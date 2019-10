DREPT: Lederen for IS, Abu Bakr al-Baghdadi er død. Men terrororgansisasjonen lever videre. Foto: Al-Furqan media

Leder

IS ikke nedkjempet

Det var kun et tidsspørsmål før IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi ble innhentet av den samme brutale skjebne som han selv påførte andre. Den som lever ved sverd, skal dø ved sverd.

Nå nettopp







Anslaget mot den blodstenkte terroristen kom som et sjokk på hans tilhengere, men likevel ingen overraskelse. Selv om en antatt etterfølger også skal være eliminert, er det altfor tidlig å senke skuldrene og tro at terrorfaren nå er over. Vesten må tvert imot forberede seg på jihadistisk vold fra IS-sympatisører som vil hevne sine ledere.

Baghdadi har lenge vært verdens mest ettersøkte mann. Også tidligere har amerikanske militære trodd at de har klart å nøytralisere ham. Denne gangen har de vitner, bilder og DNA-bevis som bekrefter at det er IS-sjefen som er drept. Å gjennomføre en slik aksjon er ikke bare en seier for USAs etterretning og slagkraft, i likhet med henrettelsen av al-Qaida-toppen Osama bin Laden, innebærer det også et anslag mot terrorgruppens moral. Det er en bekreftelse på at vestlige styrker kan ta ut deres ledere på deres eget territorium.

les også Slik var jakten på IS-lederen: Avslørt av en av sine nærmeste

Samtidig vil det ydmykende attentatet nok oppfattes som en fornedrende provokasjon. Innenfor jihadistisk logikk innebærer det kun én ting – gjengjeldelse. Når vi ser hva IS har vært i stand til å legitimere av ren sadisme og barbarisk vold, er det grunn til å ta faren for represalier på største alvor.

Dette er hjernevaskede drapsmenn alet opp på en forkvaklet krigshissende ideologi, styrt av skruppelløse ledere. De har tatt forbrytelser mot menneskeheten til et nytt grusomhetsnivå, med sine filmer av gisler som blir slaktet som offerdyr, homofile som kastes ned fra hustak, mennesker som brennes levende. De har systematisert sex-slaveri, voldtekt og grove overgrep mot selv egne kvinner.

les også Donald Trump viser frem hunden som skal ha jaget IS-lederen

IS har siden Baghdadi overtok kommandoen i 2010 vist evne til å omgruppere seg. At han ble funnet og drept i en del av Idlib-provinsen nordvest i Syria som antas å være under kontroll av al-Qaida-allierte, er beskrivende for begge terrornettverkene. Deres desentraliserte kommandostrukturer gjør at de kan styre og iverksette jihadistiske operasjoner så å si hvor som helst på kloden, noe som er en enorm utfordring for vestlig etterretning og kontraterror.

les også Døde kropper og ruiner: Vitne forteller om stedet der IS-lederen ble drept

Abu Bakr al-Baghdadis død innebærer høyst sannsynlig et akutt tilbakeslag for IS. Men, som vi har sett før, er det stor sjanse for at de grenseløse terroristene bruker nederlaget til å oppildne sin egne til å begå nye uhyrligheter. At USA på president Trumps ordre nå trapper ned innsatsen i Syria, noe som gir IS et friere spillerom, er derfor svært beklagelig. Internasjonal terrorisme rammer globalt, men den har et regionalt utgangspunkt. Og det er her den må nedkjempes.

Publisert: 30.10.19 kl. 12:31







Mer om