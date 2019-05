FORNØYD: Oscar Chr. Husebye, president i Russens Hovedstyre. Foto: Privat

Debatt

Russepresidentens takk: – Jeg tok feil om russetiden

For å være helt ærlig; jeg var bekymret for russetiden. Bekymret for at tiden som russepresident skulle bli en dårlig tid. Men jeg tok feil.

OSCAR CHR. HUSEBYE (18), president, Russens Hovedstyre

17. mai er en dag for feiring, takknemlighet og stolthet. Feiring av friheten vår, takknemlighet for dem som har jobbet og gitt sitt liv for den, og stolthet over landet vårt og alt vi får til. Men 17. mai markerte også slutten på en særnorsk, ganske irrasjonell og spesiell periode.

Russetiden. Tiden media elsker, politiet bekymrer seg for, naboer hater og lærere er oppgitt over. Tiden der «Generasjon prestasjon» fester og bråker tilsynelatende hemningsløst. Men også tiden der vennskap stiftes, samhold bygges og glede deles. Tiden som markerer (nesten) slutten på tretten års skolestrev, jobbing og karakterjag. Kanskje har den også tatt over konfirmasjonens rolle som overgangsritual fra barn til voksen.

For å være helt ærlig; jeg var bekymret for russetiden. Bekymret for at masseslåsskampene på Ios og Kos i fjor sommer skulle prege russetiden. Bekymret for at mange skulle skade seg og for at mange skulle kaste bort all integritet og begå seksuelle overgrep. Bekymret for at media skulle vri og vinkle på saker for å sette russen i et dårlig lys. Bekymret for at tiden som russepresident skulle bli en dårlig tid.

Men jeg tok feil. Tiden som russ og russepresident ble en bra tid. Jeg opplevde medier som stort sett var samarbeidsvillige og ønsket å sette lys på også alt det gode vi feirer i russetiden. Jeg opplevde politi som brydde seg om oss, selv om de til tider var strenge. Jeg opplevde russ som ønsket å skape en inkluderende, morsom og god russetid for hverandre. Det er det russetiden handler om; glede og felleskap.

Vi lever i en stadig mer usikker verden, og er ikke like trygge nå som vi var da vi ble født. Russland presser på i nærområdene sine. Populister og ekstremister er på fremmarsj mange steder i verden. Klimakrisen vil påvirke livene våre i mye større grad enn våre foreldres. Dette er utfordringer vi må løse sammen. Usikre og vanskelige tider må møtes med glede og felleskap. Kanskje har årets russetid skapt noe av dette.

For selve kjernen til russetiden er ikke fyll, bråk, busser og russedresser, men en markering av ungdommen og vår vei inn til voksenlivet – med felleskap og glede.

Jeg tror årets russ er klare for å ta tak i de utfordringene vi møter i vårt fremtidige samfunn og våre fremtidige liv. Men før det; ta en siste russeknute. Russeknute nummer 100: Stå på eksamen!

Takk for en fantastisk russetid!

