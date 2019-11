Leder

En utrolig historie

Endelig er Frode Berg kommet hjem. Men det er nå saken begynner å rulle i norsk offentlighet. Dette etterspillet kan få konsekvenser.

Nå nettopp

Etter to tøffe år i russisk fangenskap, er han gjenforent med familien. På sin pressekonferanse på Gardermoen tirsdag kveld, uttrykte Frode Berg stor takknemlighet overfor alle som har stått på, hjulpet til og fått ham hjem, både advokater, familie og ambassadeansatte.

Og kanskje aller mest, norske myndigheter.

Samtidig sparte ikke Berg på kritikken mot de samme myndighetene, og spesielt E-tjenesten.

Vi vet selvsagt ikke på langt nær nok om hva som har skjedd i denne saken.

les også EOS-utvalget undersøker Frode Berg-saken

Berg sa han føler seg lurt og presset. Han hevdet at han ikke var informert godt nok om risikoen forbundet med turene til Russland. Han tegnet et bilde av en svært mislykket etterretningsoperasjon, der norsk E-tjeneste ble lurt trill rundt av sine overmenn i russisk etterretning.

Selv om mange brikker fortsatt ikke er på plass, er det tvilløst en helt spesiell og oppsiktsvekkende historie.

At en person som Berg blir tatt på fersken og kastet i russisk fengsel med hele Norge som tilskuere, er ikke dagligdags i norsk etterretning. Selv om mange aldri kommer til å fortelle det de vet om hendelsen, har vi fått et innblikk i noe som vanligvis holdes skjult for oss.

Og en slags fasit har vi fått: Frode Berg endte opp i fengsel. Noe gikk tilsynelatende veldig galt.

les også Lokale om Frode Bergs retur: – Viktig å skille mellom sak og person

Og allerede er det politiske Norge ute med krasse kritikk. - Slik kan ikke norske myndigheter opptre, sa partileder Audun Lysbakken i SV til NTB etter pressekonferansen.

Samtidig er det klart at Norge trenger etterretning, særlig i nord er dette en helt sentral aktivitet, også for være allierte. Det er alltid en fare for at et en operasjon går galt. Hva som har skjedd i Moskva og på Lutvann i Berg-saken, gjenstår å se. Vi vil derfor være forsiktige med å felle noen dommer.

Nå er Frode Berg-saken til gransking. Og det kan godt ende med ubehageligheter for E-tjenesten. Samtidig sier E-sjefen at han har tillit til en slik gransking.

Og det at Stortingets kontrollorgan gjør dette, er med på å sikre legitimiteten til våre hemmelige tjenester.

Norge må drive med mange former for skjult etterretning. Samtidig må disse hemmelige tjenestene også passes på av noen. Derfor er det betryggende at EOS-utvalget har tatt denne saken.

Publisert: 21.11.19 kl. 07:34

Mer om