt et fenomen, og en viktig del av identiteten til mange unge fra Oslo øst. Våre seertall peker også på det samme, episode 1 av «17» har et totalt seertall på over 300.000, noe som er høyt for en smal serie, og vi treffer aller høyest i aldersgruppa 12-18 år.

Når du kritiserer oss for ikke å ha gjort god nok research, så rokker du altså ved hele grunnfjellet serien er bygget på. Ekstra leit synes vi det er at du også undergraver virkeligheten til veldig mange tenåringer der ute, bare fordi den ikke samsvarer med din virkelighet.

Publisert: 18.11.19 kl. 11:14

