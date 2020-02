SVARER: Ane Breivik, 1. nestleder i Unge Venstre. Foto: Erika Melhus

Debatt

Klimaet trenger verken «ribbeglede» eller «kjøttskam»

I et innlegg i VG 19. februar kommer Liv Kari Eskeland fra Høyre med en oppfordring til Senterpartiet om å «skru opp ribbegleda».

Oppdatert nå nettopp

ANE BREIVIK, 1. nestleder i Unge Venstre.

Med utgangspunkt i Pollestad sin raljering over Michelin-stjerner konstruerer Eskeland en falsk dikotomi mellom begrepet «kjøttskam» og det å glede seg over norsk mat og tradisjoner.

Jeg er enig med Eskeland i at begrepet «kjøttskam» er uheldig. Det fremstår som moraliserende og polariserende. Ikke minst er det et dårlig klimapsykologisk virkemiddel som fratar oppmerksomhet fra større skampletter, som petroleumssektoren.

Når det er sagt, må nordmenn kutte i kjøttforbruket sitt. Ikke fordi det er «skammelig» å fortære en biff, men fordi klimaet vårt trenger det.

I Klimakur 2030 beregnet Miljødirektoratet at vi kan kutte 2,7 millioner tonn CO2 innen 2030 ved å spise mindre kjøtt.

Dette er til dels et ansvar som hviler på myndighetene. Det er også et personlig ansvar, uten at vi må adressere kjøttspising med moraliserende pekefingre.

Men det er ingen motsetning mellom å spise mindre kjøtt og å være stolt over mattradisjonene våre. Det er ingen motsetning mellom å spise mindre kjøtt og å juble over Michelin-stjerner. Rett og slett fordi den ene gangen man spiser pinnekjøtt i året, eller på Bare Restaurant i Bergen, betyr fint lite i det store bildet.

Derfor blir det skivebom av Eskeland presentere «ribbeglede» og «kjøttskam» som diametriske motsetninger. Og for klimaet sin del trenger vi verken moralisering eller applaudering av kjøttspising, ærlig talt.

Publisert: 21.02.20 kl. 12:45 Oppdatert: 21.02.20 kl. 13:06

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser