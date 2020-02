FIKK SLÅTT SAMMEN Foto: Terje Bringedal

Leder

Ernas reformtrøbbel

Problemet med kommunereformen er at den ikke gikk langt nok.

Kommunereformen fortsetter, sier regjeringen. Det er ikke mye som tyder på at de ønsker å dvele ved den.

Nå kommer det også drepende kritikk av reformen fra krefter som i utgangspunktet støttet den.

– Kommune- og regionreformen er Erna Solbergs aller største reformtabbe som statsminister, sier professor Jørn Rattsø og Geir Vinsand i Nivi Analyse til Aftenposten.

De peker på at reformen ikke henger sammen og at den ikke løste noen av problemene som på forhånd var definert.

Rattsø peker på byområder i Sør-Norge hvor det ikke er så lett å forstå de rare konstruksjonene. Ingen av de store flerkommunale byområdene er slått sammen. I for eksempel nye Lillestrøm og Ålesund, mangler fortsatt vitale deler. Viken karakteriseres som en smultring rundt Oslo. De nye grensene kan føre til mer og ikke mindre konflikt.

Det har i det hele tatt skjedd lite på Indre Østlandet og i Nord-Norge. Det er heller ikke funnet noen løsninger for de ufrivillig små kommunene.

Et problem er at Stortinget lot dette være opp til lokale krefter. Et annet er at regionreformen kom og ødela for kommunereformen.

På sikt vil nok endringer likevel måtte tvinge seg frem.

Tidligere har ordførere fra sør til nord vært kritisk til at det ikke ble noe av kommunesammenslåinger de hadde håpet på. Mange områder som er naturlige arbeidsmarked som folk pendler inn og ut av daglig, burde vært sammenslått. Velferdstjenestene i mange kommuner fortsetter å lide under dette. Små kommuner sliter med å få tak i folk med riktig utdanning i skolevesenet, på plankontoret og i barnevernet.

Norges rådmannsforum sa nylig at de mener forskjellene i Kommune-Norge har blitt større etter kommunereformen, og at framtidige reformprosesser må være sterkere styrt av staten.

Regjeringens tabbe var snakket om frivillighet. Alle visste at det måtte press til. Likevel forsøkte regjeringen å skyve ansvaret bort fra seg med å åpne for folkeavstemninger. Det skulle sørge for forankring, men virket mest motsatt.

Det er åpenbart at dette er en oppgave for fellesskapet. Solberg burde hentet inspirasjon fra Gerhardsens tid, da Arbeiderpartiet slo sammen Norge. For noen må tenke på helheten. Det kan ikke være opp til hver kommune å tegne Norgeskartet på nytt.

Publisert: 21.02.20 kl. 10:24

